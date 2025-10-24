Ανδρουλάκης: «Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ»
Με ένα βίντεο στο Tik Tok ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας
- Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών
- Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά από την επικουρική σύνταξη - Οι κατηγορίες
- Συγκλονίζει ο Έλληνας φρουρός πλοίου που είχαν επιτεθεί Χούθι – «Μας χτυπούσαν όλη τη νύχτα»
- Στο νοσοκομείο υπάλληλος του Δήμου Μεσολογγίου που ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ επιχειρούσε στις πλημμύρες
Με ένα βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης περιγράφει τη δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης την τελευταία τετραετία, καθώς «η σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα αγγίζει το 30%, οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά και η αγοραστική δύναμη των πολιτών καταβαραθρώνεται».
Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε ακόμα λόγο για πάρτι αισχροκέρδειας και πρόσθεσε ότι δεν πλήττονται όλοι το ίδιο καθώς οι οικογένειες με τα χαμηλότερα εισοδήματα ξοδεύουν σχεδόν όλα τα χρήματά τους για την επιβίωση.
«Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ» σημειώνει ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με:
– Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής
– Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού & της ΔΙΜΕΑ
– Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή
– Ενίσχυση ελέγχων και πρόστιμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές
Το ΠΑΣΟΚ προτείνει λύσεις – για μια Ελλάδα για όλους».
Το σχετικό βίντεο
@nikos.androulakis Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ. Το #ΠΑΣΟΚ ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
- O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη
- Ψαρόπουλος: Φοβάμαι προβοκάτσια στη συγκέντρωση της 28ης Οκτωβρίου
- Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
- Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)
- Σταύρος Ζαλμάς: «Την φήμη ότι έπασχα από AIDS την πλήρωσα»
- ΠΑΣΟΚ: Οι κολλημένες «βελόνες» των δημοσκοπήσεων προβληματίζουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις