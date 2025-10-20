Αναβλήθηκε το Μακάμπι – Χάποελ Τελ Αβίβ λόγω σοβαρών επεισοδίων (vid)

Το μεγάλο και πολυαναμενόμενο ντέρμπι του Τελ Αβίβ, ανάμεσα σε Χάποελ και Μακάμπι, δεν ξεκίνησε ποτέ, καθώς πραγματοποιήθηκαν σοβαρά επεισόδια πριν τη σέντρα.

Στο γήπεδο της Χάποελ, όπου παραβρέθηκαν 25000 οπαδοί, η ατμόσφαιρα θύμιζε… πόλεμο. Καπνογόνα, πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα πετάγονταν από παντού, κάτι που έκρινε αδύνατη την έναρξη του παιχνιδιού.

Οι συνθήκες που επικρατούσαν στο γήπεδο ήταν πολύ επικίνδυνες για να διεξαχθεί το παιχνίδι, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία πήρε την απόφαση να το αναβάλλει, 20 λεπτά πριν την έναρξη.

Δείτε το βίντεο από το Μακάμπι – Χάποελ Τελ Αβίβ

Maccabi Tel Aviv Vs Hapoel Tel Aviv match was cancelled tonight after a riot between rival fans broke out that posed a ‘risk to life’. Thank you @AyoubKhanMP for protecting the British public. pic.twitter.com/4iHO57LOZM — Dr Rahmeh Aladwan (@doctor_rahmeh) October 19, 2025

Επεισόδια πραγματοποιήθηκαν και έξω από το στάδιο της Χάποελ Τελ Αβίβ, με την αστυνομία να ανακοινώνει 5 συλλήψεις και 8 τραυματίες, εκ των οποίων 3 αστυνομικοί.