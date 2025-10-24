Σταύρος Ζαλμάς: «Την φήμη ότι έπασχα από AIDS την πλήρωσα»

Ο Σταύρος Ζαλμάς βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA

Σταύρπς Ζαλμάς: «Είμαι 67 ετών»

«Καλοδεχούμενα είναι τα σχόλια για την εμφάνιση ή την δουλειά μου. Είναι ωραίο να ακούς ωραία πράγματα για τον εαυτό σου.

Όταν ένα σχόλιο σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, είναι καλοδεχούμενο. Φροντίζω τον εαυτό μου και φροντίζω να κάνω πράγματα.

Έκανα παλαιότερα 50 χλμ. την ημέρα ποδήλατο. Ήταν τρόπος ζωής. Αυτά είναι μοναχικά πράγματα, είναι δύσκολο να βρεις τους ρυθμούς σου και έναν άνθρωπο να τα κάνει και αυτός αυτά.

«Η άθληση είναι μοναχικό πράγμα. Είμαι 67 ετών. Πρέπει να φροντίσεις το σώμα για να γεράσεις καλά. Έχω ταλαιπωρηθεί πολύ στα άκρα μου από την δουλειά μου».

Τα όνειρα και η στάση ζωής που θέλει να κρατήσει

«Έχω αποφασίσει να σταματήσω να δουλεύω, δουλεύω 51 χρόνια θέατρο και τηλεόραση και πρέπει μειώσω τον εργασιακό μου χρόνο και να αυξήσω τον προσωπικό για να απολαύσω τα πράγματα που μου αρέσουν πριν αρχίσει να «βαραίνει» το σώμα.

Έχω βγει στη σύνταξη – με μειωμένη από το 2021, γιατί πολλοί παραγωγοί δεν μας κολλούσαν τα ένσημα που έπρεπε. Ονειρεύομαι να ταξιδεύω με το σκαφάκι μου. Έχω φροντίσει και την προσωπική μου ζωή.»

Είμαι σε συντροφική σχέση εδώ και 16 χρόνια

«Δεν δίνω ποτέ την αφορμή σε σύντροφο να ζηλέψει. Αν με κάνουν να ζηλέψω, έχω φύγει την επόμενη μέρα. Είναι προϋπόθεση η εμπιστοσύνη. Δεν διαταράσσεται η εμπιστοσύνη στην σχέση μου πλέον, έχω χτίσει γερά θεμέλια».

Σταύρος Ζαλμάς: «Το κεφάλαιο «παιδιά» δεν υπεισήλθε ποτέ

«Αν έκανα ακόμη και ένα παιδί μόνο θα εγκατέλειπα τον εαυτό μου.

Αισθάνομαι τεράστια την ευθύνη του να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο. Θα αφιέρωνα όλη μου την ύπαρξη εκεί. δεν θα μπορούσα να βρω την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και στο παιδί. Δεν σκέφτηκα ποτέ να κάνω παιδί»

Οι «γκρίζες» περιόδους της ζωής του

«Η φήμη ότι έχω AIDS σε έντυπα την δεκαετία του ’90 δημιούργησε ένα κενό πολύ γκρίζο στη ζωή μου, μαύρο θα το έλεγα. Το είχα προσπεράσει και δεν έπρεπε, έπρεπε να κινηθώ νομικά. Το πλήρωσα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Έφτασε στ’ αυτιά μου ότι δεν με πήραν για δουλειές εξαιτίας αυτής της φήμης».

Ο Σταύρος Ζαλμάς πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Φθινοπωρινή ιστορία» στο θέατρο Αργώ.