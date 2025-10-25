sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ
Ποδόσφαιρο 25 Οκτωβρίου 2025 | 19:18

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε ο αγώνας Κηφισιά-Παναιτωλικός, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μεγάλη ευκαιρία έχασαν οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις όταν ο Αγκίρε νικήθηκε από τον Ραμίρεζ.

Σύνταξη
Ματς για γερά νεύρα έγινε στη Νεάπολη ανάμεσα σε Κηφισιά και Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Αγρινιώτες έχασαν τεράστια ευκαιρία να φύγουν με το διπλό στις καθυστερήσεις, όμως ο Αγκίρε νικήθηκε από τον Ραμίρεζ.

Το ματς ξεκίνησε ισορροπημένα και με αρκετή ένταση στο πρώτο 45λεπτο, με την Κηφισιά να απειλεί μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Τσάβες μπλόκαρε το σουτ του Παντελίδη. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 19′, με τον Βιγιαφάνιες να βγάζει τη σέντρα προς το ύψος της περιοχής και ο Πόμπο με τρομερό πλασέ στην κίνηση έγραψε το 1-0. Ο Παναιτωλικός ανέβασε ρυθμούς μετά το γκολ και απείλησε στο 26ο λεπτό, με τον Άλεξιτς να παίρνει την κεφαλιά από το κόρνερ του Εστέμπαν, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Τσάβες.

Οι Αγρινιώτες έφεραν το ματς στα ίσα στο 37′, με τον Κοντούρη να εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα έφτασε ξανά στα πόδια του Έλληνα χαφ και με ένα ασύλληπτο σουτ από πλάγια θέση έκανε το 1-1, το οποίο παρέμεινε μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Κηφισιά έμεινε με 10 παίκτες στο 52ο λεπτό, καθώς ο Αντονίσε αντίκρισε αρχικά την κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Εστέμπαν, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής Κατσικογιάννης άλλαξε την αρχική του απόφαση και έδειξε την κόκκινη. Ο ρυθμός έπεσε μετά την αποβολή του εξτρέμ των γηπεδούχων, με την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να έχει την κατοχή της μπάλας και να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η επέμβαση του Ραμίρες στο πέναλτι του Αγκίρε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ήταν αυτή που κράτησε όρθια την Κηφισιά των δέκα ποδοσφαιριστών και της έδωσε τον έναν βαθμό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Αντονίσε στο 52ο λεπτό άλλαξε τις ισορροπίες του παιχνιδιού

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Αγκίρε που αστόχησε στο πέναλτι και δεν έδωσε το τρίποντο στον Παναιτωλικό

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Κατσικογιάννης έδειξε λανθασμένα την κίτρινη κάρτα στον Αντονίσε και χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR ώστε να αλλάξει την αρχική του απόφαση

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Πουλικίδης κάλεσε σωστά τον Κατσικογιάννη στο VAR για να ελέγξει τη φάση του Αντονίσε, καθώς αρχικά έδειξε την κίτρινη κάρτα στον παίχτη της Κηφισιάς, ενώ τον κάλεσε και στη φάση του πέναλτι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.

Οι συνθέσεις: Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρουσί (61′ Μαϊντάνα), Πόμπο (86′ Μποτία), Πέρεθ (53′ Αμάνι), Αντονίσε, Βιγιαφάνιες (46′ Έμπο), Τεττέη και Παντελίδης (61′ Τζίμας).

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς, Μπουχαλάκη, Εστέμπαν (82′ Μιγκέλ Λουίς), Κοντούρης (69′ Ματσάν), Ενκολόλο (82′ Αγκίρε), Μίχαλακ και Άλεξιτς

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

25/10, 19:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

25/10, 20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

26/10, 17:00 Λεβαδειακός – Άρης

26/10, 17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

26/10, 19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

26/10, 21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Η βαθμολογία

