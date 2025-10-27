Πέθανε ο θρυλικός γκολκίπερ της Βαλένθια, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα

Βαρύ πένθος για τη Βαλένθια και το ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα, ένας από τους σημαντικότερους τερματοφύλακες που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα των «νυχτερίδων». Ο εκλιπών απεβίωσε το πρωί της Δευτέρας (27/10) σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από μάχη με ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τους τελευταίους μήνες.

Γεννημένος στη Χώρα των Βάσκων, ο Οτσοτορένα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Παρότι δεν κατάφερε να καθιερωθεί ως βασικός, πανηγύρισε σημαντικές διακρίσεις με τους «μερένχες», κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο UEFA και ένα Λιγκ Καπ.

Η κορυφαία περίοδος της καριέρας του ήρθε μετά τη μεταγραφή του στη Βαλένθια, όπου τη σεζόν 1989-1990 αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας. Η εξαιρετική του παρουσία κάτω από τα δοκάρια χάρισε στη Βαλένθια τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και στον ίδιο το βραβείο «Ζαμόρα» για τον τερματοφύλακα με τα λιγότερα γκολ παθητικό.

Μετά το τέλος της ενεργής ποδοσφαιρικής καριέρας του, ο Οτσοτορένα ακολούθησε τον δρόμο της προπονητικής τερματοφυλάκων. Η Βαλένθια τού έδωσε την πρώτη του ευκαιρία, ενώ η φήμη του σύντομα τον οδήγησε στη Λίβερπουλ του Ράφα Μπενίτεθ (2004-2007).

Από το 2007 επέστρεψε στο «Μεστάγια» όπου εργαζόταν μέχρι πρότινος, ενώ για περισσότερο από μία δεκαετία (2008-2021) αποτέλεσε βασικό μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ισπανίας, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Euro 2008, του Μουντιάλ 2010 και του Euro 2012.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια

Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español. Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como… pic.twitter.com/l4imxAfFF5 — Valencia CF (@valenciacf) October 27, 2025

«Εμείς στην Βαλένθια λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο του Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα, ενός θρύλου του συλλόγου μας και συμβόλου του ισπανικού ποδοσφαίρου. Θρυλικός τερματοφύλακας της Βαλένθια, όπου κάποτε κέρδισε το Κύπελλο Ζαμόρα, συνέχισε να χτίζει τον θρύλο του και να αφήνει ένα ανεξίτηλο σημάδι ως προπονητής τερματοφυλάκων.

Σε αυτόν τον ρόλο, έγινε επίσης πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου με την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του.

Θα μας λείψεις πολύ, φίλε μου.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».