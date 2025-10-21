Πλεόνασμα ύψους 2,91 δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕΠ) καταγράφηκε το περασμένο έτος στη Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με το ESA 2010, ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2024 εκτιμήθηκε στα 364,9 δισ. ευρώ (154,2% του ΑΕΠ).

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε πέρυσι σε 11,14 δισ. ευρώ ή στο 4,7% του ΑΕΠ.

Σημειώνεται ότι τα αρχικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο, είχαν δείξει το δημοσιονομικό πλεόνασμα στο 1,3% του ΑΕΠ και το χρέος στο 153,6%.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2025.

Tα στοιχεία της Eurostat

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, το χρέος της Ελλάδας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε 368,61 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 151,2% του ΑΕΠ. Το χρέος ήταν μειωμένο κατά 8,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους τον τελευταίο χρόνο, και μάλιστα σε μία περίοδο όπου τα χρέη αυξήθηκαν σε 16 χώρες-μέλη.

Ειδικότερα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το χρέος γενικής κυβέρνησης στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 88,2%, έναντι 87,7% που ήταν στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2025. Στην Ε.Ε., το χρέος αυξήθηκε από το 81,5% στο 81,9%.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε τόσο στην Ευρωζώνη (από το 87,7% στο 88,2%) όσο και στην Ε.Ε. (από το 81,2% στο 81,9%).

Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ε.Ε. (στο 151,2%), όμως η Ιταλία ακολουθεί από κοντά, με χρέος στο 138,3%. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, πρόκειται να περάσει την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και να γίνει η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Υψηλό χρέος εμφανίζουν επίσης η Γαλλία (115,8%), το Βέλγιο (106,2%) και η Ισπανία (103,4%). Αντίθετα, τους χαμηλότερους δείκτες χρέους ως προς το ΑΕΠ κατέγραψαν το δεύτερο τρίμηνο η Εσθονία (23,2%), το Λουξεμβούργο (25,1%), η Βουλγαρία (26,3%) και η Δανία (29,7%).

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, αύξηση χρέους εμφάνισαν 15 χώρες-μέλη και μείωση πέτυχαν 12 χώρες. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Φινλανδία (+4,3 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λετονία (+2,7 ποσοστιαίες μονάδες), τη Βουλγαρία (+2,6 ποσοστιαίες μονάδες), την Πορτογαλία (+1,8 ποσοστιαίες μονάδες), τη Γαλλία (+1,7 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Ρουμανία (+1,4 ποσοστιαίες μονάδες). Τη μεγαλύτερη μείωση πέτυχαν, σε τριμηνιαία βάση, η Λιθουανία (-1,4 ποσοστιαίες μονάδες), η Ιρλανδία (-1,2 ποσοστιαίες μονάδες), η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο (-1,1 ποσοστιαίες μονάδες έκαστη).

Πηγή: ΟΤ