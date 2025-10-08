Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους – Πόσοι είναι στην Ελλάδα

Η Ευρώπη φιλοξενεί πάνω από το ένα πέμπτο των δισεκατομμυριούχων του κόσμου. Η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση στην ήπειρο και την τέταρτη παγκοσμίως σε αριθμό δισεκατομμυριούχων.

Αρκετά υψηλά εντοπίζεται και η Ελλάδα.

Η κατανομή του πλούτου

Η ανισότητα στον πλούτο αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού κατέχει τουλάχιστον το 20% του πλούτου σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και, σε πολλές περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 25%, σύμφωνα με το Our World in Data.

Σύμφωνα με το Forbes, ο κόσμος θα έχει πάνω από 3.000 δισεκατομμυριούχους το 2025, με συνολική αξία 16,1 τρισεκατομμύρια δολάρια (13,7 τρισεκατομμύρια ευρώ). Ωστόσο, αυτή η τεράστια συγκέντρωση πλούτου είναι πολύ άνιση: μόνο τρεις χώρες — οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία — συγκεντρώνουν πάνω από το ήμισυ όλων των δισεκατομμυριούχων και της συνολικής περιουσίας τους.

Η Γερμανία στην κορυφή

Η ισχυρότερη παρουσία της Ευρώπης στην παγκόσμια κατάταξη προέρχεται από τη Γερμανία. Η χώρα έχει τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη, με συνολικά 171, οι οποίοι διαθέτουν συνολική καθαρή περιουσία 676,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Γερμανίας είναι ο Ντίτερ Σβαρτς, με περιουσία 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, καταλαμβάνοντας την 37η θέση παγκοσμίως, αναφέρει το Euro News.

Η Ιταλία κατατάσσεται δεύτερη στην Ευρώπη με 74 δισεκατομμυριούχους σε δολάρια. Η συνολική καθαρή αξία τους είναι 289 δισ. ευρώ και ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιταλίας είναι ο Τζιοβάνι Φερέρο, με 32,6 δισ. ευρώ. Κατατάσσεται 41ος στον κόσμο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 55 δισεκατομμυριούχους, με συνολική καθαρή περιουσία 203 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας είναι ο Μάικλ Πλατ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατέχει την 106η θέση.

Η Γαλλία μετρά 52 δισεκατομμυριούχους το 2025, μπαίνοντας στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη. Ο πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας είναι ο Μπερνάρ Αρνό, επικεφαλής του πολυτελούς αυτοκρατορικού ομίλου LVMH, ο οποίος κατέχει τις εταιρείες Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora και πολλές άλλες παγκόσμιες μάρκες. Η περιουσία του ανέρχεται σε 152 δισ. ευρώ, καθιστώντας τον τον πέμπτο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο — μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης το 2024. Ο Αρνό συχνά εμπλέκεται στη συζήτηση γύρω από τον φόρο περιουσίας στη Γαλλία, ένα μέτρο στο οποίο αντιτίθεται έντονα.

Η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι οι μόνες χώρες στην Ευρώπη με περισσότερους από 50 δισεκατομμυριούχους.

Η Σουηδία και η Ελβετία ακολουθούν τις τέσσερις πρώτες θέσεις, με 45 και 42 δισεκατομμυριούχους αντίστοιχα.

Ο Στέφαν Πέρσον είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Σουηδίας, με περιουσία 15,9 δισ. ευρώ. Στην Ελβετία, ο Τζιανλουίτζι Απόντε και η Ραφαέλα Απόντε-Ντίαμαντ μοιράζονται την πρώτη θέση, με περιουσία 32,2 δισ. ευρώ ο καθένας, κατατάσσοντας τους στην 44η θέση παγκοσμίως.

Η θέση της Ελλάδας

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Ισπανία έχει τους λιγότερους δισεκατομμυριούχους — 34 συνολικά — καταλαμβάνοντας την 7η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Ο Αμάνθιο Ορτέγα, με καθαρή περιουσία 106 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ισπανίας και καταλαμβάνει την 9η θέση παγκοσμίως.

Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, έχει 32 δισεκατομμυριούχους.

Μετά την Τουρκία, ο αριθμός μειώνεται απότομα, με τη Νορβηγία να ακολουθεί στη λίστα με μόλις 17 δισεκατομμυριούχους.

Σύμφωνα με το Euro News, στην επόμενη θέση είναι η Ελλάδα, στην οποία εντοπίζονται 16 δισεκατομμυριούχοι.

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ως εξής: Ολλανδία (13), Ιρλανδία, Βέλγιο και Τσεχία (11 έκαστη), Πολωνία και Κύπρος (10 έκαστη), Αυστρία και Δανία (9 έκαστη), Φινλανδία (7), Ρουμανία (6), Ουγγαρία (4), Σλοβακία και Βουλγαρία (2 η καθεμία) και Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Κροατία, Ισλανδία και Αλβανία (1 η καθεμία).

Μεταξύ αυτών των χωρών, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αυστρίας, Μαρκ Μάτεσιτς, έχει καθαρή περιουσία 34,6 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 38η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης κυριαρχούν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, με τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Σουηδία να αντιπροσωπεύουν συνολικά το 61% του συνόλου της Ευρώπης. Η Ανατολική Ευρώπη υστερεί σημαντικά.

Το μέγεθος της οικονομίας των χωρών

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το μέγεθος της οικονομίας μιας χώρας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που εξηγούν τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Οι τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους κατατάσσονται επίσης μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών του ηπείρου, αν και η κατάταξή τους σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ και τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων δεν συμπίπτει απόλυτα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία είναι επίσης δύο από τα κορυφαία χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης.

Από την άλλη πλευρά, η έκθεση Billionaire Ambitions Report 2024 της UBS παρουσιάζει διαφορετικά στοιχεία, καθώς αντανακλά τα δεδομένα του 2024 και χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία από το Forbes.

Σύμφωνα με την UBS, η Γερμανία εξακολουθεί να ηγείται της κατάταξης με 117 δισεκατομμυριούχους, ενώ η Ελβετία κατατάσσεται δεύτερη με 85. Άλλες χώρες περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο (82), την Ιταλία (62), τη Γαλλία (46), τη Σουηδία (28) και την Ισπανία (27).