Παρέμεινε στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA η Ελλάδα

Δύο νίκες και μία ήττα ήταν ο απολογισμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο το βράδυ της Πέμπτης (23/10). Ο ΠΑΟΚ, μετά από ένα απίθανο ματς, επικράτησε 4-3 της Λιλ στο «Πιέρ Μορουά», ενώ η ΑΕΚ ισοπέδωσε τη σκοτσέζικη Αμπερντίν με 6-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αντίθετα, παρότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στην Ολλανδία, τελικά έχασε 3-1.

Έτσι, η Ελλάδα πήρε 80 βαθμούς και έφτασε τους 39.112 παραμένοντας στην 11η θέση. Μια θέση πάνω παραμένει η Τσεχία (42.300), ενώ πλησιάζει η Πολωνία με 38.375 βαθμούς.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 46.000 (+5.200– 3/5)

10. Τσεχία 42.300 (+4.800 – 4/5)

11. Ελλάδα 39.112 (+4.900 – 4/5)

12. Πολωνία 38.375 (+7.375 – 4/4)

13. Νορβηγία 37.987 (+4.800 – 2/5)

14. Δανία 36.981 (+7.125 – 2/4)

15. Ελβετία 32.500 (+2.800 – 3/5) 400 400

16. Αυστρία 32.250 (+2.500 – 3/5)

17. Κύπρος 30.787 (+7.250- 3/5) 400

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11η-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –