Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN

«Ως κυβέρνηση, είμαστε απολύτως ανοιχτοί να συζητήσουμε διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αν θέλουμε να πετύχουμε, δεν χρειαζόμαστε απλώς εθνικούς “πρωταθλητές” κρατών-μελών. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς πρωταθλητές», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης προς τους Ευρωπαίους συναδέλφους του, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN.

Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και για κοινή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Το κόστος ευκαιρίας αυτής της καθυστέρησης είναι τεράστιο, επομένως, πρέπει να προχωρήσουμε. Η έκθεση Ντράγκι το αποτυπώνει με σαφήνεια και το ΔΝΤ από πλευράς του, υπολογίζει όλα τα διασυνοριακά εμπόδια για τα οποία συζητάμε εδώ και μήνες», σημείωσε.

Τα παραδείγματα ΕΧΑΕ, Alpha και Credia

Αναφερόμενος στην εμπειρία της Ελλάδας, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών σε διάστημα μόλις επτά μηνών.

«Το πρώτο», όπως είπε, «είναι η πρόταση της Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το δεύτερο είναι η πρόταση της UniCredit για την απόκτηση ποσοστού άνω του 30% στην Alpha Bank, μιας από τις συστημικές μας τράπεζες. Και το τρίτο είναι η περίπτωση της ελληνικής τράπεζας Credia, που επιχείρησε να εξαγοράσει ποσοστό στην HSBC Bank στη Μάλτα».

«Άρα», κατέληξε ο υπουργός, «αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε την κρίσιμη κλίμακα που απαιτείται, για να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και να επιτύχουμε τα επίπεδα ανάπτυξης που χρειάζονται οι κοινωνίες μας».

Η φορολογία στα καπνικά προϊόντα

Σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα, ο κ. Πιερρακάκης αφού σημείωσε ότι η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα.

«Σύμφωνα με την εμπειρία μας στην Ελλάδα και, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η ασύμμετρη αύξηση αυτών των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε καταγραφή αύξησης του λαθρεμπορίου» είπε.

«Ταυτόχρονα, αν οι τιμές, τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα καινοτόμα προϊόντα, αυξηθούν απότομα και περισσότερο απ’ όσο μπορεί να αντέξει η αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η επίδραση στην εξίσωση της ανταγωνιστικότητας. Μια εξίσωση που αγγίζει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Οφείλουμε, λοιπόν, να λάβουμε όλα αυτά κατά νου», προσέθεσε.

Και συμπλήρωσε: «Ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ευρύτερες μεταβατικές περιόδους στην εφαρμογή των μέτρων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος χωρίς να διαταραχθεί η αγορά».

Οι εξελίξεις στα stablecoins

Αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins), θέμα το οποίο συζητήθηκε στο Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως «το ζήτημα των stablecoins απαιτεί να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας ανάμεσα στα ρίσκα και στις ευκαιρίες. Είναι θεσμικό καθήκον ορισμένων φορέων να εστιάζουν στους κινδύνους, αλλά και άλλων να βλέπουν τις ευκαιρίες».

«Τα stablecoins δεν είναι πειραματικές τεχνολογίες. Αποτελούν πλέον ένα καθιερωμένο νομισματικό μέσο, το οποίο όμως οφείλει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να συμμορφώνεται με τη MiCA, τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την αγορά των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, δεν πρέπει να αποκλείσουμε την Ευρώπη με υπέρμετρους περιορισμούς από τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη πρέπει να εντάξει τα νέα νομισματικά εργαλεία σε ελεγχόμενο πλαίσιο συνεργασίας, με προσαρμογή στους ευρωπαϊκούς κανόνες», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών.

Η Ένωση Αγορών Κεφαλαίων

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων Eurogroup και Ecofin,ο κ. Πιερρακάκης συμμετείχε σε άτυπο γεύμα εργασίας του Competitiveness Lab. Πρόκειται για πρωτοβουλία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη λήψη δράσεων για την εμβάθυνση της Ένωσης Αγορών Κεφαλαίων (Capital Markets Union).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προώθηση του Finance Europe Label, μιας ευρωπαϊκής ετικέτας για επενδυτικά προϊόντα, καθώς και στην πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας τιτλοποίησης.

Ο υπουργός πραγματοποίησε, επίσης, διμερείς συναντήσεις με τον Λουξεμβούργιο υπουργό Οικονομικών, Ζιλ Ροθ, και με τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζαρέ, με στόχο τον συντονισμό και την ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα της ημερήσιας διάταξης των Συμβουλίων Eurogroup και ECOFIN.

Πηγή: ot.gr