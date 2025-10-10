Στο Ecofin ο Πιερρακάκης – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ecofin στο Λουξεμβούργο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στην αποστολή και ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, οι μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν με ευελιξία και ταχύτητα.

«Ο μόνος δρόμος για βιώσιμη ανάπτυξη είναι να είμαστε δημοσιονομικά συνετοί και οικονομικά φιλόδοξοι»

«H ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, έναν προϋπολογισμό που προβλέπει αύξηση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στο 2,4%, πρωτογενές πλεόνασμα 2,8%, περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους και τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση — αύξηση περίπου 10%.

Οι παραπάνω αριθμοί αποτυπώνουν μια οικονομία ανθεκτική, μια οικονομία που αναπτύσσεται, μια οικονομία που καταφέρνει να αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, αποτελούν απόδειξη του γεγονότος ότι ο μόνος δρόμος για βιώσιμη ανάπτυξη είναι να είμαστε, αφενός, δημοσιονομικά συνετοί και, αφετέρου, οικονομικά φιλόδοξοι.

Κάθε κράτος-μέλος μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, και αυτό θα το πετύχουμε εάν εμβαθύνουμε την Ένωσή μας και αν εξαλείψουμε τα κρυφά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε στο Λουξεμβούργο: ένα πλήρες φάσμα θεμάτων, από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων έως την εξάλειψη των κρυφών εμποδίων στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, μέχρι και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νομισματικού μας συστήματος.

Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιηθούν με ευελιξία και ταχύτητα. Αυτή είναι η αποστολή μας· αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες της Ένωσής μας».

Ecofin: Η ατζέντα

Υπενθυμίζεται πως στο επίκεντρο των εργασιών στις οποίες θα συμμετάσχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα βρεθούν ζητήματα με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ECOFIN, θα συζητηθούν:

• η δημιουργία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union – SIU), που στοχεύει στην κινητοποίηση αποταμιεύσεων προς επενδύσεις και στην ευρύτερη συμμετοχή πολιτών και επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές,

• η απλούστευση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, θα εξεταστούν:

• η τροποποίηση του Συστήματος Ίδιων Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

• η αναθεώρηση της Οδηγίας για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό,

• το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2025, με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών,

• καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και η στήριξη μέσω του Ukraine Facility.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εγκριθούν τα συμπεράσματα της Συνόδου G20 και οι θέσεις της ΕΕ ενόψει της COP30, με έμφαση στη χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΟΤ