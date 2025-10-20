Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Φως στο Τούνελ: Πρεμιέρα με κορυφή στην τηλεθέαση
Media 20 Οκτωβρίου 2025 | 12:55

Φως στο Τούνελ: Πρεμιέρα με κορυφή στην τηλεθέαση

Η εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε στις μικρές οθόνες, κατακτώντας την κορυφή στην τηλεθέαση.

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Spotlight

Δυναμική επιστροφή, με πρωτιά, για την ερευνητική εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.

Το «Φως στο Τούνελ» κατέκτησε την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης στην πρεμιέρα του,  την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, με μια συγκλονιστική υπόθεση μυστηρίου που κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού και πιστοποίησε την αδιαμφισβήτητη δημοσιογραφική δεινότητα της Αγγελικής Νικολούλη.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA ήταν πρώτη με 22% στο σύνολο του κοινού και 17,5% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ η κάλυψη άγγιξε τους 1.127.000 τηλεθεατές.

Αξιοσημείωτη ήταν η απήχηση του «Τούνελ» και σε επιμέρους γυναικεία κοινά, με ποσοστά που άγγιξαν το 28,8%.

#FosStoTounel

Markets
Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Ενέργεια
ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

ΕΕ: Με ρήτρα για τον TurkStream η απαγόρευση του ρωσικού αερίου

inWellness
inTown
Media
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 16.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, τη Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Blue Moon – Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ
Αληθινή ιστορία 20.10.25

Blue Moon - Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ

Οι λάτρεις του Μπρόντγουεϊ και της παλιάς Νέας Υόρκης θα μαγευτούν εντελώς με την έξυπνη, ξεκαρδιστική και στοιχειωτική ταινία με πρωταγωνιστή έναν εντελώς μεταμορφωμένο Ίθαν Χοκ στο ρόλο του στιχουργού του μουσικοθεάτρου Λόρενς Χαρτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητά παράταση για την εφαρμογή της αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS
Οικονομία 20.10.25

Παράταση στην εφαρμογή της αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Οι τράπεζες και η ΑΑΔΕ δεν είναι ακόμα έτοιμες για την εφαρμογή του μέτρου καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς που προειδοποιεί ότι οι επιχειρηματίες κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα

Σύνταξη
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20.10.25

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Ινδία: «Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» – 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος… αναστήθηκε
Στην Ινδία 20.10.25

«Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» - 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος... αναστήθηκε

Ο Μόχαν Λαλ από την Ινδία άφησε να διαρρεύσει ότι πέθανε και μετά οργάνωσε ψεύτικη τελετή, με φέρετρο και όλα τα τελετουργικά - Αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, σηκώθηκε όρθιος αφήνοντας άπαντες άφωνους

Σύνταξη
Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
Champions League 20.10.25

Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Ο Φερμίν Λόπεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
ΠΑΣΟΚ 20.10.25

Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία
Κόσμος 20.10.25

Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία

Οι καλές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται ότι ήταν η αιτία πίσω από τον προγραμματισμό της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
Ξεκατίνιασμα 20.10.25

Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»

«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ

Σύνταξη
Esther Vivas στο in: «Στα χέρια της ακροδεξιάς, η μητρότητα σημαίνει βία»
Φεμινισμός 20.10.25

Esther Vivas στο in: «Στα χέρια της ακροδεξιάς, η μητρότητα σημαίνει βία»

Η συγγραφέας του βιβλίου «Ανυπάκουη Μαμά» μιλάει για τη μαιευτική βία, την ανάγκη μιας φεμινιστικής οπτικής πάνω στη μητρότητα και την επελαύνουσα απειλή της ακροδεξιάς για τις γυναίκες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Καρφί Γεωργιάδη στον Δένδια: Ρωτήστε τον υπ. Άμυνας τι θα κάνει με τα ονόματα μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη για Άγνωστο Στρατιώτη

Λάδι στην εσωκομματική φωτιά ρίχνει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ρωτήστε από αύριο τον κ. Δένδια» για το αν θα σβηστούν ή όχι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,

Σύνταξη
Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν απαντάει πια στα μηνύματα της ομαδικής συνομιλίας της Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν απαντάει πια στα μηνύματα της ομαδικής συνομιλίας της Γιουνάιτεντ

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει σε επαφή με πρώην συμπαίκτες στην Γιουνάιτεντ παρόλα αυτά προτιμάει να μην απαντά στην συνομιλία λόγω του Ρίο Φέρντιναντ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα «απόνερα» του Άμστερνταμ και η παρουσία Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΠΑΣΟΚ: Τα «απόνερα» του Άμστερνταμ και η παρουσία Ανδρουλάκη

Η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα ελληνοτουρκικά κατά το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ και η συνάντηση του με τον Αντόνιο Κόστα. Πώς η «ατζέντα» του ΠΑΣΟΚ για στεγαστικό, κράτος δικαίου και οικονομία μπήκε στην ατζέντα των ευρωπαίων σοσιαλιστών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
