Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό
Την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να ξεχάσει τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», φαίνεται ότι τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν για όλες τις δουλειες.
Πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα γάμο έχουν συνήθως οι νεόνυμφοι ή κάποιος άλλος καλεσμένος, ανάλογα με την περίσταση. Υπάρχει περίπτωση όμως τις εντυπώσεις να κλέψει και το όχημα που θα χρησιμοποιήσει η νύφη για να φτάσει στην τελετή, αν πρόκειται για κάποιο πολυτελές όχημα ή κάποια αντίκα.
Ωστόσο, αυτή τη φορά στο γάμο που έγινε στη Σκιάθο έγινε η έκπληξη και το όχημα με το οποίο έφτασε στο μυστήριο μια γυναίκα ήτα… περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.
Μάλιστα, η νύφη –που είναι πρώην δόκιμη αστυνομικός- συνοδευόταν και από μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το γύρο του Διαδικτύου
Τα πλάνα με τη νύφη να φτάνει στο προαύλιο της εκκλησίας με το περιπολικό και μπροστά να προπορεύεται μια μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν το γύρο του Διαδικτύου, προκαλώντας σάλο.
Και αυτό γιατί δεν έχουν περάσει αρκετές ημέρες από τη στιγμή που ένα άλλο περιπολικό εκτελούσε χρέη… VIP λιμουζίνας, παραλαμβάνοντας την τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή για να τη μεταφέρει σε συναυλία της, καθώς το όχημα που χρησιμοποιούσε έμεινε από λάστιχο.
Επίσης, τα πλάνα αυτά έρχονται εν μέσω αντιδράσεων που έχουν προκληθεί ύστερα από τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών με τη χρήση υπηρεσιακού οχήματος για μεταφορά ψυγείου, γεγονός για το οποίο διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την απάντηση του τηλεφωνητή της ΕΛ.ΑΣ. στην Κυριακή Γρίβα, ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί» όταν εκείνη είχε ζητήσει να τη μεταφέρει ένα περιπολικό στο σπίτι της, καθώς φοβόταν τον πρώην σύντροφό της -και δολοφόνο της όπως έγιναν τα πράγματα.
