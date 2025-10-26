Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Premier League, La Liga, Bundesliga και Serie A.
- Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο “εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»
- Αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας – Ο τρόπος ζωής και οι σημαντικές συνήθειες
- Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
- Διάρρηξη στο Λούβρο: Κάμερες ασφαλείας και DNA ξετύλιξαν το νήμα της υπόθεσης – Πώς εντοπίστηκαν οι ύποπτοι
Γκολ και θέαμα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τις ομάδες σε Premier League, La Liga, Bundesliga και Serie A να δίνουν μεγάλες μάχες.
Στην Premier League, η Άρσεναλ νίκησε την Κρίσταλ Πάλας με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Άστον Βίλα σταμάτησε την Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας επίσης με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό της Μπέρνλι στην έδρα της Γουλβς με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπόρνμουθ νίκησε με 2-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ (δείτε εδώ τα highlights).
Η Τότεναμ κέρδισε εκτός έδρας την Έβερτον με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Χθες, η Μπρέντφορντ κέρδισε εντός έδρας την Λίβερπουλ με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Τρίποντο για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Μπράιτον με 4-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό της Σάντερλαντ απέναντι στην Τσέλσι με 2-1, με γκολ στις καθυστερήσεις (δείτε εδώ τα highlights).
Η Λιντς νίκησε την Γουέστ Χαμ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Όπως και η Νιούκαστλ την Φούλαμ (2-1, δείτε εδώ τα highlights).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1
Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2
Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2
Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 3-2
Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-0
Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 1-0
Γούλβς – Μπέρνλι 2-3
Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ 2-0
Έβερτον – Τότεναμ 0-3
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
01/11 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ
01/11 17:00 Μπέρνλι – Άρσεναλ
01/11 17:00 Μπράιτον – Λιντς
01/11 17:00 Νότινγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
01/11 17:00 Φούλαμ – Γούλβς
01/11 19:30 Τότεναμ – Τσέλσι
01/11 22:00 Λίβερπουλ – Άστον Βίλα
02/11 16:00 Γουέστ Χαμ – Νιουκάστλ
02/11 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ
03/11 22:00 Σάντερλαντ – Έβερτον
Στην Bundesliga, η Λεβερκούζεν κέρδισε με 2-0 την Φράιμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).
Η Στουτγκάρδη νίκησε τη Μάιντς με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Χθες, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε εκτός έδρας της Γκλάντμπαχ με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Δύσκολη εντός έδρας νίκη για την Ντόρτμουντ κόντρα στην Κολωνία με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Τρίποντο για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης απέναντι στην Ζανκτ Πάουλι με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
«Εξάσφαιρη» η Λειψία απέναντι στην Άουγκμσπουργκ (6-0, δείτε εδώ τα highlights).
Εκτός έδρας νίκη για την Βόλφσμπουργκ απέναντι στο Αμβούργο με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Χοφενχάιμ επικράτησε της Χάιντενχαϊμ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Και η Βέρντερ Βρέμης της Ουνιόν Βερολίνου με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου 1-0
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Σανκτ Πάουλι 2-0
Άουγκσμπουργκ – Λειψία 0-6
Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ 0-1
Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου 0-3
Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ 3-1
Μπορούσια Ντόρτμουντ – Κολωνία 1-0
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ 2-0
Στουτγκάρδη – Μάιντς 2-1
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
31/10 21:30 Άουγκσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ
01/11 16:30 Λειψία – Στουτγκάρδη
01/11 16:30 Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης
01/11 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ
01/11 16:30 Σαν Πάουλι – Γκλάντμπαχ
01/11 16:30 Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
01/11 19:30 Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν
02/11 16:30 Κολωνία – Αμβούργο
02/11 18:30 Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ
Στην La liga, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Μαγιόρκα – Λεβάντε, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Θέλτα πανηγύρισε το διπλό στην έδρα της Οσασούνα με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Ράγιο Βαγιεκάνο νίκησε την Αλαβές με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights)
Η Βιγιαρεάλ κέρδισε εκτός έδρας την Βαλένθια με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό για τη Χετάφε στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας νίκη για την Εσπανιόλ κόντρα στην Έλτσε με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Χορταστική ισοπαλία στο Ζιρόνα – Οβιέδο (3-3, δείτε εδώ τα highlights).
Σημαντική νίκη για την Ρεάλ Σοσιεδάδ απέναντι στη Σεβίλλη με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
Σοσιεδάδ – Σεβίλλη 2-1
Ζιρόνα – Οβιέδο 3-3
Εσπανιόλ – Έλτσε 1-0
Αθλέτικ – Χετάφε 0-1
Βαλένθια – Βιγιαρεάλ 0-2
Μαγιόρκα – Λεβάντε 1-1
Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1
Οσασούνα – Θέλτα 2-3
Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές 1-0
27/10 22:00 Μπέτις – Ατλέτικο
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική
31/10 22:00 Χετάφε – Ζιρόνα
1/11 15:00 Βιγιαρεάλ – Ράγιο Βαγεκάνο
1/11 17:15 Ατλέτικο – Σεβίλλη
1/11 19:30 Σοσιεδάδ – Αθλέτικ
1/11 22:00 Ρεάλ – Βαλένθια
2/11 15:00 Λεβάντε – Θέλτα
2/11 17:15 Αλαβές – Εσπανιόλ
2/11 19:30 Μπαρτσελόνα – Έλτσε
2/11 22:00 Μπέτις – Μαγιόρκα
3/11 22:00 Οβιέδο – Οσασούνα
Στη Serie A, η Νάπολι πήρε το μεγάλο ντέρμπι με την Ίντερ, επικρατώντας με 3-1.
Φιορεντίνα και Μπολόνια χάρισαν θέαμα, αλλά έμειναν στο 2-2.
Η Λάτσιο με γκολ του Μπάσιτς πήρε το ντέρμπι απέναντι στη Γιουβέντους με 1-0
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Κρεμονέζε – Αταλάντα (1-1).
Όλα μηδέν στο Πάρμα – Κόμο (0-0).
Γκέλα για την Μίλαν απέναντι στην Πίζα (2-2).
Εντός έδρας νίκη για την Ουντινέζε κόντρα στην Λέτσε με 3-2.
Όπως και για την Τορίνο κόντρα στην Τζένοα με 2-1.
Επιστροφή στις νίκες για τη Ρόμα, που κέρδισε εκτός έδρας την Σασουόλο με 1-0.
Ματσάρα, αλλά χωρίς νικητή το Βερόνα – Κάλιαρι (2-2).
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής
Μίλαν – Πίζα 2-2
Πάρμα – Κόμο 0-0
Ουντινέζε – Λέτσε 3-2
Νάπολι – Ίντερ 3-1
Κρεμονέζε – Αταλάντα 1-1
Τορίνο – Τζένοα 2-1
Σασουόλο – Ρόμα 0-1
Βερόνα – Κάλιαρι 2-2
Φιορεντίνα – Μπολόνια 2-2
Λάτσιο – Γιουβέντους 1-0
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική
28/10 19:30 Λέτσε – Νάπολι
28/10 21:45 Αταλάντα – Μίλαν
29/10 19:30 Κόμο – Βερόνα
29/10 19:30 Γιουβέντους – Ουντινέζε
29/10 19:30 Ρόμα – Πάρμα
29/10 21:45 Ίντερ – Φιορεντίνα
29/10 21:45 Τζένοα – Κρεμονέζε
29/10 21:45 Μπολόνια – Τορίνο
30/10 19:30 Κάλιαρι – Σασουόλο
30/10 21:45 Πίζα – Λάτσιο
- Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
- Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
- Πολυάσχολη η εβδομάδα στη Wall Street: Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι
- Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»
- Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
- Η σέλφι του Ταρέμι μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις