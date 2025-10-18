newspaper
Πληθωρισμός: Γιατί οι υπηρεσίες τον κρατούν ψηλά
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Οκτωβρίου 2025 | 21:28

Πληθωρισμός: Γιατί οι υπηρεσίες τον κρατούν ψηλά

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, ο πληθωρισμός με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 3%

Σύνταξη
Στη ζήτηση λόγω τουρισμού, στις αυξήσεις στην έμμεση φορολογία στην εστίαση και τη διαμονή, αλλά και στη γενική αύξηση των αποδοχών φαίνεται πως οφείλεται η διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων στις υπηρεσίες, όπως αποκαλύπτουν στοιχεία της Alpha Bank.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους ο πληθωρισμός, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 3% (Ευρωζώνη: 2,1%), παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2024, μολονότι η μέτρηση του πληθωρισμού του Σεπτεμβρίου (1,8%) αποτελεί μία ένδειξη αποκλιμάκωσης, σημειώνει η εβδομαδιαία ανάλυση της Alpha Bank.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο δομικός πληθωρισμός που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων διαμορφώθηκε σε 3,9% στην Ελλάδα έναντι 2,4% στην Ευρωζώνη. Η σημαντική διαφορά των δύο ποσοστών αντανακλά, σε κάποιο βαθμό, το θετικό παραγωγικό κενό της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τις συνθήκες υπερβάλλουσας ζήτησης, έναντι του αρνητικού παραγωγικού κενού της ευρωπαϊκής οικονομίας, δηλαδή τις συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς.

Επιμένει ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες

Στη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων καθοριστικής σημασίας είναι η επιμονή του πληθωρισμού των υπηρεσιών, με τη συνεισφορά του να αντιπροσωπεύει το 80% της ανόδου του ΕνΔΤΚ. Αντίθετα, οριακά αρνητική κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους ήταν η συνεισφορά της ενεργειακής συνιστώσας του πληθωρισμού, γεγονός που αποδίδεται, εν μέρει, στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από τον Απρίλιο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, αλλά και στη διολίσθηση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Η ενεργειακή συνιστώσα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, καθώς είναι άμεσα συνυφασμένη με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις της αγοράς για την εξέλιξη των τιμών, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία παραμένουν σχετικά σταθερές -όπως και οι προσδοκίες των καταναλωτών. Σε καθοδική τροχιά βρίσκονται οι προσδοκίες των λιανεμπόρων για την εξέλιξη των τιμών.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε σε 1,8% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, χαμηλότερα έναντι του Αυγούστου (3,1%) αλλά και του μέσου όρου της Ευρωζώνης (2,2%). Στην πλειονότητα των κρατών-μελών ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα επιταχύνθηκε, στην Κύπρο καταγράφηκε μηδενική ετήσια μεταβολή, στη Γαλλία σημειώθηκε η μικρότερη ετήσια αύξηση του ΕνΔΤΚ και ακολούθησαν η Ιταλία και η Ελλάδα όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα.

Αποκλιμάκωση κατέγραψε και ο δομικός πληθωρισμός, καθώς διαμορφώθηκε σε 2,6% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερα τόσο έναντι του Αυγούστου (3,9%) όσο και των αυξήσεων που καταγράφει τα τελευταία τρεισήμισι έτη. Στην επιβράδυνση του πληθωρισμού, τον Σεπτέμβριο, συνέβαλλαν όλες οι επιμέρους συνιστώσες (εκτός των επεξεργασμένων τροφίμων). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν με τον μικρότερο ρυθμό από τον Μάιο του 2024 (3,4%), ενώ οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση, συγκρατώντας την άνοδο του ΕνΔΤΚ.

Πληθωρισμός των υπηρεσιών και επιμέρους κατηγορίες

Οι κυριότεροι παράγοντες που έχουν συμβάλλει στον πληθωρισμό των υπηρεσιών και κατά συνέπεια στη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων είναι:

– η ισχυρή ζήτηση και κυρίως η εξωτερική ζήτηση λόγω του τουρισμού,

– το γεγονός ότι η γενική αύξηση των αποδοχών[i] είχε μεγαλύτερη επίδραση στις τιμές των υπηρεσιών, καθώς ο τομέας των υπηρεσιών είναι εντάσεως εργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλους τομείς και

– οι αυξήσεις στην έμμεση φορολογία στην εστίαση και τη διαμονή από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς.

Επιπρόσθετα, υπάρχει και ένα τεχνικό χαρακτηριστικό το οποίο είναι η αυξημένη στάθμιση των υπηρεσιών στον ΕνΔΤΚ στην Ελλάδα. Για το 2025, οι υπηρεσίες στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 49% του ΕνΔΤΚ, το οποίο είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις των τιμών των υπηρεσιών που καταγράφονται από την αρχή του έτους είναι περισσότερο επιδραστικές στον ΕνΔΤΚ στην Ελλάδα.

Για το 2025, οι υπηρεσίες στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 49% του ΕνΔΤΚ, το οποίο είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις των τιμών των υπηρεσιών που καταγράφονται από την αρχή του έτους είναι περισσότερο επιδραστικές στον ΕνΔΤΚ στην Ελλάδα.

Αναφορικά με τις επιμέρους κατηγορίες των υπηρεσιών, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Eurostat, όλες καταγράφουν αύξηση από τις αρχές του 2025 (Γράφημα 2β). Συγκεκριμένα, το πρώτο οκτάμηνο του έτους, οι τιμές της κατηγορίας που περιλαμβάνει τη στέγαση κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο, ίση με 8,1% (ενοίκια: 10,6%), ενώ ακολούθησαν οι τιμές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πακέτων διακοπών και παροχής καταλυμάτων (7,8%), τις υπηρεσίες αναψυχής και προσωπικής φροντίδας (5,9%) η οποία είναι και η κατηγορία με τη μεγαλύτερη στάθμιση στον ΕνΔΤΚ (17,4%). Μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις μεταφορές (3,5%), τις διάφορες υπηρεσίες (2,8%) και την επικοινωνία (2,1%).

Πηγή: ΟΤ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μισθοί: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες
Στην… ουρά 18.10.25

Διευρύνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ - Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες

Στο σύνολο των 237 περιφερειών της ΕΕ, οι ελληνικές καταλαμβάνουν πλέον τις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του μέσου μισθού - Τι αναφέρει το ΚΕΠΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κατασκευές 18.10.25

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Αφού τελείωσαν οι… περιπέτειες με το ΣτΕ δρομολογείται και ένας νέος, απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός χωρίς «μπόνους» δόμησης, ο οποίος θα αποτελείται από μόλις 20 άρθρα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Συντάξεις: Έκδοση σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους
Η πλατφόρμα Dashboard 18.10.25

Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους

Με ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων των αρχείων του ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος - Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις φτάνουν έως τα τρία χρόνια για τις επικουρικές συντάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη
Οικονομία 18.10.25

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη

Μία ψηφιακή ανανέωση χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σούπερ μάρκετ: Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»
Η μάχη της ακρίβειας 18.10.25

Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»

«Ταμείο» κάνει η κυβέρνηση που ανακοίνωσε μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας. Στο πορτοφόλι τους και τα ράφια κοιτούν οι καταναλωτές διαπιστώνοντας ότι από τις λίστες απουσιάζουν βασικά προϊόντα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι
Ελλάδα 18.10.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι

Ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε εμπορικά καταστήματα στο Κολωνάκι αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Σύνταξη
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

