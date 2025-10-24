newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας
Οικονομία 24 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας

Το πρώτο θα καταγράφει τις οφειλές προς Δημόσιο, ΟΤΑ και Ταμεία - Το δεύτερο ληξιπρόθεσμα δάνεια - Το τρίτο θα ενοποιήσει τον «φάκελο» βάσει φορολογικής συμμόρφωσης και συνέπειας πληρωμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Το σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) για τη χαρτογράφηση του ιδιωτικού χρέους και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πολιτών παρουσίασε στο πλαίσιο του συνεδρίου Prodexpo για την αγορά ακινήτων η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση. Μέσα στο 2026 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τρεις σημαντικές βάσεις δεδομένων: το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΜΠΑ), το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΚΜΠ) και το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους (ΜΠΙΧ).

Μητρώο Πιστοληπτικης Αξιολόγησης (ΜΠΑ): Το ΜΠΑ θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία οφειλών φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο. Αφού έχουν χαρτογραφηθεί όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο και τους διάφορους φορείς του (δήμοι, Περιφέρειες, δημόσιες υπηρεσίες, Εφορία κ.λπ.), αυτές θα συγκεντρωθούν στο Μητρώο, που θα μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά κατόπιν αιτήματος του πολίτη-οφειλέτη. Το Μητρώο θα δίνει στον οφειλέτη σκορ πιστοληπτικής ικανότητας, στο οποίο θα έχουν αρνητική επίπτωση οι καθυστερήσεις και οι αθετήσεις πληρωμών, ενώ οι έγκαιρες πληρωμές θα έχουν θετική επίδραση. Το ΜΠΑ θα έχει την τεχνική υποδομή ώστε σε δεύτερο χρόνο να ενταχθούν σε αυτό και οφειλές εκτός Δημοσίου. Συγκεκριμένα, το Μητρώο θα μπορεί να συμπεριλάβει οφειλές από ενοίκια, αλλά και από λογαριασμούς παρόχων ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ. Ωστόσο, αν και εφόσον προχωρήσει η επέκτασή του, αυτή θα πρέπει να νομοθετηθεί, προβλέποντας κυρίως τον τρόπο συλλογής των δεδομένων. Τη λειτουργία του ΜΠΑ θα αναλάβει η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, που δεν έχει ακόμη συσταθεί, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2,9 εκατ. ευρώ. Το έργο θα πρέπει να δημιουργηθεί εντός του 2026, αφού έχει ενταχθεί στο ΤΑΑ.

Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΚΜΠ): Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του ΚΜΠ, που θα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές προς τους βασικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς: τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης οφειλών (servicers). Στόχος είναι η συγκέντρωση όλων των οφειλών, με στόχο να διαχωρίζεται ο «καλοπληρωτής» από τον «κακοπληρωτή» και να μπορέσει να ξαναγίνει «bankable» (να μπορεί να λάβει τραπεζικό δανεισμό) μέρος του καταναλωτικού κοινού που παραμένει αποκλεισμένο από τις τράπεζες.

Όλα τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση του πιστοποιητικού τους από το ΚΜΠ. Η δημιουργία του ΚΜΠ έχει εκτιμώμενο κόστος 1,4 εκατ. ευρώ και πραγματοποιείται με πόρους του ΤΑΑ.

Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους (ΜΠΙΧ): Το ΜΠΙΧ θα αποτελέσει ένα διαλειτουργικό μητρώο-ομπρέλα για τα δύο προαναφερθέντα, με στόχο να διαμορφώνει το πλήρες προφίλ κάθε οφειλέτη.

Η μεγάλη διαφορά είναι ότι το ΜΠΙΧ θα συγκεντρώνει τα στοιχεία σε ανώνυμη μορφή και στόχος του είναι η αξιοποίηση των δεδομένων για τη χάραξη πολιτικής για την περαιτέρω προστασία της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος του ΜΠΙΧ θα είναι η παρακολούθηση των οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, ώστε το Δημόσιο να είναι σε θέση να αναγνωρίζει εγκαίρως αν κάποιος τομέας της οικονομίας αντιμετωπίζει πρόβλημα αλλά και να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα.

Η σύσταση του ΜΠΙΧ έχει επίσης ενταχθεί στο ΤΑΑ, με προϋπολογισμό 1,1 εκατ. ευρώ.

Τα τρία παραπάνω μητρώα, που θα τεθούν σε λειτουργία μέσα στην επόμενη χρονιά, εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους, που σήμερα υπολογίζεται σε περίπου 230 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 85 δισ. ευρώ περίπου αντιστοιχούν σε τράπεζες και servicers. Παράλληλα, δεδηλωμένος στόχος του ΥΠΕΘΟ είναι ο περιορισμός της δημιουργίας νέου ιδιωτικού χρέους, αλλά και το ξεκαθάρισμα της εικόνας των οφειλετών ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να δώσουν νέα δάνεια, στα οποία θα μπορεί να βασιστεί η ανάπτυξη της οικονομίας.

Premium Εκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23.10.25

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας
Οικονομία 23.10.25

Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας

Τι διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης και την απορρόφηση πόρων – Στο στόχαστρο οι διοικητές παραλείψεις 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις
Οικονομία 23.10.25

Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις

Οδηγός με 10 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις λεπτομέρειες για τον ορισμό της απόλυτης πλειοψηφίας ώστε να δοθεί άδεια ανοικοδόμησης και για το πώς θα ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ιδιοκτησίες όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια
Ψυχρός Πόλεμος 24.10.25

Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια

Μετά το σκάνδαλο του U-2, οι ΗΠΑ αντέστρεψαν το παιχνίδι στον ΟΗΕ αποκαλύπτοντας το «Thing» – ένα ξυλόγλυπτο δώρο που έκρυβε σοβιετικό κοριό και για 7 χρόνια μετέτρεπε την πρεσβεία τους στη Μόσχα σε στόχο παρακολούθησης.

Σύνταξη
«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα
ΗΠΑ 24.10.25

«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα

Κάθε λίγες δεκαετίες, οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν εκ νέου ότι η δημοκρατία τους χτίστηκε πάνω σε μια απόρριψη: εκείνη της κυριαρχίας ενός μονάρχη. Αυτή η απόρριψη εκφράζεται τώρα με το «No kings»

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί στην ΕΕ;
Ευρωπαϊκή Ένωση 24.10.25

Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί;

Ενώ οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, ο αριθμός των νέων που σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα αυξάνεται

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση για την ΕΕ
Νομοθετικά εμπόδια 24.10.25

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση

Οι παραδοσιακές κεντρώες δυνάμεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, καθώς οι εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουν ότι η επίτευξη πλειοψηφιών ίσως απαιτεί συνεργασία με την ακροδεξιά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ
Μια φορά... 24.10.25

Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ

Η σχεδιάστρια μόδας και πρώην pop star Βικτόρια Μπέκαμ έβγαλε στη φόρα κάποιες στιγμές της, από τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές
Ελλάδα 24.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές

Το τραγουδούσε ο ίδιος: «Να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ». Και το εννοούσε. Εμπνεόταν από τους στίχους και τα σπαράγματά τους δημιουργώντας από το μηδέν τα δικά του τραγούδια

Δημήτρης Δουλγερίδης
Δημήτρης Δουλγερίδης
Βόρεια Κορέα: Ανεγείρει μουσείο για τους πεσόντες στρατιωτικούς στη μάχη της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
«Οι ήρωές μας» 24.10.25

Β. Κορέα: Μουσείο για τους στρατιωτικούς που έπεσαν στη Ρωσία

«Μμουσείο στη μνήμη των ανδραγαθημάτων στη μάχη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό» θα ανεγερθεί στη Βόρεια Κορέα, αφιερωμένο στους στρατιωτικούς της που σκοτώθηκαν στη Ρωσία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα – Η 40η εκτέλεση φέτος
Πρόκληση ασφυξίας 24.10.25

Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα

Ο Αντονι Μπόιντ εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα καθώς είχε καταδικαστεί σε θάνατο για απαγωγή και φόνο χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν αποδείξεις για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Στάρμερ καλεί τη συμμαχία των «προθύμων» να «αυξήσει τις δωρεές» όπλων μακράς εμβέλειας
Συμμαχία «προθύμων» 24.10.25

Η Βρετανία ζητά να αυξηθούν οι δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας για την Ουκρανία

Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν τις δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας ώστε να «βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας».

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών»
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 24.10.25

«Κάλυψη 360 μοιρών» παρέχει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030

Η ασφάλεια της ΕΕ αφορά την προστασία των συνόρων της, επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030, το οποίο «παρέχει κάλυψη 360 μοιρών».

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη
Ισραήλ 24.10.25

Τραμπ: «Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Οχθη»

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη επειδή «έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύνταξη
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο