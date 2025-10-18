Stoiximan GBL: ΑΕΚ, Άρης και ΠΑΟΚ ξεκινούν την 3η αγωνιστική

Ανοίγει το Σάββατο (18/10), με τέσσερα παιχνίδια, η «αυλαία» της 3ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

ΑΕΚ και Καρδίτσα παίρνουν θέση στο τζάμπολ, στις 16:00, στη Sunel Arena. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν κάνει το δύο στα δύο στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι σε Κολοσσό και Πανιώνιο. Για να παραμείνουν στο «ρετιρέ» θα πρέπει να υποχρεώσουν στην 1η ήττα της την Καρδίτσα, καθώς οι Θεσσαλοί είχαν ρεπό στην 2η αγωνιστική, ενώ στην πρεμιέρα είχαν επικρατήσει εντός έδρας του Άρη.

Στις 17:00, ο Ηρακλής υποδέχεται τη Μύκονο, στο Ιβανώφειο. Ο «Γηραιός» προέρχεται από ήττα στις λεπτομέρειες από τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία και έχει ρεκόρ 1-1. Έναν αγώνα έχει δώσει η Μύκονος, καθώς είχε ρεπό στην πρεμιέρα. Η Μύκονος άρχισε το παρθενικό ταξίδι της στην GBL με ήττα στο Περιστέρι.

Μαρούσι και Άρης έχουν ξεκινήσει με δύο ήττες στην GBL και στον μεταξύ τους αγώνα, στις 19:00, θα διεκδικήσουν την πρώτη νίκη τους στο ελληνικό πρωτάθλημα την τρέχουσα σεζόν. Το Μαρούσι ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό και τον Προμηθέα Πατρών, ενώ ο Άρης από την Καρδίτσα και από τον Κολοσσό.

Τέλος, στις 19:30, ο Προμηθέας υποδέχεται στην Πάτρα τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες μετρούν από μία εντός έδρας νίκη και μία εκτός έδρας ήττα. Οι Αχαιοί θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα έδρας και να κάνουν το 2-1, την ώρα που ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναμένεται να προβάλει σθεναρή αντίσταση.

Ρεπό έχει το Περιστέρι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Greek Basketball League έχει ως εξής:

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18-19/10/2025)

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

Sunel Arena 16:00 ΑΕΚ-Καρδίτσα Καρπάνος-Τηγάνης-Λόρτος (Κουλούρης)

Ιβανώφειο 17:00 Ηρακλής-Μύκονος Παπαπέτρου-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)

Αγ. Θωμά 19:00 Μαρούσι-Άρης Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Χριστινάκης (Κυρτάτας)

Promitheas 19:30 Προμηθέας-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης (Σπυρόπουλος)

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

ΣΕΦ 13:00 Ολυμπιακός-Πανιώνιος Μαρινάκης-Μηλαπίδης-Ζιώγας (Μωϋσιάδης)

Καλλιθέας 16:00 Κολοσσός-Παναθηναϊκός Σκανδαλάκης-Θεονάς-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος)

ΡΕΠΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