newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τέλειωσε το πάρτι στις αγορές; Επανήλθαν τα σύννεφα
Διεθνής Οικονομία 22 Οκτωβρίου 2025 | 23:28

Τέλειωσε το πάρτι στις αγορές; Επανήλθαν τα σύννεφα

Πτώση σε μετοχές, χρυσό και κρυπτονομίσματα – Πώς κινείται το κερδοσκοπικό trading στις αγορές

Ναταλία Δανδόλου
ΕπιμέλειαΝαταλία Δανδόλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Spotlight

Η μεταβλητότητα επανεμφανίστηκε στις αγορές και τη Wall Street σε μια συνεδρίαση κατά την οποία οι περισσότερες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης δέχτηκαν πλήγμα, ενώ ο χρυσός υποχώρησε παράλληλα με τα κρυπτονομίσματα.

Ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμών στις εξαγωγές λογισμικού προς την Κίνα πρόσθεσε στην πρόσφατη ανησυχία γύρω από το εμπόριο.

Μετά από ένα καυτό ράλι στις μετοχές η αγορά μοιάζει ευάλωτη σε κάθε αρνητική είδηση.

Ειδικότερα ο  βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones υποχώρησε κατά 0,71% στις 46.590,41 μονάδες. Ο S&P 500 έκλεισε στις 6.699,43 μονάδες με πτώση 0,53% και ο τεχνολογικός Nasdaq διαμορφώθηκε στις 22.740,39 μονάδες με απώλειες 0,93%%.

Οι retail momentum traders

Η Τετάρτη ήταν μια ακόμη συνεδρίαση στην οποία τα περιουσιακά στοιχεία που ευνοούνται από τους retail momentum traders του λιανικού εμπορίου υπέστησαν τις χειρότερες απώλειες, μεταξύ των οποίων πολύτιμα μέταλλα, κρυπτονομίσματα και εταιρείες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους quant επενδυτές για την παρακολούθηση του θέματος στην αγορά μετοχών, όπως το Bloomberg US Pure Momentum Portfolio , έχουν υποχωρήσει απότομα τις τελευταίες ημέρες.

Από τις αρχές Αυγούστου, οι πιο κερδοσκοπικές περιοχές της αγοράς «έχουν παραβολική πορεία» και βλέπουμε τον ενθουσιασμό για αυτές τις μετοχές να αυξάνεται την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την Bespoke Investment Group.

«Φαίνεται ότι, τουλάχιστον προσωρινά, η μουσική έχει σταματήσει και το πάρτι έχει τελειώσει για τα πιο υποθετικά ονόματα», ανέφερε η Bespoke. «Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξαναρχίσει η μουσική, αλλά συνήθως, όσο πιο ψηλά ανεβαίνουν, τόσο πιο δύσκολα πέφτουν».

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 3,95%. Η πώληση 20ετών ομολόγων στις ΗΠΑ, αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήταν ισχυρή. Το Bitcoin έχασε 2,7%. Το δολάριο παρουσίασε διακυμάνσεις. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 1,8%. Το πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 2,2%.

Ελλείψει θεμελιωδών

«Με τις μετοχές να κυμαίνονται κοντά σε ιστορικά υψηλά και τις αποτιμήσεις να έχουν διογκωθεί, οι επενδυτές αναζητούν εξαιρετικά θεμελιώδη μεγέθη για να δικαιολογήσουν αυτές τις υψηλές τιμές», δήλωσε η Fiona Cincotta της City Index.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, σε μια εποχή που το ράλι των μετοχών έχει επιβραδυνθεί, το ποσοστό των εταιρειών που ξεπερνούν τις προσδοκίες για κέρδη αυτό το τρίμηνο είναι το υψηλότερο από το 2021. Οι περισσότερες εταιρείες του S&P 500 συνήθως ξεπερνούν τις προσδοκίες, αλλά αυτή η σεζόν ξεχωρίζει αν αναλογιστεί κανείς ότι οι αναλυτές είχαν θέσει τον πήχη υψηλότερα.

Οι αμερικανικές εταιρείες θα πρέπει να συνεχίσουν να επιτυγχάνουν ανώτερη αύξηση κερδών, υποστηριζόμενες από έναν ισχυρό κύκλο επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τις συνεχιζόμενες ελλειμματικές δαπάνες και έναν καταναλωτή που εξακολουθεί να είναι ανθεκτικός, αναφέρει ο Dubravko Lakos-Bujas της JPMorgan Chase & Co.

Για τον Thomas Lee της Fundstrat Global Advisors, η πτώση μετά τα κέρδη σε ονόματα όπως το Netflix και η Texas Instruments «δεν αλλάζει τη θέση».

«Δεν ανησυχούμε απαραίτητα για τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις μετοχών», είπε.

Τι εκτιμούν οι αγορές

«Συνεχίζουμε να είμαστε εποικοδομητικοί και αναμένουμε ότι ο S&P 500 θα φτάσει τουλάχιστον τις 7.000 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους και αυτή είναι η βασική περίπτωση, με την πιθανότητα να δούμε ακόμη καλύτερες 7.500 μονάδες», δήλωσε ο Lee.

Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών — και όλα τα «αισιόδοξα» σχόλια — σηματοδοτούν μια στροφή σε σχέση με τα πρόσφατα τρίμηνα, όταν οι διευθύνοντες σύμβουλοι αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους για το επόμενο έτος και χρησιμοποίησαν τις τηλεδιασκέψεις τους για να τονίσουν την αβεβαιότητα γύρω από το εμπόριο, τους δασμούς και τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Η στρατηγική τους τελευταίους 10 μήνες περίπου ήταν να μετριαστούν οι προσδοκίες των επενδυτών και να ελπίζεται ότι οι χαμηλότερες οικονομικές εκτιμήσεις θα ήταν ευκολότερο να επιτευχθούν ή να ξεπεραστούν εάν κάποιο από τα χειρότερα οικονομικά σενάρια υλοποιηθεί.

Με τη σεζόν να έχει ήδη ξεκινήσει για τα καλά, τα αποτελέσματα φαίνονται πολλά υποσχόμενα, σύμφωνα με τον John Stoltzfus, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Oppenheimer Asset Management.

Το γεγονός ότι οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ξεπερνούν τις προσδοκίες και τις προβλέψεις παρά τους συνεχιζόμενους κινδύνους υποδηλώνει ότι υπάρχει «αρκετή ανθεκτικότητα για να δοθεί στις μετοχές ένα εισιτήριο για να ανέβουν», δήλωσε ο Stoltzfus αυτή την εβδομάδα.

Ζυγίζοντας τα κέρδη

«Οι αγορές παίρνουν άλλη μια ανάσα σήμερα, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τα κέρδη που έρχονται», δήλωσε ο Dan Wantrobski στην Janney Montgomery Scott.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε μια διόρθωση μεγέθους 5% έως 10% στις μετοχές για το υπόλοιπο του έτους, αν και σημειώνουμε ότι οι κύριοι δείκτες αναφοράς συνεχίζουν να σέβονται τον αυξανόμενο κινητό μέσο όρο 50 ημερών ως στήριξη».

«Είναι πιθανό να δούμε συνεχιζόμενες ταραγμένες ροές σε αυτό το εμπορικό περιβάλλον τις επόμενες ημέρες, αν και η συνολική ανοδική τάση παραμένει άθικτη κάτω από τον θόρυβο», σημείωσε.

Τα καλά νέα

Πέρα από τα εταιρικά κέρδη, ωστόσο, οι επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ επικεντρώνονται σε μερικά αφηγήματα «καλών ειδήσεων» που έχουν επίσης υποστηρίξει τη θετικότητα σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου και τις αμερικανικές μετοχές, σύμφωνα με τον Thierry Wizman της Macquarie Group.

«Αυτά τα θέματα των «καλών ειδήσεων» είναι: (1) ότι η Fed θα χαλαρώσει ξανά την νομισματική της πολιτική στις 29 Οκτωβρίου και θα συνεχίσει να σηματοδοτεί μεγαλύτερη χαλάρωση παρά τον «άκαμπτο» πληθωρισμό των ΗΠΑ· και (2) ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας θα οδηγήσουν σε μια συμφιλίωση που θα αποτρέψει ακόμη υψηλότερους δασμούς μεταξύ των δύο χωρών», είπε.

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από το τελευταίο ιστορικό υψηλό του S&P 500 και, ενώ ο δείκτης έχει σημειώσει μόνο οριακές μειώσεις, ορισμένες από τις κινήσεις εντός των τομέων ήταν πολύ μεγαλύτερες, σημείωσαν οι στρατηγικοί αναλυτές της Bespoke Investment Group .

Σε μια αμυντική ώθηση, τα ακίνητα και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά έχουν σημειώσει άνοδο. Οι μετοχές των τομέων που σχετίζονται με τα εμπορεύματα, τα χρηματοοικονομικά και την τεχνολογία έχουν μείνει πίσω.

Οι επενδυτές παρακολουθούν την πορεία του χρυσού

Σε άλλες αγορές, οι traders συνέχισαν να παρακολουθούν στενά την απόδοση των πολύτιμων μετάλλων μετά την πτώση της τιμής του χρυσού λόγω ανησυχιών ότι η άνοδός του είχε προχωρήσει πολύ και πολύ γρήγορα.

Παρά τις άγριες διακυμάνσεις της αγοράς σε χρυσό και ασήμι, μια άλλη αγορά παρέμεινε σχετικά άτονη.

Οι συναλλαγές στο δολάριο έχουν γίνει ασυνήθιστα υποτονικές, με ένα μέτρο να δείχνει ότι είναι οι πιο ήσυχες εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, καθώς το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ συμπίπτει με πολιτικές εντάσεις στο εξωτερικό, προσθέτοντας πολυπλοκότητα στον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Τις τελευταίες 60 ημέρες διαπραγμάτευσης, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot παρέμεινε εντός μίας τυπικής απόκλισης από τον μέσο όρο του περίπου στο 80% του χρόνου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Έφτασε στο 88% νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το υψηλότερο επίπεδο από το 2013.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

World
Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα
Social Europe 21.10.25

Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα

Μέχρι στιγμής, οι λύσεις για τα προβλήματα που προέκυπταν σε οικονομία και κοινωνία προέρχονταν είτε από την αγορά είτε από το κράτος. Η κοινωνική καινοτομία θέλει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Αλλαγές οφείλουν να εφαρμόσουν τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την διαφάνεια στο μισθολογικό κομμάτι, μετά τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν για την πάταξη της ανισότητας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Δεκτό από την UEFA το αίτημα της Φέγενορντ για αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Φέγενορντ ζήτησε να ξεκινήσει το ματς με τους «πράσινους» στις 5.30 μ.μ. επειδή η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ανεμοθύελλα και η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημά της

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)

Ο Γκουλιέλμο Βικάριο ήταν ανίκητος απέναντι στην επιθετική γραμμή της Μονακό και έτσι η Τότεναμ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (0-0) στο Πριγκιπάτο για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)
Champions League 22.10.25

Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)

Χρυσές αλλαγές αποδείχθηκαν για την Σπόρτινγκ οι Κατάμο και Αλισον Σάντος που σκόραραν και έδωσαν τη νίκη. Και ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο

Βάιος Μπαλάφας
«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 
«Όπως Μπρίτνεϊ» 22.10.25

«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι αναφέρθηκε στο απάνθρωπο τίμημα της δόξας περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη συστηματική παρενόχληση από τα media και τους παπαράτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση
CEV Champions League 22.10.25

Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση

Με τον καλύτερο τρόπο «μπήκε» στην αγωνιστική σεζόν 2025-26 η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις
Αγορά ακινήτων 22.10.25

Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις

Από προτάσεις για το πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση πάμε καλά. Στις πράξεις χωλαίνουμε. Το δικαίωμα στη στέγη ανέδειξαν το συνέδριο αγοράς ακινήτων Prodexpo και το Infofest της ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο