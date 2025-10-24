magazin
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σταύρος Ζαλμάς: «Την φήμη ότι έπασχα από AIDS την πλήρωσα»
TV 24 Οκτωβρίου 2025 | 15:20

Σταύρος Ζαλμάς: «Την φήμη ότι έπασχα από AIDS την πλήρωσα»

O Σταύρος Ζαλμάς σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Spotlight

Ο Σταύρος Ζαλμάς βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA

Σταύρπς Ζαλμάς: «Είμαι 67 ετών»

«Καλοδεχούμενα είναι τα σχόλια για την εμφάνιση ή την δουλειά μου. Είναι ωραίο να ακούς ωραία πράγματα για τον εαυτό σου.

Όταν ένα σχόλιο σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, είναι καλοδεχούμενο. Φροντίζω τον εαυτό μου και φροντίζω να κάνω πράγματα.

Έκανα παλαιότερα 50 χλμ. την ημέρα ποδήλατο. Ήταν τρόπος ζωής. Αυτά είναι μοναχικά πράγματα, είναι δύσκολο να βρεις τους ρυθμούς σου και έναν άνθρωπο να τα κάνει και αυτός αυτά.

«Η άθληση είναι μοναχικό πράγμα. Είμαι 67 ετών. Πρέπει να φροντίσεις το σώμα για να γεράσεις καλά. Έχω ταλαιπωρηθεί πολύ στα άκρα μου από την δουλειά μου».

Τα όνειρα και η στάση ζωής που θέλει να κρατήσει

«Έχω αποφασίσει να σταματήσω να δουλεύω, δουλεύω 51 χρόνια θέατρο και τηλεόραση και πρέπει μειώσω τον εργασιακό μου χρόνο και να αυξήσω τον προσωπικό για να απολαύσω τα πράγματα που μου αρέσουν πριν αρχίσει να «βαραίνει» το σώμα.

Έχω βγει στη σύνταξη – με μειωμένη από το 2021, γιατί πολλοί παραγωγοί δεν μας κολλούσαν τα ένσημα που έπρεπε. Ονειρεύομαι να ταξιδεύω με το σκαφάκι μου. Έχω φροντίσει και την προσωπική μου ζωή.»

Είμαι σε συντροφική σχέση εδώ και 16 χρόνια

«Δεν δίνω ποτέ την αφορμή σε σύντροφο να ζηλέψει. Αν με κάνουν να ζηλέψω, έχω φύγει την επόμενη μέρα. Είναι προϋπόθεση η εμπιστοσύνη. Δεν διαταράσσεται η εμπιστοσύνη στην σχέση μου πλέον, έχω χτίσει γερά θεμέλια».

Σταύρος Ζαλμάς: «Το κεφάλαιο «παιδιά» δεν υπεισήλθε ποτέ

«Αν έκανα ακόμη και ένα παιδί μόνο θα εγκατέλειπα τον εαυτό μου.

Αισθάνομαι τεράστια την ευθύνη του να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο. Θα αφιέρωνα όλη μου την ύπαρξη εκεί. δεν θα μπορούσα να βρω την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και στο παιδί. Δεν σκέφτηκα ποτέ να κάνω παιδί»

Οι «γκρίζες» περιόδους της ζωής του

«Η φήμη ότι έχω AIDS σε έντυπα την δεκαετία του ’90 δημιούργησε ένα κενό πολύ γκρίζο στη ζωή μου, μαύρο θα το έλεγα. Το είχα προσπεράσει και δεν έπρεπε, έπρεπε να κινηθώ νομικά. Το πλήρωσα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Έφτασε στ’ αυτιά μου ότι δεν με πήραν για δουλειές εξαιτίας αυτής της φήμης».

