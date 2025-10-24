Παρέμεινε στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA η Ελλάδα
Νίκες για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και ήττα του Παναθηναϊκού ήταν ο απολογισμός της Ελλάδας την Πέμπτη, με τη χώρα μας να παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA.
Δύο νίκες και μία ήττα ήταν ο απολογισμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο το βράδυ της Πέμπτης (23/10). Ο ΠΑΟΚ, μετά από ένα απίθανο ματς, επικράτησε 4-3 της Λιλ στο «Πιέρ Μορουά», ενώ η ΑΕΚ ισοπέδωσε τη σκοτσέζικη Αμπερντίν με 6-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αντίθετα, παρότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στην Ολλανδία, τελικά έχασε 3-1.
Έτσι, η Ελλάδα πήρε 80 βαθμούς και έφτασε τους 39.112 παραμένοντας στην 11η θέση. Μια θέση πάνω παραμένει η Τσεχία (42.300), ενώ πλησιάζει η Πολωνία με 38.375 βαθμούς.
Η βαθμολογία της UEFA
09. Τουρκία 46.000 (+5.200– 3/5)
10. Τσεχία 42.300 (+4.800 – 4/5)
11. Ελλάδα 39.112 (+4.900 – 4/5)
12. Πολωνία 38.375 (+7.375 – 4/4)
13. Νορβηγία 37.987 (+4.800 – 2/5)
14. Δανία 36.981 (+7.125 – 2/4)
15. Ελβετία 32.500 (+2.800 – 3/5) 400 400
16. Αυστρία 32.250 (+2.500 – 3/5)
17. Κύπρος 30.787 (+7.250- 3/5) 400
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11η-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η – 22η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
