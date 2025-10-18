Σε εξέλιξη η πορεία προς την Αμερικανική Βάση στη Σούδα
Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ από τους διαδηλωτές.
Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι κινητοποιήσεις υπέρ του παλαιστινιακού λαού στο νησί.
Η σημερινή διαμαρτυρία ξεκίνησε με συγκέντρωση στην Πλατεία Ρολόι στα Χανιά και συνεχίστηκε με μηχανοκίνητη πορεία προς το Ακρωτήρι, όπου έγινε συγκέντρωση στο Μουζουρά με ομιλίες και καλλιτεχνικά δρώμενα.
Από αργά το μεσημέρι βρίσκεται σε εξέλιξη η πορεία προς την Αμερικανική Βάση της Σούδας.
Διαβάστε όλες τις εξελίξεις:
