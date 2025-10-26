Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Γκολ και θέαμα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τις ομάδες σε Premier League, La Liga, Bundesliga και Serie A να δίνουν μεγάλες μάχες.

Στην Premier League, η Άρσεναλ νίκησε την Κρίσταλ Πάλας με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Άστον Βίλα σταμάτησε την Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας επίσης με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Μπέρνλι στην έδρα της Γουλβς με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μπόρνμουθ νίκησε με 2-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ (δείτε εδώ τα highlights).

Η Τότεναμ κέρδισε εκτός έδρας την Έβερτον με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Χθες, η Μπρέντφορντ κέρδισε εντός έδρας την Λίβερπουλ με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Μπράιτον με 4-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Σάντερλαντ απέναντι στην Τσέλσι με 2-1, με γκολ στις καθυστερήσεις (δείτε εδώ τα highlights).

Η Λιντς νίκησε την Γουέστ Χαμ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Όπως και η Νιούκαστλ την Φούλαμ (2-1, δείτε εδώ τα highlights).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1

Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2

Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2

Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 3-2

Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-0

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 1-0

Γούλβς – Μπέρνλι 2-3

Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ 2-0

Έβερτον – Τότεναμ 0-3

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

01/11 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ

01/11 17:00 Μπέρνλι – Άρσεναλ

01/11 17:00 Μπράιτον – Λιντς

01/11 17:00 Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

01/11 17:00 Φούλαμ – Γούλβς

01/11 19:30 Τότεναμ – Τσέλσι

01/11 22:00 Λίβερπουλ – Άστον Βίλα

02/11 16:00 Γουέστ Χαμ – Νιουκάστλ

02/11 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ

03/11 22:00 Σάντερλαντ – Έβερτον

Στην Bundesliga, η Λεβερκούζεν κέρδισε με 2-0 την Φράιμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).

Η Στουτγκάρδη νίκησε τη Μάιντς με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Χθες, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε εκτός έδρας της Γκλάντμπαχ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Δύσκολη εντός έδρας νίκη για την Ντόρτμουντ κόντρα στην Κολωνία με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης απέναντι στην Ζανκτ Πάουλι με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

«Εξάσφαιρη» η Λειψία απέναντι στην Άουγκμσπουργκ (6-0, δείτε εδώ τα highlights).

Εκτός έδρας νίκη για την Βόλφσμπουργκ απέναντι στο Αμβούργο με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Χοφενχάιμ επικράτησε της Χάιντενχαϊμ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Και η Βέρντερ Βρέμης της Ουνιόν Βερολίνου με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου 1-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Σανκτ Πάουλι 2-0

Άουγκσμπουργκ – Λειψία 0-6

Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ 0-1

Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου 0-3

Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ 3-1

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Κολωνία 1-0

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ 2-0

Στουτγκάρδη – Μάιντς 2-1

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

31/10 21:30 Άουγκσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ

01/11 16:30 Λειψία – Στουτγκάρδη

01/11 16:30 Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης

01/11 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ

01/11 16:30 Σαν Πάουλι – Γκλάντμπαχ

01/11 16:30 Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

01/11 19:30 Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν

02/11 16:30 Κολωνία – Αμβούργο

02/11 18:30 Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ

Στην La liga, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Μαγιόρκα – Λεβάντε, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Θέλτα πανηγύρισε το διπλό στην έδρα της Οσασούνα με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Ράγιο Βαγιεκάνο νίκησε την Αλαβές με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Βιγιαρεάλ κέρδισε εκτός έδρας την Βαλένθια με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό για τη Χετάφε στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας νίκη για την Εσπανιόλ κόντρα στην Έλτσε με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Χορταστική ισοπαλία στο Ζιρόνα – Οβιέδο (3-3, δείτε εδώ τα highlights).

Σημαντική νίκη για την Ρεάλ Σοσιεδάδ απέναντι στη Σεβίλλη με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Σοσιεδάδ – Σεβίλλη 2-1

Ζιρόνα – Οβιέδο 3-3

Εσπανιόλ – Έλτσε 1-0

Αθλέτικ – Χετάφε 0-1

Βαλένθια – Βιγιαρεάλ 0-2

Μαγιόρκα – Λεβάντε 1-1

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1

Οσασούνα – Θέλτα 2-3

Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές 1-0

27/10 22:00 Μπέτις – Ατλέτικο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

31/10 22:00 Χετάφε – Ζιρόνα

1/11 15:00 Βιγιαρεάλ – Ράγιο Βαγεκάνο

1/11 17:15 Ατλέτικο – Σεβίλλη

1/11 19:30 Σοσιεδάδ – Αθλέτικ

1/11 22:00 Ρεάλ – Βαλένθια

2/11 15:00 Λεβάντε – Θέλτα

2/11 17:15 Αλαβές – Εσπανιόλ

2/11 19:30 Μπαρτσελόνα – Έλτσε

2/11 22:00 Μπέτις – Μαγιόρκα

3/11 22:00 Οβιέδο – Οσασούνα

Στη Serie A, η Νάπολι πήρε το μεγάλο ντέρμπι με την Ίντερ, επικρατώντας με 3-1.

Φιορεντίνα και Μπολόνια χάρισαν θέαμα, αλλά έμειναν στο 2-2.

Η Λάτσιο με γκολ του Μπάσιτς πήρε το ντέρμπι απέναντι στη Γιουβέντους με 1-0

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Κρεμονέζε – Αταλάντα (1-1).

Όλα μηδέν στο Πάρμα – Κόμο (0-0).

Γκέλα για την Μίλαν απέναντι στην Πίζα (2-2).

Εντός έδρας νίκη για την Ουντινέζε κόντρα στην Λέτσε με 3-2.

Όπως και για την Τορίνο κόντρα στην Τζένοα με 2-1.

Επιστροφή στις νίκες για τη Ρόμα, που κέρδισε εκτός έδρας την Σασουόλο με 1-0.

Ματσάρα, αλλά χωρίς νικητή το Βερόνα – Κάλιαρι (2-2).

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Μίλαν – Πίζα 2-2

Πάρμα – Κόμο 0-0

Ουντινέζε – Λέτσε 3-2

Νάπολι – Ίντερ 3-1

Κρεμονέζε – Αταλάντα 1-1

Τορίνο – Τζένοα 2-1

Σασουόλο – Ρόμα 0-1

Βερόνα – Κάλιαρι 2-2

Φιορεντίνα – Μπολόνια 2-2

Λάτσιο – Γιουβέντους 1-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

28/10 19:30 Λέτσε – Νάπολι

28/10 21:45 Αταλάντα – Μίλαν

29/10 19:30 Κόμο – Βερόνα

29/10 19:30 Γιουβέντους – Ουντινέζε

29/10 19:30 Ρόμα – Πάρμα

29/10 21:45 Ίντερ – Φιορεντίνα

29/10 21:45 Τζένοα – Κρεμονέζε

29/10 21:45 Μπολόνια – Τορίνο

30/10 19:30 Κάλιαρι – Σασουόλο

30/10 21:45 Πίζα – Λάτσιο