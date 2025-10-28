newspaper
Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Οκτωβρίου 2025 | 07:57

Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ

Κυρίως έχει ασκηθεί πίεση από τις κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που είναι, εκτός των άλλων, και η συμμετοχή του λιανεμπορίου στην «πρωτοβουλία».

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Φαίνεται να έχει ατονήσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη λίστα των μειώσεων που προ εβδομάδων, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς στη διάρκεια των πρώτων ημερών και λόγω του θορύβου που είχε προκληθεί – μειώσεις τιμών σε 2.180 κωδικούς – οι καταναλωτές τα έψαχνα στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Το γεγονός όμως ότι οι καταναλωτές δεν είναι με το «μπλοκάκι» στο χέρι, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για έναν αμελητέο παράγοντα εντός των καταστημάτων.

Αντιθέτως, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά τα καρτελάκια με τις μειώσει τιμών μαζί με όλες τις άλλες προωθητικές ενέργειες των προμηθευτικών επιχειρήσεων, αλλά και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον εντός των καταστημάτων το οποίο είναι πιο «φιλικό» στους δυσπραγούντες καταναλωτές. Όσο είναι δυνατόν φυσικά και με βάση το διαθέσιμο εισόδημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ αρκετές ακόμη προμηθευτικές επιχειρήσεις έχουν ενημερώσει τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ ότι αποφάσισαν να συμμετέχουν στην «πρωτοβουλία» του υπουργείου Ανάπτυξης, αναθεωρώντας την προηγούμενη στάση τους.

Οι μειώσεις τιμών και η ιδιωτική ετικέτα

Κυρίως έχει ασκηθεί πίεση από τις κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που είναι, εκτός των άλλων, και η συμμετοχή του λιανεμπορίου στην «πρωτοβουλία». Κατ΄ αυτό τον τρόπο έχει διευρυνθεί το διαφορά τιμής μεταξύ επωνύμου και pl προιόντος. Η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας του επωνύμου προϊόντος εν προκειμένω είναι ή ο «βομβαρδισμός» με προσφορές για να γίνει ελκυστικότερο στον καταναλωτή ή μία «αξιοπρεπής» μείωση, η οποία μπορεί να ενισχυθεί και από την αλυσίδα με επιπλέον ποσοστό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν είναι πλέον 2.180 οι κωδικοί με τις μειωμένες τιμές, αλλά είναι περίπου τους 2.400 κωδικούς.

Η υπάρχουσα λίστα έχει αυξηθεί κατά περίπου 200 κωδικούς επιπλέον. Αύριο Τετάρτη ο γενικός γραμματέας Εμπορίου κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος θα έχει πλήρη εικόνα των νέων μειώσεων τιμών και φυσικά θα ενημερωθεί ο υπουργός Ανάπτυξης. Εν συνεχεία ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος θα αποφασίσει τελικά αν πρόκειται να εκδοθεί νέα λίστα με μειώσεις τιμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι στην αντίστοιχη «πρωτοβουλία» είχαν συμμετάσχει 700 κωδικοί, φέτος είναι τουλάχιστον τρεις φορές περισσότεροι.

Οι προμηθευτές και οι μειώσεις τιμών

Κι έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι στη διάρκεια των τελευταίων μηνών του χρόνου, που είναι η καλύτερη περίοδος της αγοράς, οι προμηθευτικές εταιρείες συνήθως «δίνουν τα ρέστα τους» για να κλείσουν την οικονομική χρήση με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Φέτος έτσι κι αλλιώς είναι μία καλή χρονιά για την αγορά των καταναλωτικών προϊόντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου η ανάπτυξη των πωλήσεων «τρέχει» με 6,7% και είναι αξιόλογη και η εξέλιξη του όγκου των πωλήσεων – είναι πάνω από 3,5%!

Πηγή: ot.gr

Vita.gr
