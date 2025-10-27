Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή της τηλεθέασης και αυτή την Παρασκευή
Η ερευνητική εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη κατέκτησε την πρώτη θέση της τηλεθέασης, το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου.
- ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
- «Έχουμε συμφωνία» – Κορυφώνεται το διπλωματικό σίριαλ του TikTok
- Σε ΜΕΘ 11χρονος από τα Χανιά – Τραυματίστηκε μετά από πτώση με πατίνι
- Όλο και χαλαρώνει στις διαπραγματεύσεις ο πολύπαθος κλιματικός στόχος της ΕΕ
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη κατέκτησε την πρώτη θέση της τηλεθέασης, το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις.
Η εκπομπή έρευνας του MEGA κέρδισε την πρωτιά με 20,7% στο σύνολο του κοινού και 18,5% στο δυναμικό κοινό 18-54. H κάλυψη ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.
Σε επιμέρους γυναικεία ηλικιακή ομάδα, το μερίδιο τηλεθέασης ανέβηκε στο 28,1%.
Με οδηγό την έρευνα και το πάθος για την αλήθεια, το «Φως στο Τούνελ» διατηρεί ακλόνητη τη θέση του στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών.
#FosStoTounel
- Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ
- Αργύρης Παπαργυρόπουλος: «Στην έξωση από το σπίτι, ευτυχώς που δεν ήταν μέσα τα παιδιά και η σύντροφος μου»
- Χανιά: Παραδόθηκε ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας – Σοκάρουν οι μαρτυρίες
- Θέκλη: Ο Β’ τόμος του μυθιστορήματος της Αθηνάς Κακούρη αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
- Στο υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικοί και μαθητές – «Ζητάμε να αρθούν οι συγχωνεύσεις»
- Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή της τηλεθέασης και αυτή την Παρασκευή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις