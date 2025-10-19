magazin
«The Drama»: Πότε θα κυκλοφορήσει η νέα ταινία των Ρόμπερτ Πάτινσον και Zεντάγια
19 Οκτωβρίου 2025

«The Drama»: Πότε θα κυκλοφορήσει η νέα ταινία των Ρόμπερτ Πάτινσον και Zεντάγια

|Ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Ζεντάγια πρωταγωνιστούν στη ρομαντική κωμωδία.

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Τα καλύτερά μας χρόνια: Δεν είναι αυτά που νομίζαμε

Spotlight

Η A24 όρισε την 3η Απριλίου 2026 ως ημερομηνία πρεμιέρας για τη νέα ρομαντική κομεντί «The Drama». Η ταινία, που φέρνει ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη τη Zεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι δημιούργημα του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Κρίστοφερ Μπόργκλι.

Τι θα δούμε στη νέα ταινία

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, το φιλμ φέρεται να επικεντρώνεται σε έναν έρωτα που παίρνει μια απρόσμενη τροπή λίγο πριν τον γάμο.

Ποιοι συμπληρώνουν το καστ

Το καστ συμπληρώνουν οι Αλάνα Χάιμ (Alana Haim), Μάμουντου Ιθι (Mamoudou Athie) και Χέιλι Γκέιτς (Hailey Gates).

Οι Άρι Άστερ (Ari Aster) και Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen) θα βρίσκονται στη παραγωγή μέσω της Square Peg μαζί με τον σκηνοθέτη και τον Τάιλερ Καμπελόνε (Tyler Campellone) για λογαριασμό της Dilemma Films, σε συνεργασία με την A24.

Η ταινία θα «αναμετρηθεί» με την πολυαναμενόμενη παραγωγή των Illumination/Nintendo «The Super Mario Galaxy Movie» δίνοντας μια εναλλακτική πρόταση στους θεατές κατά την περίοδο του Πάσχα.

Η A24 τον τελευταίο διάστημα έχει στραφεί στη σφαίρα της ρομαντικής κομεντί και του ερωτικού δράματος με τίτλους όπως το «The Materialists» της Σελίν Σονγκ (Celine Song), με πρωταγωνιστές τους Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson), Κρις Έβανς (Chris Evans) και Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal), το οποίο απέφερε έσοδα κοντά στα $105 εκατομμύρια παγκοσμίως και το «We Live in Time» του Τζον Κρόουλι (John Crowley), με τους Άντριου Γκάρφιλντ (Andrew Garfield) και Φλόρενς Πιου (Florence Pugh) με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα $57 εκατομμύρια στο παγκόσμιο box office, σύμφωνα με το Deadline.

Business
Σούπερ μάρκετ: Η επέλαση των μεγάλων και οι άμυνες των μικρών

Σούπερ μάρκετ: Η επέλαση των μεγάλων και οι άμυνες των μικρών

