Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος

«Πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε τη χρυσή τομή, ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Μόνο έτσι διαμορφώνουμε τις συνθήκες για μια ισχυρή κοινωνία και όχι για μια οφθαλμαπάτη ευημερίας, που θα χαθεί στην πρώτη στιγμή της συγκυρίας». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, εξηγώντας τη φιλοσοφία πάνω στην οποία οικοδομήθηκε ο πρϋπολογισμός του 2026.

Η δημοσιονομική σταθερότητα

«Σε αυτό το κείμενο που έχετε μπροστά σας γίνεται το μάξιμουμ, με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας», σημείωσε και επισήμανε πως «η δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να είναι τόσο στέρεη ώστε να διατηρείται η εμπιστοσύνη στην οικονομική διαχείριση και να μην απειλείται η ανάπτυξη. Και η εισοδηματική και επενδυτική πολιτική πρέπει να μην υπερβαίνει το όριο πέρα από το οποίο απειλείται η σταθερότητα».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως το 2025 η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο χρόνο να παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης συγκριτικά με το μέσο όρο της ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026. Οι αντίστοιχες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωζώνη είναι 0,9% για το 2025 και 1,4% για το 2026, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πρόσφατες προβλέψεις της αναφέρει 1,2% για το 2025 και 1% για το 2026.

«Οι προβλέψεις μιλούν για υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδας σε σχέση με την ευρωζώνη για το 2025 και το 2026. Οι ίδιες προβλέψεις αναφέρουν αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 στα 260,9 δισ. ευρώ το 2026», σημείωσε και προσέθεσε πως «ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει από το 2,6% το 2025 στο 2,2% το 2026».

Οι κεντρικές πρωτοβουλίες

Εν συνεχεία ο υπουργός ανέφερε ότι η ανάπτυξη με σταθερό ή μειωμένο πληθωρισμό οφείλεται σε πέντε κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες.

Κατ’ αρχάς στη φορολογική μεταρρύθμιση και στις υπόλοιπες παρεμβάσεις ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ.

Δεύτερον, στις επενδύσεις που υποστηρίζουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, αναφέροντας στο σημείο αυτό ότι ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων από 4,5% το 2024 αναμένεται να αυξηθεί σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026, με το ΠΔΕ αυξάνεται σε 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025.

Τρίτον, η ανάπτυξη με σταθερότητα τιμών υποστηρίζεται και από τις πολιτικές για τη μείωση της ανεργίας, η οποία προβλέπεται το 2026 να μειωθεί κατά 0,5% και να φτάσει στο 8,6%.

Τέταρτον, η ανάπτυξη ενισχύεται από το κλίμα εμπιστοσύνης που καλλιεργεί στους επενδυτές η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και η μείωση του δημοσίου χρέους. Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά: Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,6% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% του ΑΕΠ για το 2026. Το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης θα διαμορφωθεί από 0,6% το 2025 σε -0,1% το 2026, ουσιαστικά, δηλαδή, επέρχεται ισορροπία.

Και πέμπτον, ανάπτυξη με σταθερότητα τιμών επιτυγχάνεται με τις μεταρρυθμίσεις. Είπε συγκεκριμένα ο κ. Πιερρακάκης: «Η επέκταση και εμβάθυνση της ψηφιοποίησης, η ολοκλήρωση του ψηφιακού κράτους που τη βλέπουμε πλέον στον ορίζοντα λύνει τα χέρια των εργαζομένων και των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Έχει σαφέστατα επιρροή στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη».

Τι είπε ο Πιερρακάκης για το χρέος

Στη διάρκεια της συζήτησης ασκήθηκε κριτική και γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει νωρίτερα το χρέος. «Ταμειακά διαθέσιμα θα ήταν το χρέος αν δεν αποπληρώναμε χρέος νωρίτερα. Ακίνητα. Δεν θα μας επέτρεπε ο κανόνας δαπανών να τα ξοδέψουμε.

»Τι να τα κάναμε τα ταμειακά διαθέσιμα; Αντιθέτως, το γεγονός ότι επιλέγουμε να κάνουμε αυτό το σινιάλο, αποπληρώνοντας το πρώτο μνημόνιο στις αγορές, δείχνει μια δημοσιονομική σοβαρότητα. Και η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, αντικειμενικά, έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», είπε ενώ νωρίτερα είχε σημειώσει ότι το 2026, το χρέος της γενικής κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος, τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην ΕΕ.

Απαντώντας, δε, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με το στατιστικό θέμα, τον τρόπο υπολογισμού δηλαδή της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: «Απάντησε νομίζω – και μας κάλυψε πλήρως – η απάντηση της ΕΛΣΤΑΤ.Ο κύριος Θανόπουλος επελέγη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ανανεώθηκε η θητεία του επί των ημερών μας. Επίσης, ο κύριος Θανόπουλος, ο οποίος απάντησε το τελευταίο διάστημα στις αιτιάσεις του συγκεκριμένου άρθρου το οποίο αναφέρετε, επελέγη από τη Eurostat για Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Eurostat».

«Δεν ξέρω αν σας κάλυψε η απάντηση του κ. Θανόπουλου, αλλά από ό,τι φαίνεται, καλύπτει τη Eurostat για να τον κάνει Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του πολιτικού κύκλου όπου δεν μπορούμε να αμφισβητούμε και τα βασικά στατιστικά που παράγει η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ», συμπλήρωσε.

Για τη δημοσιονομική διαχείριση είπε: «Δεν θα σας ισχυριστώ ποτέ ότι η Ελλάδα συνιστά οικονομικό παράδεισο. Κανένας δεν θα το ισχυριστεί αυτό, πρέπει να ζει αλλού. Αντίστοιχα, πρέπει να ζει αλλού αν έρθει και πει ότι η Ελλάδα είναι μια κόλαση».

Και προσέθεσε: «Γιατί αντικειμενικά βιώνουμε το εξής πολύ ενδιαφέρον. Οποτεδήποτε συζητούμε με ευρωπαϊκούς θεσμούς αυτή τη στιγμή – εγώ ήμουν στο Eurogroup και στο ECOFIN τις τελευταίες ημέρες – το πρώτο πράγμα που μας λένε οι εταίροι μας εκεί είναι συγχαρητήρια για τη διαχείριση που έχετε πετύχει. Με πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή».

Τα πλεονάσματα

Αναφορικά με τα πλεονάσματα σημείωσε πως «μιλάμε για υπερ-πλεονάσματα όταν το πλεόνασμα στο οποίο αναφερόμαστε, είναι το πρωτογενές. Είναι πριν πληρώσουμε το χρέος. Έχουμε χρέος. Συσσωρεύσαμε χρέος. Βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα ποιο είναι, είναι – 0,1.Άρα, το μάξιμουμ που μπορεί να γίνει με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, εδώ σε αυτό το κείμενο, γίνεται. Είναι επαρκές».

Και συμπλήρωσε: «Απαντώ ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει επαρκέστερο είναι το να συνεχίσουμε συστηματικά σε αυτή τη διαδρομή. Το να μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μπορούμε να αναπτυσσόμαστε, ταυτόχρονα, πάνω από τον μέσο όρο, να είμαστε πυλώνας σταθερότητας, πολιτικής και δημοσιονομικής, και να αυξάνουμε τις επενδύσεις».

Πηγή: ΟΤ