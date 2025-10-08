newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους – Πόσοι είναι στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 08 Οκτωβρίου 2025 | 12:03

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους – Πόσοι είναι στην Ελλάδα

Ένας μεγάλος αριθμός δισεκατομμυριούχων κατοικοεδρεύει στην Ευρώπη

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Η Ευρώπη φιλοξενεί πάνω από το ένα πέμπτο των δισεκατομμυριούχων του κόσμου. Η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση στην ήπειρο και την τέταρτη παγκοσμίως σε αριθμό δισεκατομμυριούχων.

Αρκετά υψηλά εντοπίζεται και η Ελλάδα.

Η κατανομή του πλούτου

Η ανισότητα στον πλούτο αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού κατέχει τουλάχιστον το 20% του πλούτου σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και, σε πολλές περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 25%, σύμφωνα με το Our World in Data.

Σύμφωνα με το Forbes, ο κόσμος θα έχει πάνω από 3.000 δισεκατομμυριούχους το 2025, με συνολική αξία 16,1 τρισεκατομμύρια δολάρια (13,7 τρισεκατομμύρια ευρώ). Ωστόσο, αυτή η τεράστια συγκέντρωση πλούτου είναι πολύ άνιση: μόνο τρεις χώρες — οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία — συγκεντρώνουν πάνω από το ήμισυ όλων των δισεκατομμυριούχων και της συνολικής περιουσίας τους.

Η Γερμανία στην κορυφή

Η ισχυρότερη παρουσία της Ευρώπης στην παγκόσμια κατάταξη προέρχεται από τη Γερμανία. Η χώρα έχει τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη, με συνολικά 171, οι οποίοι διαθέτουν συνολική καθαρή περιουσία 676,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Γερμανίας είναι ο Ντίτερ Σβαρτς, με περιουσία 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, καταλαμβάνοντας την 37η θέση παγκοσμίως, αναφέρει το Euro News.

Η Ιταλία κατατάσσεται δεύτερη στην Ευρώπη με 74 δισεκατομμυριούχους σε δολάρια. Η συνολική καθαρή αξία τους είναι 289 δισ. ευρώ και ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιταλίας είναι ο Τζιοβάνι Φερέρο, με 32,6 δισ. ευρώ. Κατατάσσεται 41ος στον κόσμο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 55 δισεκατομμυριούχους, με συνολική καθαρή περιουσία 203 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας είναι ο Μάικλ Πλατ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατέχει την 106η θέση.

Η Γαλλία μετρά 52 δισεκατομμυριούχους το 2025, μπαίνοντας στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη. Ο πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας είναι ο Μπερνάρ Αρνό, επικεφαλής του πολυτελούς αυτοκρατορικού ομίλου LVMH, ο οποίος κατέχει τις εταιρείες Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora και πολλές άλλες παγκόσμιες μάρκες. Η περιουσία του ανέρχεται σε 152 δισ. ευρώ, καθιστώντας τον τον πέμπτο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο — μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης το 2024. Ο Αρνό συχνά εμπλέκεται στη συζήτηση γύρω από τον φόρο περιουσίας στη Γαλλία, ένα μέτρο στο οποίο αντιτίθεται έντονα.

Η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι οι μόνες χώρες στην Ευρώπη με περισσότερους από 50 δισεκατομμυριούχους.

Η Σουηδία και η Ελβετία ακολουθούν τις τέσσερις πρώτες θέσεις, με 45 και 42 δισεκατομμυριούχους αντίστοιχα.

Ο Στέφαν Πέρσον είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Σουηδίας, με περιουσία 15,9 δισ. ευρώ. Στην Ελβετία, ο Τζιανλουίτζι Απόντε και η Ραφαέλα Απόντε-Ντίαμαντ μοιράζονται την πρώτη θέση, με περιουσία 32,2 δισ. ευρώ ο καθένας, κατατάσσοντας τους στην 44η θέση παγκοσμίως.

Η θέση της Ελλάδας

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Ισπανία έχει τους λιγότερους δισεκατομμυριούχους — 34 συνολικά — καταλαμβάνοντας την 7η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Ο Αμάνθιο Ορτέγα, με καθαρή περιουσία 106 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ισπανίας και καταλαμβάνει την 9η θέση παγκοσμίως.

Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, έχει 32 δισεκατομμυριούχους.

Μετά την Τουρκία, ο αριθμός μειώνεται απότομα, με τη Νορβηγία να ακολουθεί στη λίστα με μόλις 17 δισεκατομμυριούχους.

Σύμφωνα με το Euro News, στην επόμενη θέση είναι η Ελλάδα, στην οποία εντοπίζονται 16 δισεκατομμυριούχοι.

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ως εξής: Ολλανδία (13), Ιρλανδία, Βέλγιο και Τσεχία (11 έκαστη), Πολωνία και Κύπρος (10 έκαστη), Αυστρία και Δανία (9 έκαστη), Φινλανδία (7), Ρουμανία (6), Ουγγαρία (4), Σλοβακία και Βουλγαρία (2 η καθεμία) και Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Κροατία, Ισλανδία και Αλβανία (1 η καθεμία).

Μεταξύ αυτών των χωρών, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αυστρίας, Μαρκ Μάτεσιτς, έχει καθαρή περιουσία 34,6 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 38η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης κυριαρχούν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, με τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Σουηδία να αντιπροσωπεύουν συνολικά το 61% του συνόλου της Ευρώπης. Η Ανατολική Ευρώπη υστερεί σημαντικά.

Το μέγεθος της οικονομίας των χωρών

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το μέγεθος της οικονομίας μιας χώρας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που εξηγούν τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Οι τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους κατατάσσονται επίσης μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών του ηπείρου, αν και η κατάταξή τους σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ και τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων δεν συμπίπτει απόλυτα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία είναι επίσης δύο από τα κορυφαία χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης.

Από την άλλη πλευρά, η έκθεση Billionaire Ambitions Report 2024 της UBS παρουσιάζει διαφορετικά στοιχεία, καθώς αντανακλά τα δεδομένα του 2024 και χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία από το Forbes.

Σύμφωνα με την UBS, η Γερμανία εξακολουθεί να ηγείται της κατάταξης με 117 δισεκατομμυριούχους, ενώ η Ελβετία κατατάσσεται δεύτερη με 85. Άλλες χώρες περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο (82), την Ιταλία (62), τη Γαλλία (46), τη Σουηδία (28) και την Ισπανία (27).

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Διεθνής Οικονομία 07.10.25

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σύνταξη
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»
Διαπραγματεύσεις 08.10.25

«Ο Τραμπ ζήτησε να πείσουμε τη Χαμάς να δεχτεί την πρότασή του για τη Γάζα» δήλωσε ο Ερντογάν

«Προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας - Απαραίτητη η συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 08.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική

«Οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζουν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια
Culture Live 08.10.25

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Με 36 ταινίες μικρού μήκους από 15 χώρες και κοινό άξονα τον άνθρωπο, το DOTS δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική διοργάνωση, αλλά μια συγκινητική σύνοψη της ανθρώπινης ευθραυστότητας και αξιοπρέπειας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα

«Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη και Βάρρα»
«Μεθοδεύσεις» 08.10.25

«Μονόδρομος η κατ' αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη» - Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς μετά την κατάθεση Βάρρα

«Πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση Μαξίμου μέσω του 'χαμένου' υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές», προσθέτει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»

Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε την καρδιά του μετά τη μεγάλη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα, μιλώντας για το συναισθηματικό βάρος που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της καριέρας τους.

Σύνταξη
Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό

Διεθνής αθλητής του Παναθηναϊκού στο πινγκ πονγκ τιμωρήθηκε με προσωρινή ποινή από την Επιτροπή Ακεραιότητας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι
Χμμμμμ... 08.10.25

Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι

Η είδηση ότι ένας λιγότερο γνωστός σχεδιαστής θα αναλάμβανε τα ηνία ενός ιστορικού brand, όπως του Jean Paul Gaultier, ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή στη ροή των ειδήσεων, κάτι μήνες πριν. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Αγώνας δρόμου 08.10.25

Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει

Μια έντονη βροχόπτωση στην Άνδρου δοκίμασε τις αντοχές του νησιού και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία»
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
