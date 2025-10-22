Τέλειωσε το πάρτι στις αγορές; Επανήλθαν τα σύννεφα

Η μεταβλητότητα επανεμφανίστηκε στις αγορές και τη Wall Street σε μια συνεδρίαση κατά την οποία οι περισσότερες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης δέχτηκαν πλήγμα, ενώ ο χρυσός υποχώρησε παράλληλα με τα κρυπτονομίσματα.

Ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμών στις εξαγωγές λογισμικού προς την Κίνα πρόσθεσε στην πρόσφατη ανησυχία γύρω από το εμπόριο.

Μετά από ένα καυτό ράλι στις μετοχές η αγορά μοιάζει ευάλωτη σε κάθε αρνητική είδηση.

Ειδικότερα ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones υποχώρησε κατά 0,71% στις 46.590,41 μονάδες. Ο S&P 500 έκλεισε στις 6.699,43 μονάδες με πτώση 0,53% και ο τεχνολογικός Nasdaq διαμορφώθηκε στις 22.740,39 μονάδες με απώλειες 0,93%%.

Οι retail momentum traders

Η Τετάρτη ήταν μια ακόμη συνεδρίαση στην οποία τα περιουσιακά στοιχεία που ευνοούνται από τους retail momentum traders του λιανικού εμπορίου υπέστησαν τις χειρότερες απώλειες, μεταξύ των οποίων πολύτιμα μέταλλα, κρυπτονομίσματα και εταιρείες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους quant επενδυτές για την παρακολούθηση του θέματος στην αγορά μετοχών, όπως το Bloomberg US Pure Momentum Portfolio , έχουν υποχωρήσει απότομα τις τελευταίες ημέρες.

Από τις αρχές Αυγούστου, οι πιο κερδοσκοπικές περιοχές της αγοράς «έχουν παραβολική πορεία» και βλέπουμε τον ενθουσιασμό για αυτές τις μετοχές να αυξάνεται την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την Bespoke Investment Group.

«Φαίνεται ότι, τουλάχιστον προσωρινά, η μουσική έχει σταματήσει και το πάρτι έχει τελειώσει για τα πιο υποθετικά ονόματα», ανέφερε η Bespoke. «Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξαναρχίσει η μουσική, αλλά συνήθως, όσο πιο ψηλά ανεβαίνουν, τόσο πιο δύσκολα πέφτουν».

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 3,95%. Η πώληση 20ετών ομολόγων στις ΗΠΑ, αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήταν ισχυρή. Το Bitcoin έχασε 2,7%. Το δολάριο παρουσίασε διακυμάνσεις. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 1,8%. Το πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 2,2%.

Ελλείψει θεμελιωδών

«Με τις μετοχές να κυμαίνονται κοντά σε ιστορικά υψηλά και τις αποτιμήσεις να έχουν διογκωθεί, οι επενδυτές αναζητούν εξαιρετικά θεμελιώδη μεγέθη για να δικαιολογήσουν αυτές τις υψηλές τιμές», δήλωσε η Fiona Cincotta της City Index.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, σε μια εποχή που το ράλι των μετοχών έχει επιβραδυνθεί, το ποσοστό των εταιρειών που ξεπερνούν τις προσδοκίες για κέρδη αυτό το τρίμηνο είναι το υψηλότερο από το 2021. Οι περισσότερες εταιρείες του S&P 500 συνήθως ξεπερνούν τις προσδοκίες, αλλά αυτή η σεζόν ξεχωρίζει αν αναλογιστεί κανείς ότι οι αναλυτές είχαν θέσει τον πήχη υψηλότερα.

Οι αμερικανικές εταιρείες θα πρέπει να συνεχίσουν να επιτυγχάνουν ανώτερη αύξηση κερδών, υποστηριζόμενες από έναν ισχυρό κύκλο επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τις συνεχιζόμενες ελλειμματικές δαπάνες και έναν καταναλωτή που εξακολουθεί να είναι ανθεκτικός, αναφέρει ο Dubravko Lakos-Bujas της JPMorgan Chase & Co.

Για τον Thomas Lee της Fundstrat Global Advisors, η πτώση μετά τα κέρδη σε ονόματα όπως το Netflix και η Texas Instruments «δεν αλλάζει τη θέση».

«Δεν ανησυχούμε απαραίτητα για τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις μετοχών», είπε.

Τι εκτιμούν οι αγορές

«Συνεχίζουμε να είμαστε εποικοδομητικοί και αναμένουμε ότι ο S&P 500 θα φτάσει τουλάχιστον τις 7.000 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους και αυτή είναι η βασική περίπτωση, με την πιθανότητα να δούμε ακόμη καλύτερες 7.500 μονάδες», δήλωσε ο Lee.

Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών — και όλα τα «αισιόδοξα» σχόλια — σηματοδοτούν μια στροφή σε σχέση με τα πρόσφατα τρίμηνα, όταν οι διευθύνοντες σύμβουλοι αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους για το επόμενο έτος και χρησιμοποίησαν τις τηλεδιασκέψεις τους για να τονίσουν την αβεβαιότητα γύρω από το εμπόριο, τους δασμούς και τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Η στρατηγική τους τελευταίους 10 μήνες περίπου ήταν να μετριαστούν οι προσδοκίες των επενδυτών και να ελπίζεται ότι οι χαμηλότερες οικονομικές εκτιμήσεις θα ήταν ευκολότερο να επιτευχθούν ή να ξεπεραστούν εάν κάποιο από τα χειρότερα οικονομικά σενάρια υλοποιηθεί.

Με τη σεζόν να έχει ήδη ξεκινήσει για τα καλά, τα αποτελέσματα φαίνονται πολλά υποσχόμενα, σύμφωνα με τον John Stoltzfus, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Oppenheimer Asset Management.

Το γεγονός ότι οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ξεπερνούν τις προσδοκίες και τις προβλέψεις παρά τους συνεχιζόμενους κινδύνους υποδηλώνει ότι υπάρχει «αρκετή ανθεκτικότητα για να δοθεί στις μετοχές ένα εισιτήριο για να ανέβουν», δήλωσε ο Stoltzfus αυτή την εβδομάδα.

Ζυγίζοντας τα κέρδη

«Οι αγορές παίρνουν άλλη μια ανάσα σήμερα, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τα κέρδη που έρχονται», δήλωσε ο Dan Wantrobski στην Janney Montgomery Scott.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε μια διόρθωση μεγέθους 5% έως 10% στις μετοχές για το υπόλοιπο του έτους, αν και σημειώνουμε ότι οι κύριοι δείκτες αναφοράς συνεχίζουν να σέβονται τον αυξανόμενο κινητό μέσο όρο 50 ημερών ως στήριξη».

«Είναι πιθανό να δούμε συνεχιζόμενες ταραγμένες ροές σε αυτό το εμπορικό περιβάλλον τις επόμενες ημέρες, αν και η συνολική ανοδική τάση παραμένει άθικτη κάτω από τον θόρυβο», σημείωσε.

Τα καλά νέα

Πέρα από τα εταιρικά κέρδη, ωστόσο, οι επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ επικεντρώνονται σε μερικά αφηγήματα «καλών ειδήσεων» που έχουν επίσης υποστηρίξει τη θετικότητα σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου και τις αμερικανικές μετοχές, σύμφωνα με τον Thierry Wizman της Macquarie Group.

«Αυτά τα θέματα των «καλών ειδήσεων» είναι: (1) ότι η Fed θα χαλαρώσει ξανά την νομισματική της πολιτική στις 29 Οκτωβρίου και θα συνεχίσει να σηματοδοτεί μεγαλύτερη χαλάρωση παρά τον «άκαμπτο» πληθωρισμό των ΗΠΑ· και (2) ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας θα οδηγήσουν σε μια συμφιλίωση που θα αποτρέψει ακόμη υψηλότερους δασμούς μεταξύ των δύο χωρών», είπε.

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από το τελευταίο ιστορικό υψηλό του S&P 500 και, ενώ ο δείκτης έχει σημειώσει μόνο οριακές μειώσεις, ορισμένες από τις κινήσεις εντός των τομέων ήταν πολύ μεγαλύτερες, σημείωσαν οι στρατηγικοί αναλυτές της Bespoke Investment Group .

Σε μια αμυντική ώθηση, τα ακίνητα και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά έχουν σημειώσει άνοδο. Οι μετοχές των τομέων που σχετίζονται με τα εμπορεύματα, τα χρηματοοικονομικά και την τεχνολογία έχουν μείνει πίσω.

Οι επενδυτές παρακολουθούν την πορεία του χρυσού

Σε άλλες αγορές, οι traders συνέχισαν να παρακολουθούν στενά την απόδοση των πολύτιμων μετάλλων μετά την πτώση της τιμής του χρυσού λόγω ανησυχιών ότι η άνοδός του είχε προχωρήσει πολύ και πολύ γρήγορα.

Παρά τις άγριες διακυμάνσεις της αγοράς σε χρυσό και ασήμι, μια άλλη αγορά παρέμεινε σχετικά άτονη.

Οι συναλλαγές στο δολάριο έχουν γίνει ασυνήθιστα υποτονικές, με ένα μέτρο να δείχνει ότι είναι οι πιο ήσυχες εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, καθώς το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ συμπίπτει με πολιτικές εντάσεις στο εξωτερικό, προσθέτοντας πολυπλοκότητα στον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Τις τελευταίες 60 ημέρες διαπραγμάτευσης, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot παρέμεινε εντός μίας τυπικής απόκλισης από τον μέσο όρο του περίπου στο 80% του χρόνου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Έφτασε στο 88% νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το υψηλότερο επίπεδο από το 2013.

Πηγή: ot.gr