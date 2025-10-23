Μετά την αποτυχία ο Μητσοτάκης ψάχνει σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική και ενεργειακή κρίση

Σε πανηγυρισμούς για την πρόοδο στο θέμα των δαπανών για την ευρωπαϊκή άμυνα, προέβη για ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπερνώντας το γεγονός ότι τον λογαριασμό για τους πολεμικούς εξοπλισμούς θα τον πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και ο ελληνικός.

Ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες πρωί της Πέμπτης δήλωσε ότι «έχει υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας, τα οποία αφορούν όλες ευρωπαϊκές χώρες. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου από στα συμπεράσματα του αμυντικού συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε πάντα πάγια ελληνική θέση».

Ο πρωθυπουργός θριαμβολόγησε ακόμη «γιατί οι ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της ευρωπαϊκής ένωσης φαίνεται να αποκτούν την δικιά τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό χαρτί της Ευρωπαΐκής Επιτροπής, όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες».

Μητσοτάκης: Αναζητά σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική κρίση και ενεργειακή ακρίβεια

Στις δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. «Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ενέργειας ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται και η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι συστηματικές διαφοροποιήσεις οι οποίες λειτουργούν εις βάρος κάποιων κρατών – μελών της ευρωπαϊκής ένωσης», ανέφερε.

Ερωτηθείς σχετικά είπε επίσης ότι «Η πράσινη μετάβαση έχει συμφωνηθεί όσον αφορά στους στόχους κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, αλλά αυτή η πράσινη μετάβαση πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και δεν θα υπονομεύσει την ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή.

Πιστεύω ότι η λέξη-κλειδί που πρέπει να κρατήσουμε είναι η λέξη «ευελιξία». Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα ως προς τις τεχνολογίες που έχουν ήδη ωριμάσει και μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, και πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στις τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα ωριμάσει ή που κοστίζουν πολλά χρήματα και να διασφαλίσουμε ότι δεν επιβάλλουμε περιττά βάρη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία».

Αναφορά έκανε και στο στεγαστικό, σπεύδοντας να επαναλάβει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες – που ωστόσο αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών των νοικοκυριών για στέγη.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι αυτό το θέμα έχει και μία ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε πώς και με ποιο τρόπο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στο ενοίκιο πρέπει οι νέοι ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού τους σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο».

«Οι κυρώσεις μπορούν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Κυρ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων, ενώ παράλληλα υπενθύμισε πως «η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Ο συντονισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος» πρόσθεσε κλείνοντας.