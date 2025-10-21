Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο, το οποίο δείχνει ένα περιπολικό με ανοιχτό πορτ μπαγκάζ να μεταφέρει ένα ψυγείο στην περιοχή του Καματερού.

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που οδηγούσε το αμάξι

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει σε αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Αττικής και έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ). Ο οδηγός του περιπολικού ταυτοποιήθηκε και υπηρετεί στο Γ΄ Τμήμα ΒΑ Αττικής και εκείνη την ώρα ήταν εκτός υπηρεσίας και εκτός του τομέα δράσης του καθώς βρισκόταν στο Καματερό.

Ο αστυνομικός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Το αποτέλεσμα της ΕΔΕ θα καθορίσει αν θα επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το συμβάν δεν συνδέεται με υπηρεσιακή ανάγκη.

Επικίνδυνη η μεταφορά του ψυγείου

Στα πλάνα φαίνεται ότι το ψυγείο δεν είναι ασφαλισμένο στο πορτ μπαγκάζ.

Στη λεζάντα το βίντεο γράφει «Το περιπολικό δεν είναι ταξί», μία φράση που παραπέμπει σε εκείνη που είπε ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης στην Κυριακή Γρίβα λίγο πριν βρει τραγικό θάνατο από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.