Το Μόναχο αποφασίζει με δημοψήφισμα αν θέλει να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες

Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύριο πολίτες θα πάνε στις κάλπες για να επιλέξουν έναν δρόμο για την αθλητική ιστορία της πόλης. Θα αποφασίσουν εαν επιθυμούν να φιλοξενήσει το Μόναχο τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κάποια στιγμή στο μέλλον, για πρώτη φορά μετά από το 1972.

Η συμμετοχή στο δημοψήφισμα δεν είναι υποχρεωτική αλλά το αποτέλεσμα θα είναι δεσμευτικό. Το πολιτικό κλίμα έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με τον Δήμαρχο Ντίτερ Ράιτερ να ηγείται μιας υποψηφιότητας που υποστηρίζεται από τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ και τον υπουργό Αθλητισμού Γιόαχιμ Χέρμαν. Μαζί έχουν ξεκινήσει μια θεσμική εκστρατεία με στόχο να πείσουν το κοινό ότι η πόλη είναι έτοιμη να ξαναζήσει την Ολυμπιακή εμπειρία, περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι κάτοικοι, συνολικά 1,1 εκατομμύριο άτομα, οι οποίοι θα μπορούν να ψηφίσουν είτε ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως την Κυριακή, για το αν η βαυαρική πρωτεύουσα διεκδικήσει τη διοργάνωση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, του 2040 ή του 2044.

Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες για τους Χειμερινούς Αγώνες του 2018 και του 2022, που απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης λαϊκής υποστήριξης, οι δημοτικές αρχές έχουν καταστήσει σαφές ότι αυτή τη φορά η στήριξη του κοινού θα αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση.

Η άποψη του «όχι»

Παρά τις θεσμικές προσπάθειες, δεν έχει πειστεί όλη η κοινωνία του Μονάχου. Το κίνημα «NOlympia», που συγκεντρώνει το Οικολογικό Δημοκρατικό Κόμμα, την Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης της Βαυαρίας και τμήματα του Πράσινου Κόμματος, έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στην πρόταση. Οι αντίπαλοι προειδοποιούν ότι η διοργάνωση των Αγώνων θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος ζωής και τα ενοίκια, ενώ αμφισβητούν κατά πόσο μια διοργάνωση τέτοιας κλίμακας μπορεί πραγματικά να είναι βιώσιμη. Παρότι αναγνωρίζουν την πρόοδο που σημειώθηκε με το Παρίσι 2024 και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχουν ανακοινωθεί για το Λος Άντζελες 2028, θεωρούν ότι το υπάρχον μοντέλο παραμένει ασύμβατο με μια πόλη που επιδιώκει να διατηρήσει την αστική και οικολογική της ισορροπία.

Το ερώτημα που θα τεθεί στην κάλπη είναι απλό αλλά καθοριστικό: «Υποστηρίζετε την υποψηφιότητα του Μονάχου, πρωτεύουσας του κρατιδίου, για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Θερινούς Αγώνων του 2036, 2040 ή 2044;»

Η ψήφος θα είναι δυαδική, και η απλή πλειοψηφία θα καθορίσει το αποτέλεσμα. Τόσο η δημοτική όσο και η κρατιδιακή κυβέρνηση έχουν επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή τους σε ένα βιώσιμο μοντέλο Αγώνων, το οποίο θα αξιοποιεί τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις — μεταξύ αυτών και το εμβληματικό Ολυμπιακό Πάρκο — και θα δίνει προτεραιότητα σε βελτιώσεις στις μεταφορές και στις υποδομές που θα ωφελήσουν την πόλη και μετά τη διοργάνωση.