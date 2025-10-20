Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες

Οι περισσότεροι από εμάς, όταν αποφασίζουμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, επιλέγουμε τον προορισμό μας κοιτώντας διάφορα χαρακτηριστικά της χώρας: από τα μουσεία και τα αξιοθέατα έως τη φυσική της ομορφιά και τη νυχτερινή ζωή της. Σίγουρα, όμως, όχι με βάσει τις τουαλέτες της.

Δεν είναι ότι δεν το έχουμε στο μυαλό μας – απλά μας ενδιαφέρει να είναι καθαρή στο ξενοδοχείο ή στο δωμάτιο που νοικιάζουμε. Δεν τις αντιμετωπίζουμε ως αξιοθέατα.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται τις τουαλέτες διαφορετικά. Κάτι περισσότερο από έναν απαραίτητο και λειτουργικό χώρο ενός σπιτιού.

Τουλάχιστον έτσι φαίνεται, αν κρίνουμε από τη νέα κυκλοφορία του εκδοτικού οίκου Lonely Planet. Ο γνωστός ταξιδιωτικός όμιλος, με πάνω από μισό αιώνα ζωής και περισσότερα από 150 εκατομμύρια βιβλία στο «βιογραφικό» του, κυκλοφόρησε το νέο του διαμαντάκι, με τίτλο Toilets of the World.

Με λίγα λόγια έχουμε ένα βιβλίο 144 σελίδων που μας ταξιδεύει στις 100 πιο περίεργες και εντυπωσιακές τουαλέτες του πλανήτη – «χώροι που αποτελούν έναν παράθυρο στον κόσμο μας».

Όπως αναφέρει και η έκδοση «ακόμα και οι πιο απλές στιγμές της ζωής αξίζουν ένα μαγευτικό σκηνικό. Από τις διαφανείς δημόσιες τουαλέτες στο Τόκιο μέχρι την αμμώδη τουαλέτα στην έρημο Ναμίμπ και αυτή του Αβραάμ Λίνκολν από το 1850, αποδεικνύεται ότι η ομορφιά μπορεί να βρεθεί στα πιο απροσδόκητα μέρη».

Και κάπως έτσι, έχουμε κάτι ακόμα να σκεφτούμε για το επόμενο ταξίδι που θα κανονίσουμε. Άλλωστε, γούστα είναι αυτά. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε;