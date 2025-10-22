Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis απόψε στα «MEGA Γεγονότα»

Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων MEGA Γεγονότα με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Πώς αποτιμά η κοινή γνώμη το συνολικό έργο της Κυβέρνησης έως σήμερα;

Ποια είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι πολίτες για την αξιωματική αντιπολίτευση;

Τι στάση κρατούν απέναντι στην ενδεχόμενη ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά; Θα τα υποστήριζαν;

Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των κομμάτων της Βουλής στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;

Εκτιμά η ελληνική κοινωνία ότι είναι εφικτή η ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων στη Γάζα;

Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων MEGA Γεγονότα, Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.

