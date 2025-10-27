Ένα ζευγάρι δισεκατομμυριούχων από το Χιούστον, ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ, δωρίζουν το 95% ολόκληρης της περιουσίας τους, ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Τα υπόλοιπα 550 εκατομμύρια δολάρια θα πάνε στους απογόνους τους, που ο Ριτς και η Νάνσι ελπίζουν ότι θα ακολουθήσουν τα βήματά τους κάνοντας με τη σειρά τους φιλανθρωπικές δωρεές.

«Θέλω τα εγγόνια μας να είναι περήφανα για εμάς, και νομίζω ότι είναι. Και θέλω να ξέρουν ότι αυτό [το να κάνουν δωρεές] περιμένουμε από αυτά όταν μεγαλώσουν», λέει η Νάνσι. «Πρέπει να προσφέρουν. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς [την ίδια και τον σύζυγό της], πρέπει να το συνεχίσουν».

Ποιοι είναι ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ;

Ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ είναι δισεκατομμυριούχοι με έδρα το Χιούστον και εξέχοντες φιλάνθρωποι, οι οποίοι είναι περισσότερο γνωστοί για την εκτεταμένη φιλανθρωπική τους προσφορά που επικεντρώνεται σε τοπικές δομές του Χιούστον, όπως ιδρύματα τέχνης και ιατρικά ερευνητικά έργα.

Ο Ριτς Κίντερ συνίδρυσε την Κίντερ Μόργκαν, μια μεγάλη εταιρεία ενεργειακών υποδομών της Βόρειας Αμερικής, όπου εξακολουθεί να υπηρετεί ως εκτελεστικός πρόεδρος. Η Κίντερ Μόργκαν κατατάχθηκε 193η στην κατάταξη Fortune 500 του 2025.

Η Νάνσι Κίντερ είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος Κίντερ, το οποίο ίδρυσε το ζευγάρι από κοινού το 1997. Μαζί έχουν διαθέσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις για αστικούς χώρους πρασίνου, εκπαίδευση και βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής στο Χιούστον.

Η Νάνσι Κίντερ είναι επίσης πρόεδρος της The Downtown Park Corp., και πρόεδρος του συμβουλευτικού συμβουλίου στο Ινστιτούτο Κίντερ για Αστική Έρευνα του Πανεπιστημίου Ράις.

Μαζί, οι Κίντερ είναι από τους πλουσιότερους κατοίκους του Χιούστον και ήταν από τους πρώτους που υπέγραψαν την Υπόσχεση Δωρεάς, μια φιλανθρωπική εκστρατεία που ξεκίνησε το 2010 από τους Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ, η οποία ενθαρρύνει τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να δεσμευτούν δημόσια να δωρίσουν τουλάχιστον το ήμισυ του πλούτου τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της ζωής τους ή μετά τον θάνατό τους. Το Ίδρυμα Κίντερ έχει δωρίσει περισσότερα από 890 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του.

Τι λένε οι ειδικοί σε θέματα φιλανθρωπίας

Παρόλο που 256 άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες έχουν υπογράψει την Υπόσχεση Δωρεάς μέχρι τον Αύγουστο, το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής διαπίστωσε ότι ο πλούτος εξακολουθεί να συσσωρεύεται ταχύτερα απ’ ό,τι δίνεται.

«Εάν οι εξαιρετικά πλούσιοι δωρητές δεν τηρήσουν εγκαίρως τις υποσχέσεις τους να δωρίσουν το περισσότερο μέρος του πλούτου τους, πρέπει να λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι περισσότερες δωρεές θα καταλήξουν πραγματικά σε λειτουργικά φιλανθρωπικά ιδρύματα», έγραψε η συν-συγγραφέας της έκθεσης Bella DeVaan, αναπληρώτρια διευθύντρια της Πρωτοβουλίας Μεταρρύθμισης Φιλανθρωπικών Οργανώσεων στο Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η Connie Collingsworth, πρώην COO και επικεφαλής νομική σύμβουλος του Ιδρύματος Γκέιτς, έχει τονίσει τη σημασία του φιλανθρωπικού σχεδιασμού.

Υπάρχουν περίπου 900 δισεκατομμυριούχοι στις ΗΠΑ, και μια ξεχωριστή ομάδα εξ αυτών είναι οι δισεκατομμυριούχοι που δωρίζουν ένα υψηλό ποσοστό του πλούτου τους.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο επενδυτής και φιλάνθρωπος Τζορτζ Σόρος (εκτιμάται ότι το 76% της περιουσίας του έχει δωριστεί), η μυθιστοριογράφος και πρώην σύζυγος του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, Μακένζι Σκοτ ​​(περίπου 50%-60%), ο επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ (30% μέχρι στιγμής, αλλά έχει δεσμευτεί να προσφέρει το 99%), και ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και η φιλάνθρωπος Μελίντα Φρεντς Γκέιτς (20% μέχρι στιγμής, αλλά έχει επίσης δεσμευτεί να προσφέρει το 99%).