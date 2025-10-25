Super League: Η βαθμολογία μετά τα πρώτα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής (pic)

Τρεις αναμετρήσεις σε περιελάμβανε το πρώτο… πιάτο της 8ης αγωνιστικής της Super League. Στο πρώτο χρονικά ματς Κηφισιά και Παναιτωλικός έμειναν ισόπαλοι 1-1. Έτσι οι νεοφώτιστοι βρίσκονται στους εννέα πόντους και την ένατη θέση, ενώ οι Αγρινιώτες πήγαν στους οκτώ πόντους και τη δέκατη θέση.

Στις Σέρρες, η ΑΕΛ Novibet καθάρισε από το πρώτο μέρος την υπόθεση νίκη επικρατώντας με 2-0 του Πανσερραϊκού ο οποίος έπαιζε και με δέκα παίκτες. Οι Θεσσαλοί πήραν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα φτάνοντας στους επτά βαθμούς, ενώ οι Μακεδόνες έμειναν στους πέντε πόντους.

Τέλος, ο Ατρόμητος πέρασε από το Ηράκλειο αφού επιβλήθηκε του ΟΦΗ με 3-1 στο «Παγκρήτιο». Συνεπώς οι Περιστεριώτες ανέβηκαν στους εννέα βαθμούς, ενώ από την άλλη οι Κρητικοί έχουν μείνει δωδέκατοι με έξι πόντους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Η βαθμολογία της Super League: