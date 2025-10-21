newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
ΕΛΣΤΑΤ: Με δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,2% έκλεισε το 2024
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Οκτωβρίου 2025 | 18:14

ΕΛΣΤΑΤ: Με δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,2% έκλεισε το 2024

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε 4,7% – Τι βλέπει η Eurostat για φέτος

Σύνταξη
Πλεόνασμα ύψους 2,91 δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕΠ) καταγράφηκε το περασμένο έτος στη Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με το ESA 2010, ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2024 εκτιμήθηκε στα 364,9 δισ. ευρώ (154,2% του ΑΕΠ).

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε πέρυσι σε 11,14 δισ. ευρώ ή στο 4,7% του ΑΕΠ.

Σημειώνεται ότι τα αρχικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο, είχαν δείξει το δημοσιονομικό πλεόνασμα στο 1,3% του ΑΕΠ και το χρέος στο 153,6%.

Δείτε εδώ αναλυτικά

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2025.

Tα στοιχεία της Eurostat

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, το χρέος της Ελλάδας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε 368,61 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 151,2% του ΑΕΠ. Το χρέος ήταν μειωμένο κατά 8,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους τον τελευταίο χρόνο, και μάλιστα σε μία περίοδο όπου τα χρέη αυξήθηκαν σε 16 χώρες-μέλη.

Ειδικότερα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το χρέος γενικής κυβέρνησης στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 88,2%, έναντι 87,7% που ήταν στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2025. Στην Ε.Ε., το χρέος αυξήθηκε από το 81,5% στο 81,9%.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε τόσο στην Ευρωζώνη (από το 87,7% στο 88,2%) όσο και στην Ε.Ε. (από το 81,2% στο 81,9%).

Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ε.Ε. (στο 151,2%), όμως η Ιταλία ακολουθεί από κοντά, με χρέος στο 138,3%. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, πρόκειται να περάσει την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και να γίνει η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Υψηλό χρέος εμφανίζουν επίσης η Γαλλία (115,8%), το Βέλγιο (106,2%) και η Ισπανία (103,4%). Αντίθετα, τους χαμηλότερους δείκτες χρέους ως προς το ΑΕΠ κατέγραψαν το δεύτερο τρίμηνο η Εσθονία (23,2%), το Λουξεμβούργο (25,1%), η Βουλγαρία (26,3%) και η Δανία (29,7%).

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, αύξηση χρέους εμφάνισαν 15 χώρες-μέλη και μείωση πέτυχαν 12 χώρες. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Φινλανδία (+4,3 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λετονία (+2,7 ποσοστιαίες μονάδες), τη Βουλγαρία (+2,6 ποσοστιαίες μονάδες), την Πορτογαλία (+1,8 ποσοστιαίες μονάδες), τη Γαλλία (+1,7 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Ρουμανία (+1,4 ποσοστιαίες μονάδες). Τη μεγαλύτερη μείωση πέτυχαν, σε τριμηνιαία βάση, η Λιθουανία (-1,4 ποσοστιαίες μονάδες), η Ιρλανδία (-1,2 ποσοστιαίες μονάδες), η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο (-1,1 ποσοστιαίες μονάδες έκαστη).

Πηγή: ΟΤ

Τράπεζες
Beta Sec: Σε νέα εποχή ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες, καταλύτης ο «Συμβιβασμός της Δανίας»

Beta Sec: Σε νέα εποχή ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες, καταλύτης ο «Συμβιβασμός της Δανίας»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 21.10.25

Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ

Το ναυτιλιακό consortium του MIT με ιδρυτικά μέλη τις Capital Clean Energy Carriers Corp., HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, American Bureau of Shipping (ABS) και Delos Navigation LTD, εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο για την ασφαλή πρόωση με πυρηνική ενέργεια των εμπορικών πλοίων

Σύνταξη
The café economy: Πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών» – Αποκαλυπτική μελέτη για το LSE
Hellenic Obervatory 21.10.25

The café economy: Πώς η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε «Οικονομία των Καφετεριών» – Αποκαλυπτική μελέτη για το LSE

Ξέραμε την café society του Μεσοπολέμου. Καιρός να μάθουμε την café economy, την «Οικονομία των Καφετεριών», της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Έρευνα Ελλήνων επστημόνων για το London School of Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026
Οικονομία 21.10.25

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2026

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν το Ε9, πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
Παρασκήνιο 21.10.25

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια

Κυβερνητικές πηγές, μετά τα ηχηρά μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κινήθηκε σε άλλη γραμμή από το Μαξίμου, υποστήριζαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Ελλάδα 21.10.25

Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά

Σταθερή είναι η πτώση του νερού στη Μικρή Πρέσπα από πέρσι, λόγω της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να συρρικνωθεί ή να μετατραπεί σε στενό ποτάμι με ανυπολόγιστες συνέπειες στη βιοποικιλότητα.

Σύνταξη
Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία
Νιφάδες χιονιού 21.10.25

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Το Winter Egg του οίκου Fabergé δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie's στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
Ελλάδα 21.10.25

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υπογράμμισε με επιστολή του στους Κυριάκο Πιερρακάκη και Νίκη Κεραμέως την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών με 172.000 φορολογούμενους να μπαίνουν στη λίστα οφειλετών

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του

Το Live News αποκάλυψε μία συνομιλία που είχε ο δολοφονημένος επιχειρηματίας με τον φίλο του - Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρεται στην επίθεση που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα: 

Σύνταξη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη
«Δεν υπάρχουν σχέδια» 21.10.25

Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ρωσία επιμένει στη δική της φόρμουλα για λήξη του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)

Βροντερό «παρών» δίνουν πάνω από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Μονζουίκ για να στηρίξουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται
Μάχη μέχρι εσχάτων 21.10.25

Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει στην ατζέντα του θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν θα ενισχύσουν περαιτέρω την ακροδεξιά στην ΕΕ. Ωστόσο οι κυρίαρχες δυνάμεις συνέβαλαν στο φαινόμενο της ανόδου της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση
Δείτε το βίντεο 21.10.25 Upd: 20:25

Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση

Λίγα λεπτά μετά το «καρφί» για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η συνέχεια δόθηκε έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια». Τι απάντησε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»
Κόσμος 21.10.25

ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα οδηγούν σε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ παραβιάζουν την κυριαρχία του Καράκας.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ – Πάφος
Ποδόσφαιρο 21.10.25

LIVE: Καϊράτ – Πάφος

LIVE: Καϊράτ – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καϊράτ – Πάφος για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο