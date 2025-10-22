Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis απόψε στα «MEGA Γεγονότα»
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων MEGA Γεγονότα έρχεται απόψε στις 19.45 με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.
- Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
- Πώς ο θηλασμός προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού
- Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»
- Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη ασφαλείας του Λευκού Οίκου
Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων MEGA Γεγονότα με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.
- Πώς αποτιμά η κοινή γνώμη το συνολικό έργο της Κυβέρνησης έως σήμερα;
- Ποια είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι πολίτες για την αξιωματική αντιπολίτευση;
- Τι στάση κρατούν απέναντι στην ενδεχόμενη ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά; Θα τα υποστήριζαν;
- Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των κομμάτων της Βουλής στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;
- Εκτιμά η ελληνική κοινωνία ότι είναι εφικτή η ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων στη Γάζα;
Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων MEGA Γεγονότα, Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.
#MegaGegonota
- Eurovision 2026: Η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο;
- Λονδίνο: Γυναίκα με Πάρκινσον παίζει κλαρινέτο κατά τη διάρκεια εγχείρησης στον εγκέφαλο
- Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Παπανικολάου ενόψει Μπάγερν
- Λαμία: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ – Συμπαράσταση σε συναδέλφους τους που διώκονται
- Ακίνητα: Ζαλίζουν οι αυξήσεις στις τιμές – Τι προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις