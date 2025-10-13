newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Οκτωβρίου 2025 | 20:46

Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος

Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τον προϋπολογισμό του 2026 στην ομιλία του στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

«Πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε τη χρυσή τομή, ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Μόνο έτσι διαμορφώνουμε τις συνθήκες για μια ισχυρή κοινωνία και όχι για μια οφθαλμαπάτη ευημερίας, που θα χαθεί στην πρώτη στιγμή της συγκυρίας». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, εξηγώντας τη φιλοσοφία πάνω στην οποία οικοδομήθηκε ο πρϋπολογισμός του 2026.

Η δημοσιονομική σταθερότητα

«Σε αυτό το κείμενο που έχετε μπροστά σας γίνεται το μάξιμουμ, με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας», σημείωσε και επισήμανε πως «η δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να είναι τόσο στέρεη ώστε να διατηρείται η εμπιστοσύνη στην οικονομική διαχείριση και να μην απειλείται η ανάπτυξη. Και η εισοδηματική και επενδυτική πολιτική πρέπει να μην υπερβαίνει το όριο πέρα από το οποίο απειλείται η σταθερότητα».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως το 2025 η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο χρόνο να παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης συγκριτικά με το μέσο όρο της ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026. Οι αντίστοιχες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωζώνη είναι 0,9% για το 2025 και 1,4% για το 2026, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πρόσφατες προβλέψεις της αναφέρει 1,2% για το 2025 και 1% για το 2026.

«Οι προβλέψεις μιλούν για υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδας σε σχέση με την ευρωζώνη για το 2025 και το 2026. Οι ίδιες προβλέψεις αναφέρουν αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 στα 260,9 δισ. ευρώ το 2026», σημείωσε και προσέθεσε πως «ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει από το 2,6% το 2025 στο 2,2% το 2026».

Οι κεντρικές πρωτοβουλίες

Εν συνεχεία ο υπουργός ανέφερε ότι η ανάπτυξη με σταθερό ή μειωμένο πληθωρισμό οφείλεται σε πέντε κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες.

Κατ’ αρχάς στη φορολογική μεταρρύθμιση και στις υπόλοιπες παρεμβάσεις ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ.

Δεύτερον, στις επενδύσεις που υποστηρίζουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, αναφέροντας στο σημείο αυτό ότι ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων από 4,5% το 2024 αναμένεται να αυξηθεί σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026, με το ΠΔΕ αυξάνεται σε 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025.

Τρίτον, η ανάπτυξη με σταθερότητα τιμών υποστηρίζεται και από τις πολιτικές για τη μείωση της ανεργίας, η οποία προβλέπεται το 2026 να μειωθεί κατά 0,5% και να φτάσει στο 8,6%.

Τέταρτον, η ανάπτυξη ενισχύεται από το κλίμα εμπιστοσύνης που καλλιεργεί στους επενδυτές η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και η μείωση του δημοσίου χρέους. Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά: Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,6% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% του ΑΕΠ για το 2026. Το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης θα διαμορφωθεί από 0,6% το 2025 σε -0,1% το 2026, ουσιαστικά, δηλαδή, επέρχεται ισορροπία.

Και πέμπτον, ανάπτυξη με σταθερότητα τιμών επιτυγχάνεται με τις μεταρρυθμίσεις. Είπε συγκεκριμένα ο κ. Πιερρακάκης: «Η επέκταση και εμβάθυνση της ψηφιοποίησης, η ολοκλήρωση του ψηφιακού κράτους που τη βλέπουμε πλέον στον ορίζοντα λύνει τα χέρια των εργαζομένων και των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Έχει σαφέστατα επιρροή στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη».

Τι είπε ο Πιερρακάκης για το χρέος

Στη διάρκεια της συζήτησης ασκήθηκε κριτική και γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει νωρίτερα το χρέος. «Ταμειακά διαθέσιμα θα ήταν το χρέος αν δεν αποπληρώναμε χρέος νωρίτερα. Ακίνητα. Δεν θα μας επέτρεπε ο κανόνας δαπανών να τα ξοδέψουμε.

»Τι να τα κάναμε τα ταμειακά διαθέσιμα; Αντιθέτως, το γεγονός ότι επιλέγουμε να κάνουμε αυτό το σινιάλο, αποπληρώνοντας το πρώτο μνημόνιο στις αγορές, δείχνει μια δημοσιονομική σοβαρότητα. Και η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, αντικειμενικά, έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», είπε ενώ νωρίτερα είχε σημειώσει ότι το 2026, το χρέος της γενικής κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος, τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην ΕΕ.

Απαντώντας, δε, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με το στατιστικό θέμα, τον τρόπο υπολογισμού δηλαδή της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: «Απάντησε νομίζω – και μας κάλυψε πλήρως – η απάντηση της ΕΛΣΤΑΤ.Ο κύριος Θανόπουλος επελέγη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ανανεώθηκε η θητεία του επί των ημερών μας. Επίσης, ο κύριος Θανόπουλος, ο οποίος απάντησε το τελευταίο διάστημα στις αιτιάσεις του συγκεκριμένου άρθρου το οποίο αναφέρετε, επελέγη από τη Eurostat για Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Eurostat».

«Δεν ξέρω αν σας κάλυψε η απάντηση του κ. Θανόπουλου, αλλά από ό,τι φαίνεται, καλύπτει τη Eurostat για να τον κάνει Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του πολιτικού κύκλου όπου δεν μπορούμε να αμφισβητούμε και τα βασικά στατιστικά που παράγει η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ», συμπλήρωσε.

Για τη δημοσιονομική διαχείριση είπε: «Δεν θα σας ισχυριστώ ποτέ ότι η Ελλάδα συνιστά οικονομικό παράδεισο. Κανένας δεν θα το ισχυριστεί αυτό, πρέπει να ζει αλλού. Αντίστοιχα, πρέπει να ζει αλλού αν έρθει και πει ότι η Ελλάδα είναι μια κόλαση».

Και προσέθεσε: «Γιατί αντικειμενικά βιώνουμε το εξής πολύ ενδιαφέρον. Οποτεδήποτε συζητούμε με ευρωπαϊκούς θεσμούς αυτή τη στιγμή – εγώ ήμουν στο Eurogroup και στο ECOFIN τις τελευταίες ημέρες – το πρώτο πράγμα που μας λένε οι εταίροι μας εκεί είναι συγχαρητήρια για τη διαχείριση που έχετε πετύχει. Με πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή».

Τα πλεονάσματα

Αναφορικά με τα πλεονάσματα σημείωσε πως «μιλάμε για υπερ-πλεονάσματα όταν το πλεόνασμα στο οποίο αναφερόμαστε, είναι το πρωτογενές. Είναι πριν πληρώσουμε το χρέος. Έχουμε χρέος. Συσσωρεύσαμε χρέος. Βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα ποιο είναι, είναι – 0,1.Άρα, το μάξιμουμ που μπορεί να γίνει με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, εδώ σε αυτό το κείμενο, γίνεται. Είναι επαρκές».

Και συμπλήρωσε: «Απαντώ ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει επαρκέστερο είναι το να συνεχίσουμε συστηματικά σε αυτή τη διαδρομή. Το να μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μπορούμε να αναπτυσσόμαστε, ταυτόχρονα, πάνω από τον μέσο όρο, να είμαστε πυλώνας σταθερότητας, πολιτικής και δημοσιονομικής, και να αυξάνουμε τις επενδύσεις».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Κόσμος
Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων του ΕΡΓΑΝΗ – Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες προσλήψεις
ΕΡΓΑΝΗ 13.10.25

Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων: Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες θέσεις εργασίας

Πάνω από το 50% των νέων προσλήψεων τον Αύγουστο ήταν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μισθούς των 460 ευρώ καθαρά. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Oι νέες ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που καταρτίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφεξής εμφανίζονται στην ψηφιακή πύλη myAADE

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)

Η Γερμανία επικράτησε εκτός έδρας της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου - Ήττα σοκ για την Σουηδία από το Κόσοβο, με τους Σκανδιναβούς να μένουν εκτός Μουντιάλ. Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

Σύνταξη
Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα
Οι «πρωταγωνιστές» 13.10.25

Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα

Στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Ισραήλ, η χαρά είναι μοιρασμένη. Η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκιση των κρατουμένων ήταν το πρώτο βήμα μιας συμφωνίας που γεννά ελπίδα ειρήνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: «Παιχνίδια» με τη «φωτιά» – Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί
«Κυβέρνηση Λεκορνί 2» 13.10.25

«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» στη Γαλλία - Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί

Η Γαλλία παραμένει στον δρόμο της αστάθειας. Αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής βρίσκεται ήδη η νέα γαλλική κυβέρνηση που ψάχνει τόπους διεξόδου από την κρίση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων του ΕΡΓΑΝΗ – Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες προσλήψεις
ΕΡΓΑΝΗ 13.10.25

Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων: Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες θέσεις εργασίας

Πάνω από το 50% των νέων προσλήψεων τον Αύγουστο ήταν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μισθούς των 460 ευρώ καθαρά. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Oι νέες ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που καταρτίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφεξής εμφανίζονται στην ψηφιακή πύλη myAADE

Σύνταξη
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο
«Χωρίς εξηγήσεις» 13.10.25

Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Σεσίλιε Ρόανγκ.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;
Μετά τον πόλεμο 13.10.25

Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φυλή Ντογκμούς πολέμησε εναντίον της Χαμάς σε μια σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 άτομα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Νέα βιογραφία 13.10.25

Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται
«No Kings» 13.10.25

Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται

Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την Κάιλι Τζένερ για έλλειψη ενσυναίσθησης. «Την ώρα που άνθρωποι συλλαμβάνονται στις ΗΠΑ, η Κάιλι Τζένερ χρησιμοποιεί χειροπέδες για να πουλήσει κραγιόν», σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit

Σύνταξη
MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Media 13.10.25

MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το 4ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, το MEGA News, ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό Μέσο στην Ελλάδα που μετέδωσε σήμερα, λεπτό προς λεπτό, όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις της ιστορικής ημέρας για τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο