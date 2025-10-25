Ιεροκλής Μιχαηλίδης: Οι λόγοι που δεν θα επαναληφθεί η παράσταση “Άγαμοι Θύται”»
Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης μιλά για την καλλιτεχνική διαδρομή του και τα επόμενα σχέδια του.
Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ήταν ο σημερινός καλεσμένος στο «Χαμογέλα και Πάλι!»,στο MEGA.
Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «25 χρονών ρεμάλι δεν είσαι ο καλύτερος γονιός»
«Το θετικό όταν έχεις παιδιά από μικρός είναι ότι μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, είστε πολύ κοντά ηλικιακά, αλλά δεν είσαι ώριμος και δεν μπορείς να του αφιερώσεις όλο αυτόν τον χρόνο που χρειάζεται γιατί θες και χρόνο για τον εαυτό σου.
Οι φίλοι μου έβγαιναν κι εγώ ήμουν κοντά στο παιδί. Συναισθηματικά ήμουν καλός πατέρας, αλλά όχι τόσο παρών όσο έπρεπε. Ήταν χρονιές που έπρεπε να δουλέψω σκληρά» και συμπλήρωσε:
«Από τότε έχουμε άριστη σχέση. Απλά αν είχες άλλη ωριμότητα κι είσαι χορτάτος, θα ήταν καλύτερα για το παιδί σου. 25 χρονών και ρεμάλι δεν είσαι ο καλύτερος γονιός. Έχεις πολύ νοιάξιμο.
Ως παππούς δεν είμαι τόσο χαζοπαππούς όσο πίστευα. Είμαι ψύχραιμος», είπε αρχικά ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.
Ο ρόλος του στο θέατρο
Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Το όνομα» στο θέατρο Αθηνά.
«Υποδύομαι τον έξυπνο καθηγητή πανεπιστήμιου που διδάσκει φιλοσοφία. Έρχεται ο άλλος ο «γιάπης» τον οποίο υποδύεται ο Κρατερός Κατσούλης, και κάνει ένα αστείο και γίνεται χαμός. Είναι ευφυέστατο έργο», ανέφερε για την παράσταση.
Για τους «Άγαμους Θύται»
«Είναι πολύ βαρύ για μένα πλέον, είναι μεγάλο το σχήμα, δεν είναι ευέλικτο, δεν υπάρχουν χώροι, δεν βγαίνει η παραγωγή. Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο τηλεοπτικά, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Η τηλεόρασή με απέτρεψε κυρίως λόγω της παραγωγής», είπε ο ίδιος.
