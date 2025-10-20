Φως στο Τούνελ: Πρεμιέρα με κορυφή στην τηλεθέαση
Η εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε στις μικρές οθόνες, κατακτώντας την κορυφή στην τηλεθέαση.
Δυναμική επιστροφή, με πρωτιά, για την ερευνητική εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.
Το «Φως στο Τούνελ» κατέκτησε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης στην πρεμιέρα του, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, με μια συγκλονιστική υπόθεση μυστηρίου που κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού και πιστοποίησε την αδιαμφισβήτητη δημοσιογραφική δεινότητα της Αγγελικής Νικολούλη.
Η εκπομπή έρευνας του MEGA ήταν πρώτη με 22% στο σύνολο του κοινού και 17,5% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ η κάλυψη άγγιξε τους 1.127.000 τηλεθεατές.
Αξιοσημείωτη ήταν η απήχηση του «Τούνελ» και σε επιμέρους γυναικεία κοινά, με ποσοστά που άγγιξαν το 28,8%.
