Με ένα βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης περιγράφει τη δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης την τελευταία τετραετία, καθώς «η σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα αγγίζει το 30%, οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά και η αγοραστική δύναμη των πολιτών καταβαραθρώνεται».

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε ακόμα λόγο για πάρτι αισχροκέρδειας και πρόσθεσε ότι δεν πλήττονται όλοι το ίδιο καθώς οι οικογένειες με τα χαμηλότερα εισοδήματα ξοδεύουν σχεδόν όλα τα χρήματά τους για την επιβίωση.

«Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ» σημειώνει ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με:

– Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής

– Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού & της ΔΙΜΕΑ

– Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή

– Ενίσχυση ελέγχων και πρόστιμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει λύσεις – για μια Ελλάδα για όλους».

Το σχετικό βίντεο