Ο Σταύρος Ζαλμάς πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Φθινοπωρινή ιστορία» στο θέατρο Αργώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
Βίντεο 24.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Σύνταξη
Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πουλάει ρολόι αξίας 1 εκατ. δολαρίων μετά την αποτυχία του Megalopolis
Τα έδωσε όλα 24.10.25

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πουλάει ρολόι αξίας 1 εκατ. δολαρίων μετά την αποτυχία του Megalopolis

Ένα μοναδικό ρολόι που σχεδίασε ο ίδιος ο Κόπολα σε συνεργασία με τον ωρολογοποιό François-Paul Journe θα βγει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα μετά την εισπρακτική αποτυχία της ταινίας Megalopolis.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κουλ, βίντατζ, εμπνευσμένη και… πολιτική: Γιατί η Gen Z σπάει πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο
«Η ασόβαρη γενιά» 24.10.25

Κουλ, βίντατζ, εμπνευσμένη και… πολιτική: Γιατί η Gen Z σπάει πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο

Τέσσερις ληστές, επτά λεπτά και 88 εκατομμύρια. Η μεγάλη επιχείρηση στο Λούβρο δεν είναι απλά γεγονός, είναι φαινόμενο. Και η Gen Z δεν χάνει την ευκαιρία της να τοποθετηθεί  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ
Μια φορά... 24.10.25

Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ

Η σχεδιάστρια μόδας και πρώην pop star Βικτόρια Μπέκαμ έβγαλε στη φόρα κάποιες στιγμές της, από τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί
«Ο Γκέμπελς» 23.10.25

Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί

«Είναι ναζί και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε πρόσφατη συνέντευξη του, αναφερόμενος στον συνεργάτη του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ριάνα «πέταξε» 36 εκατομμύρια δολάρια μετά την αποτυχημένη συνεργασία της με τη Louis Vuitton – αλλά ούτε καν ίδρωσε
Στραβοπάτημα 23.10.25

Η Ριάνα «πέταξε» 36 εκατομμύρια δολάρια μετά την αποτυχημένη συνεργασία της με τη Louis Vuitton – αλλά ούτε καν ίδρωσε

Η pop star Ριάνα, εκτός από την κυριαρχία της στη μουσική βιομηχανία, φημίζεται και για τις επιχειρηματικές της επιτυχίες. Ωστόσο, η συνεργασία της με τη Louis Vuitton, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» – Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο
Αντίο 23.10.25

«Διαφώνησα μαζί του όπως με όλους τους ανθρώπους που αγάπησα» - Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τρυφερά τον Σαββόπουλο

«Γεια σου, ακριβέ κι αγαπημένε μου. Θα σου χρωστώ για πάντα όλο τον εαυτό μου –κι αυτόν που λέω πως έχω κι εκείνον που δεν ξέρω ακόμα» - Έτσι λέει αντίο ο Φοίβος Δεληβοριάς στον Διονύση Σαββόπουλο σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
«Και άργησε…» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών
Ελλάδα 24.10.25

«Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» - Συγγενής θύματος των Τεμπών απαντά στο υπ. Μεταφορών

Ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδελφό του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών «απάντησε» στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια.

Σύνταξη
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε στις αρχές η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 24.10.25

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε στις αρχές η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
Βίντεο 24.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;
Νέα σύνορα; 24.10.25

Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, παρότι ο Τραμπ καυχιόταν πέρυσι ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
Οι κίνδυνοι 24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
Τουρκία 24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Σχολεία: Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς μετά τα χημικά κατά μικρών μαθητών
Α' ΔΙΠΕ 24.10.25

Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς, μία μέρα μετά τα χημικά σε μικρούς μαθητές - Σε εξέλιξη συγκέντρωση

Σε εξέλιξη νέα συγκέντρωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στην Α΄ΔΙΠΕ στο Μεταξουργείο ενάντια στη συγχώνευση τμημάτων στα σχολεία - Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπροστά στο κτίριο

Σύνταξη
Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…

Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη
Πρωτοβουλίες 24.10.25

O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη

Ο Δήμαρχος Πειραιά παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά που συνδέουν την εκπαίδευση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«one in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)

Ο Ολυμπιακός μετά την προπόνηση στο Καραϊσκάκη, επισκέφθηκε σύσσωμος το θρυλικό Μουσείο και παίκτες και τεχνικό τιμ έπαθαν… πλάκα – Η συγκίνηση για την ταινία της ιστορικής κατάκτησης του Conference.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»
Σφοδρές αντιδράσες 24.10.25

ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»

«Την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση», ζητάει με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο