Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»

Την έντονη ανησυχία του για την απουσία εθνικής στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο εκφράζει ο πρώην πρωθυπουργός με άρθρο του στην Καθημερινή αλλά και την εκτίμησή του ότι ο πρωθυπουργός «σέρνεται» σε μια διάσκεψη χωρίς να την έχει προετοιμάσει ο ίδιος, αλλά η αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Την ανησυχία του μάλιστα αυτή τη συμπυκνώνει και στο γεγονός ότι « ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να έχει στενές σχέσεις, δείχνοντας μάλιστα ιδιαίτερη συμπάθεια, με τον Τούρκο πρόεδρο και χλιαρές σχέσεις, δείχνοντας τουλάχιστον αδιαφορία, με τον Έλληνα πρωθυπουργό».

Προϋποθέσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει την εκτίμησή του ότι ο πρωθυπουργός «δεν κατέθεσε αυτοβούλως την ιδέα αυτή στο ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά η πρωτοβουλία ανήκει στην αμερικανική κυβέρνηση και στην όψιμη επιθυμία του προέδρου Τραμπ να δείχνει επισπεύδων προς την επίλυση διεθνών διαφορών, φιλοτεχνώντας την εικόνα του παγκόσμιου ειρηνοποιού ηγέτη», αναφέρει και ξεκαθαρίζει ότι υπάρχουν ακόμη δυνατότητες να βγει κάτι επωφελές για την Ελλάδα μέσα από την σύνοδο των παράκτιων κρατών της Μεσογείου αρκεί όπως σημειώνει να συντρέξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Αν δεν ανήκει στην ελληνική πλευρά, και δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμία σοβαρή προετοιμασία, τότε η διάσκεψη αυτή, αν δεν ακολουθήσουμε συγκεκριμένα βήματα, μπορεί να αποβεί

επικίνδυνη για τα ελληνικά συμφέροντα».

Για αυτό το λόγο επανακαταθέτει 6 προτάσεις που είχε κάνει και στο Συνέδριο του Βήματος για 50 χρόνια Ελληνικής Δημοκρατίας.

1. Συντονισμός με Κυπριακή κυβέρνηση και να συνδεθεί με την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό

2. Συμμετοχή και της ΕΕ ως εγγυητής των ελληνοκυπριακών θέσεων

3. Να γίνει Σύνοδος ΕΕ- Ανατολικής Μεσογείου

4. Επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12νμ σε ανατολική και Καστελόριζο και πρωτοβουλίες οριοθέτησης ΑΟΝ/υφαλοκρηπίδας με όμορες χώρες Ανατολικής Μεσογείου

5. Εκ των προτέρων παράλληλες διμερείς οριοθετήσεις και αν χρειαστεί και προσφυγή στη Χάγη

6. Εκπροσώπηση της Λιβύης και από την Βεγγάζη και συντονισμός με Αίγυπτο

Στα βράχια

Ο πρώην πρωθυπουργός κρούει μάλιστα και ένα ηχηρό καμπανάκι κινδύνου μέσα εξαιτίας της λογικής του δεδομένου συμμάχου που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης στην εξωτερική του πολιτική, αλλά και για το γεγονός, ότι εξάντλησε το χρόνο, όπως σημειώνει ο κ. Τσίπρας, με «προεκλογικά υψηλούς τόνους για εκλογικό όφελος κρύβοντας το πρόβλημα κάτω από το χαλί».

Ο κ. Τσίπρας καταλήγει μάλιστα να υπαινίσσεται ότι το πρόβλημα μας χτυπά πλέον την πόρτα και βρίσκει τη χώρα απροετοίμαστη να βρεθεί προ τετελεσμένων και «χωρίς να μπορείς να αποφύγεις» και όπως καταλήγει στο άρθρο του τώρα «χωρίς πυξίδα, κινδυνεύεις να ρίξεις τη χώρα στα βράχια».