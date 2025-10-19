Παναθλητικός – Ολυμπιακός 67-90: Οι «ερυθρόλευκες» έκαναν εύκολα το 2/2

Συνεχίζει δυναμικά στην της Α1 γυναικών ο Ολυμπιακός, επικρατώντας του Παναθλητικού στο ΔΑΚ Επταπυργίου με 67-90, για τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Φρόσως Δραγάκη βρισκόταν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, ωστόσο μετά την ανάπαυλα ήταν «εκρηκτική» και πήρε μεγάλο προβάδισμα, στο οποίο δεν μπορούσε να απαντήσει ο αντίπαλος.

Κορυφαία για τις «ερυθρόλευκες» ήταν για άλλη μία φορά η Ελεάννα Χριστινάκη με 24 πόντους και 5 ριμπάουντ, με την Τζόνσον να την ακολουθεί σε σκοράρισμα (19π. 7ρ.). Τρομερή στη δημιουργία ήταν η Κολλάτου, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 ασίστ, ενώ η Ράμπερ έκανε double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 6-0, με λέι απ της Χριστινάκη (8:38). Ωστόσο, οι νταμπλούχες Ελλάδας δέχθηκαν 8-0 σερί και βρέθηκαν πίσω με 8-6 και στη συνέχεια, με 18-13. Στο 0:42, η Χριστινάκη ισοφάρισε σε 20-20, με την Καρλάφτη να δίνει προβάδισμα (20-22) στις «ερυθρόλευκες», στα 18 δευτερόλεπτα. Οι γηπεδούχες σκόραραν ξανά και διαμόρφωσαν το 22-22 της πρώτης περιόδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, με νέο καλάθι της Χριστινάκη (4:37), οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με 33-32, αλλά ο Παναθλητικός ξέφυγε και πάλι με +5 (42-37). Η Χριστινάκη «χτύπησε» ξανά (0:09) και μείωσε, για το 42-39 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός παρέμεινε πίσω με πέντε πόντους (52-47), αλλά ανέβασε «στροφές», «έτρεξε» 13-0 σερί και με καλάθι της Ράμπερ (2:30), ξέφυγε με +8 (52-60). Στο 1:09, η Γούλφολκ «έγραψε» το +11 (54-65), με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να μειώνει, για το 65-56 της τρίτης περιόδου. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Αμερικανίδα γκαρντ σκόραρε ξανά (7:25) και έδωσε «αέρα» 17 πόντων (56-73) στις νταμπλούχες Ελλάδας, με την Γιακούμπτσοβα, με ντράιβ (6:50), να κάνει το +19 (56-75). Η Ντάλα, 1:43 για το φινάλε, ανέβασε τη διαφορά στο +23 (65-88), ενώ η Καρλάφτη (0:24) διαμόρφωσε το τελικό 90-67 στην Θεσσαλονίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 42-39, 56-65, 67-90

Οι συνθέσεις

Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 10, Τζέιμς 11(1), Μάντζου 4, Ντιόπ, Κοφινά, Βίγκα, Γεροστεργίου 2, Βασιλείου 4, Αλεξανδρή 16(2), Γκέλντοφ 2, Σύρπα, Μόρις 18(1)

Ολυμπιακός (Φρόσω Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 6, Γουόλφολκ 14, Καρλάφτη 5, Δίελα, Χριστινάκη 24(2), Κολλάτου 7(1), Τζόνσον 19, Ράμπερ 13, Ντάλα 2