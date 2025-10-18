newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
live
Σε εξέλιξη η πορεία προς την Αμερικανική Βάση στη Σούδα
Ελλάδα 18 Οκτωβρίου 2025 | 18:15

Σε εξέλιξη η πορεία προς την Αμερικανική Βάση στη Σούδα

Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ από τους διαδηλωτές.

ΡεπορτάζΡωμανός Λιούτας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι κινητοποιήσεις υπέρ του παλαιστινιακού λαού στο νησί.

Η σημερινή διαμαρτυρία ξεκίνησε με συγκέντρωση στην Πλατεία Ρολόι στα Χανιά και συνεχίστηκε με μηχανοκίνητη πορεία προς το Ακρωτήρι, όπου έγινε συγκέντρωση στο Μουζουρά με ομιλίες και καλλιτεχνικά δρώμενα.

Από αργά το μεσημέρι βρίσκεται σε εξέλιξη η πορεία προς την Αμερικανική Βάση της Σούδας.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το in στη μαζική κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κρήτη – Πορεία προς τη βάση της Σούδας
Ελλάδα 18.10.25

Το in στη μαζική κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κρήτη – Πορεία προς τη βάση της Σούδας

Οι διαδηλωτές καταδίκασαν τον ρόλο που διαδραματίζει η βάση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κατηγόρησαν την ελληνική κυβέρνηση για στενή συνεργασία με το Ισραήλ.

Ρωμανός Λιούτας
Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον
Ελλάδα 18.10.25

Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον

Τι λέει άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια του 22χρονου ο οποίος εμφανίζεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα που μετέφερε αδρανή υλικά
Στην Αττική Οδό 18.10.25

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που μετέφερε αδρανή υλικά - Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για άλλη παράβαση

Κυκλοφορούσε με φθαρμένα ελαστικά στην Αττική Οδό, ενώ το δίπλωμα του είχε αφαιρεθεί την προηγούμενη Δευτέρα για παράβαση που αφορούσε σε μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Σύνταξη
Ο Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του: Ο άγνωστος Έλληνας που αγωνίζεται, το «μπαλέτο» του Τσίπρα και η αναζήτηση του πιο διεφθαρμένου στη ΝΔ
Ελλάδα 18.10.25

Ο Λαζόπουλος παίρνει το όπλο του: Ο άγνωστος Έλληνας που αγωνίζεται, το «μπαλέτο» του Τσίπρα και η αναζήτηση του πιο διεφθαρμένου στη ΝΔ

«Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται, δεν είναι περίβολο για να καταθέτουν στεφάνια». Αιχμηρός ο Λάκης Λαζόπουλος λίγο πριν το πρώτο Αλ Τσαντίρι Νιουζ δεν χαρίζεται σε κανέναν. Η μεγάλη γκάμα της ΝΔ και ο Τσίπρας

Σύνταξη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Τορίνο – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Τορίνο – Νάπολι

LIVE: Τορίνο – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τορίνο – Νάπολι για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας – «Αν δε βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια»
«Ακρίβεια Μητσοτάκη» 18.10.25

ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός εικονικής πραγματικότητας – «Αν δε βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια»

Επίθεση στον πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του για την ακρίβεια, από το ΠΑΣΟΚ. Τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι η χαμηλή αγοραστική τους δύναμη είναι «εικονική πραγματικότητα».

Σύνταξη
Υπερσυντηρητικές νοικοκυρές στο OnlyFans: Το παράδοξο των γυναικών του MAGA που γδύνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πιστεύουν στον Θεό 18.10.25

Υπερσυντηρητικές νοικοκυρές στο OnlyFans: Το παράδοξο των γυναικών του MAGA που γδύνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Anya Lacey είναι μόνο ένα παράδειγμα: έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο OnlyFans, συνδυάζοντας ακροδεξιά μηνύματα με ρητά σεξουαλικό περιεχόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στις συμπληγάδες της κριτικής Καραμανλή και Βενιζέλου για το θέμα των θεσμών το Μαξίμου – Η αμηχανία και η επίθεση
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Στις συμπληγάδες της κριτικής Καραμανλή και Βενιζέλου για το θέμα των θεσμών το Μαξίμου – Η αμηχανία και η επίθεση

Η γραμμή άμυνας που υποχρεώνεται να χτίσει το Μαξίμου απέναντι στους κεραυνούς Καραμανλή και Βενιζέλου για την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Την... αντιπολίτευση προσπαθεί να υποδείξει ως υπεύθυνη η κυβέρνηση, ενώ το ζήτημα προβληματίζει την εκλογική της βάση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός
Πόλο 18.10.25

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός

Live streaming: Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γ. Σ. Περιστερίου – Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 18.10.25

Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός

Live streaming: Κιλκίς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κιλκίς – Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
Το in στη μαζική κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κρήτη – Πορεία προς τη βάση της Σούδας
Ελλάδα 18.10.25

Το in στη μαζική κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κρήτη – Πορεία προς τη βάση της Σούδας

Οι διαδηλωτές καταδίκασαν τον ρόλο που διαδραματίζει η βάση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κατηγόρησαν την ελληνική κυβέρνηση για στενή συνεργασία με το Ισραήλ.

Ρωμανός Λιούτας
Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)

Μπορεί η Σεβίλλη να προέρχονταν από μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, όμως η Μαγιόρκα την... προσγείωσε και μάλιστα με ανατροπή, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα καθώς ήταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Χιρόνα για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον
Ελλάδα 18.10.25

Αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό στο έγκλημα στη Φοινικούντα – Η μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον

Τι λέει άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια του 22χρονου ο οποίος εμφανίζεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα που μετέφερε αδρανή υλικά
Στην Αττική Οδό 18.10.25

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που μετέφερε αδρανή υλικά - Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για άλλη παράβαση

Κυκλοφορούσε με φθαρμένα ελαστικά στην Αττική Οδό, ενώ το δίπλωμα του είχε αφαιρεθεί την προηγούμενη Δευτέρα για παράβαση που αφορούσε σε μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Σύνταξη
Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε
Τι υποστηρίζεται 18.10.25

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που φέρεται να τον κατασκόπευε

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν από την ισπανική δικαιοσύνη να καταδικάσει τον επικεφαλής μιας εταιρείας ασφαλείας που κατηγορείται ότι τον κατασκόπευε για χάρη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος
Πολιτική 18.10.25

Κυβέρνηση: Από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έως την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μια… Διαφθορά δρόμος

Και να που αργά, αλλά σταθερά, η διαφθορά επανέρχεται στην επικαιρότητα και ταυτίζεται με την κυβέρνηση. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση, αλλά τί να πεις όταν λίγα μέτρα πιο πέρα «τρέχει» η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός (17:00) για την 7η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός Β' ήταν καλύτερος απο τον Παναργειακό και πήρε δίκαια τη νίκη ανατρέποντας στις καθυστερήσεις το σκορ για το 2-1 που τον στέλνει στην κορυφή της βαθμολογίας του νοτίου ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Μισθοί: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες
Στην… ουρά 18.10.25

Διευρύνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ - Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες

Στο σύνολο των 237 περιφερειών της ΕΕ, οι ελληνικές καταλαμβάνουν πλέον τις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του μέσου μισθού - Τι αναφέρει το ΚΕΠΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο