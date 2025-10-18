newspaper
taz: Τίτλοι τέλους για την μαέστρο των τυπωμένων τίτλων
Deutsche Welle 18 Οκτωβρίου 2025

taz: Τίτλοι τέλους για την μαέστρο των τυπωμένων τίτλων

Η εφημερίδα taz του Βερολίνου αποφάσισε να σταματήσει την καθημερινή της έντυπη έκδοση και να συνεχίσει διαδικτυακά χωρίς να μειώσει προσωπικό. Συνεχίζεται κανονικά η έκδοση του Σαββατοκύριακου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Spotlight

Μπορεί ένας «τίτλος» εφημερίδας να σου «φτιάξει τη μέρα». Η taz από το Βερολίνο όχι μόνο το πίστευε αυτό, αλλά το κατάφερνε κιόλας. Οι τίτλοι της ατίθασοι, αντισυμβατικοί καμιά φορά ακόμα και προκλητικοί είχαν δημιουργήσει σχολή. Οι πιστοί αναγνώστες της τους περίμεναν κάθε πρωί. Οι περαστικοί έξω από κάποιο κιόσκι με stand εφημερίδων συχνά υποχρεώνονταν να κοντοσταθούν για να τους παρατηρήσουν καλύτερα. Από εδώ και στο εξής Δευτέρα με Παρασκευή θα αντικρύζουν το… κενό.

Η αριστερή εναλλακτική εφημερίδα κυκλοφόρησε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου για τελευταία φορά σε έντυπη μορφή ως καθημερινό φύλλο. Συλλεκτική και πλούσια σε ύλη αυτή η «τελευταία χάρτινη φορά» της έγινε ανάρπαστη. Στο εξής οι συνδρομητές θα λαμβάνουν ένα PDF και φυσικά θα έχουν πρόσβαση και στο online περιεχόμενό της που θα διευρυνθεί και θα ενισχυθεί με μεγαλύτερη ποικιλία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τεράστιο λειτουργικό κόστος της διανομής έκανε απαγορευτική την συνέχιση της εκτύπωσης. Και η ασυμβίβαστη χρειάστηκε τελικά να κάνει έναν συμβιβασμό, έστω και μερικό.

Το φύλλο του Σαββατοκύριακου, που μια φορά το μήνα θα συνοδεύεται και από τη γερμανόφωνη έκδοση της γαλλικής Le Monde Diplomatique θα συνεχίσει να κυκλοφορεί κανονικά. Τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας.

Σχεδιασμένη και μελετημένη

Ήταν μια απόφαση καλά μελετημένη και με την πρόβλεψη ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του, όπως επισημαίνει στην DW ο Πασκάλ Μπόικελ, πολιτικός συντάκτης που ξεκίνησε στην taz το 1999. Το σχέδιο υπάρχει από το 2018, μας υπενθυμίζει και ο στόχος ήταν ακριβώς να υπάρξει μια όσο το δυνατόν ομαλή μετάβαση στη νέα αυτή «υβριδική» μορφή, χωρίς συνέπειες τόσο για το προσωπικό όσο και για τους αναγνώστες.

Η ενίσχυση του ψηφιακού της «φύλλου» ξεκίνησε από το 2020 και η απόφαση για τη διακοπή της έντυπης καθημερινής έκδοσης πάρθηκε οριστικά στη γενική συνέλευση των μετόχων της το 2023. «Κρατήσου σταθερά από την εφημερίδα σου» ήταν ο κεντρικός τίτλος  της Παρασκευής και η 44χρονη Λίντα, αναγνώστρια από τα 19 της, συμπλήρωνε την πρώτη σελίδα με μια επιστολή της, που παραδεχόταν ότι καταλαβαίνει την απόφαση, θα παραμείνει πιστή συνδρομήτρια, αλλά θα της λείψει αυτός ο ήχος από το ξεφύλλισμα των σελίδων.

Ένα παράξενο συναίσθημα

Παράξενα νιώθουν και οι εργαζόμενοι παραδέχεται και ο Πασκάλ, αν και θα μπορεί να πει περισσότερα την Δευτέρα, όταν πηγαίνοντας στο γραφείο δεν θα δει το σώμα των εφημερίδων να τον περιμένει στην είσοδο. Το ευχάριστο προς το παρόν είναι πως οι περισσότεροι συνδρομητές θα μείνουν πιστοί. Οι υπεύθυνοι κυκλοφορίας φοβόντουσαν ότι θα χάσουν σχεδόν τους μισούς από τους περίπου 40.000, αλλά τελικά θα είναι αισθητά λιγότεροι, όπως φάνηκε από τις πρώτες αντιδράσεις.

Σε κάθε περίπτωση η περασμένη Παρασκευή είναι μια ιστορική ημέρα για τον Τύπο, αφού η taz γίνεται η πρώτη εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας, που παίρνει μια τέτοια απόφαση.

Από το 1978 που η εφημερίδα ξεκίνησε ως ένα αυτοδιαχειριζόμενο, εναλλακτικό φύλλο υπήρξαν πολλά σκαμπανεβάσματα στην πορεία της. Υπήρξαν εποχές που απειλήθηκε με οριστικό κλείσιμο και διασώθηκε χάρις σε εισφορές φίλων και εκστρατείες ενίσχυσης της που απέδειξαν ότι ήταν εφτάψυχη. Μέχρι αυτή τη μέρα υπάρχουν 25.098 «υποστηρικτές της» που την στηρίζουν σε μια μορφή εταιρείας λαϊκής βάσης.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο τώρα για «μια νέα αρχή» και συνεχίζουν να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Θα φανεί τους επόμενους μήνες αν έχουν δίκιο. Πάντως και στη Γερμανία ο Τύπος βιώνει μια σημαντική οπισθοχώρηση, ειδικά τα έντυπα Μέσα και τα φαινόμενα συγκέντρωσης ενισχύονται. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτό το πρώτο «αντίο» της  taz από το χαρτί θα ακολουθηθεί και από άλλες εφημερίδες σχετικά σύντομα.
Κώστας Αργυρός 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Vita.gr
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
Stream newspaper
H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους
Deutsche Welle 06.10.25

H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους

Με τρεις συνεντεύξεις τους οι Εμμανουέλ Μακρόν στην FAZ, η Άνγκελα Μέρκελ στην Bild και ο Μπόρις Πιστόριους στην Handelsblatt, τα ΜΜΕ της Γερμανία θέτουν την Ρωσία ως Νο1 εχθρό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!

Ο Μπράιαν Άνγκουλο τραυματίστηκε από σφαίρα – ο πρώην παίκτης της Κρουζ Αζούλ θύμα ένοπλης επίθεσης στο Εκουαδόρ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Food Waste – Greece in Top 3 in EU
English edition 18.10.25

Food Waste – Greece in Top 3 in EU

In 2023, Greece discarded more than 2 million tons of food (2,091,442 tons), a figure that has remained almost unchanged since 2020.

Σύνταξη
Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών

Στη μάχη του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών μπαίνουν το Σάββατο (18/10) οι 12 ομάδες της Volley League, με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής - Ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός – Θέτιδα Βούλας και Παναθηναϊκός – Άρης.

Σύνταξη
Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κατασκευές 18.10.25

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Αφού τελείωσαν οι… περιπέτειες με το ΣτΕ δρομολογείται και ένας νέος, απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός χωρίς «μπόνους» δόμησης, ο οποίος θα αποτελείται από μόλις 20 άρθρα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Λιτόχωρο: Ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης τρένο με 144 επιβάτες – Εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα
Πώς αποζημιώνονται 18.10.25

Ακινητοποιήθηκε τρένο στο Λιτόχωρο λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 144 επιβάτες

Η βλάβη σε μία από τις μηχανές έλξης δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τόπου και το τρένο συνέχισε την πορεία του με τη δεύτερη μηχανή έως τη Λάρισα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Ισραήλ: Ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα – 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 18.10.25

Το Ισραήλ ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα - 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας

Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου - Το Ισραήλ συνεχίζει να ανοίγει πυρ κατά Παλαιστίνιων στη Γάζα παρά τη συμφωνία για την εκεχειρία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει – Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε
Αλάτι στις πληγές 18.10.25

Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει - Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε

Μετέτρεψε το αλάτι που πασπαλίζει σε παγκόσμιο brand και μια μπριζόλα των 700 ευρώ σε σύμβολο κύρους. Αλλά με την Βρετανική εταιρία να αναφέρει ζημίες 5,5 εκατ. λιρών, τα υποκαταστήματα στις ΗΠΑ να κλείνουν, τα εστιατόρια της Μυκόνου σημειώνουν ζημιές, η Hannah Twiggs του Independent ρωτά τι αποκαλύπτει η πτώση του Salt Bae για το τέλος του φαγητού ως φλεξάρισμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νετανιάχου: Η εκεχειρία στη Γάζα του προκάλεσε έξι μεγάλα προβλήματα – Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου
Στριμωγμένος 18.10.25

Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου - Τα έξι μεγάλα προβλήματα που προκάλεσε η εκεχειρία στον Νετανιάχου

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να παραμένει στη θέση του ή, ακόμη περισσότερο, για να μένει εκτός φυλακής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»
Αθλητισμός & Σπορ 18.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»

Φουλ αγωνιστική δράση σε πολλά σπορ το Σάββατο (18/10), με τις αναμετρήσεις της Super League αλλά και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. - Δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό
Βουτιά θανάτου 18.10.25

Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα - Είχε επισκεφθεί μία ημέρα νωρίτερα το καφέ του κτιρίου προκειμένου να δει τον χώρο.

Σύνταξη
Ρόδος: Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα – Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες
Κλιματική αλλαγή 18.10.25

Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα στη Ρόδο - Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες

Στο επίκεντρο έντονων μετεωρολογικών φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής βρίσκεται όλο και πιο συχνά η Ρόδος - Τέσσερις φορές περισσότεροι υδροστρόβιλοι σε σχέση με πέρυσι

Σύνταξη
Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες
Μεσσηνία 18.10.25

Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες

Τι λένε για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Κωνσταντία Δημογλίδου, Θόδωρος Καραγιάννης, Γιώργος Καλλιακμάνης και Κατερίνα Φραγκάκη

Σύνταξη
Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό
Πόλο 18.10.25

Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Water Polo League, αντιμετωπίζοντας το απόγευμα του Σαββάτου (18/10 – 18:00) το Περιστέρι, στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Ξεχωρίζει το Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός από τα υπόλοιπα ματς της 3ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών

Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης, Γιούσεφ Ντόρχομ μιλάει για την εκεχειρία, τη Γάζα, τις σχέσεις Παλαιστινίων - Ισραήλ και την απειλή της σοκολάτας. Το ευχαριστώ στον ελληνικό λαό και η έκκληση στην κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία

Ο Πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κατς δηλώνει στο in ότι η ισραηλινή απαίτηση είναι πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς και παράδοση των ομήρων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Απόρρητο