Δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη Βολιβία

Ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες κυβερνήσεων της αριστεράς στη Βολιβία, οι πολίτες της προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο οποίος αναμένεται ότι θα φέρει πολιτική αλλαγή στην ηγεσία της χώρας, που βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση.

Καθώς κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο των προεδρικών, ο 65χρονος δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα και ο 58χρονος κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας Περέιρα αναμετρώνται τώρα στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Η Βολιβία αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, με τον υψηλό πληθωρισμό, τις ελλείψεις βενζίνης και ξένου συναλλάγματος, όπως και μια έλλειψη φαρμάκων, να αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις του αριστερού Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στις επιδοτήσεις για χρόνια, οι οποίες προκάλεσαν πιέσεις στον κρατικό προϋπολογισμό. Ιδιαίτερα έχουν πληγεί αγροτικές περιοχές όπως και περιοχές αυτοχθόνων, με κοινωνικές εντάσεις και συχνές διαμαρτυρίες.

Ούτε ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες, ούτε ο νυν επικεφαλής του κράτους, ο Λούις Άρσε, είναι υποψήφιοι. Ο Μοράλες δεν μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα μετά τον περιορισμό από το Συνταγματικό Δικαστήριο του αριθμού των προεδρικών θητειών στις δύο και αντιμετωπίζει επίσης ένταλμα σύλληψης, ενώ ο Άρσε αποσύρθηκε λόγω της μείωσης της δημοτικότητάς του.

Οι δύο υποψήφιοι που αναμετρώνται σήμερα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών επικεντρώνονται στον οικονομικό φιλελευθερισμό και τις μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις: Ο Πας Περέιρα σκοπεύει να διευκολύνει τις επενδύσεις και να εκσυγχρονίσει τους θεσμούς, ενώ ο Κιρόγα προγραμματίζει επιλεκτικές ιδιωτικοποιήσεις και σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων καυσίμων.

Η αρμόδια εκλογική αρχή σκοπεύει να καταμετρήσει και να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα από το 90% των ψήφων στη διάρκεια της νύχτας των εκλογών. Ο νικητής θα αναλάβει προεδρικά καθήκοντα τον Νοέμβριο για μια πενταετή θητεία.