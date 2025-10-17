Οι αρχές του Μίσιγκαν, στις ΗΠΑ, έκαναν γνωστό ότι ένα τρίχρονο αγόρι κατάφερε να ξεκλειδώσει το τηλέφωνο της μητέρας του χρησιμοποιώντας το πρόσωπό της, ενώ αυτή υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση, και στη συνέχεια κάλεσε βοήθεια μέσω βιντεοκλήσης, σώζοντας έτσι τη ζωή της.

Οι ενέργειες του Κόντι Τζέιμς Γουίλιαμς χρησιμεύουν ως «μια καλή υπενθύμιση για όλους τους γονείς ότι πρέπει να μιλήσετε στα παιδιά σας [για το τι πρέπει να κάνουν] σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, Μάικλ Μπουσάρντ, σε συνέντευξη Τύπου στις 14 Οκτωβρίου, όπου τίμησε το αγόρι διορίζοντάς το συμβολικά ως νεαρό μέλος του γραφείου του.

«Αυτός ο νεαρός άνδρας βρήκε τη λύση», σχολίασε ο Μπουσάρντ. «Η πιο σημαντική νίκη… είναι ότι η μαμά είναι εδώ».

Η ηρωική παρέμβαση του τρίχρονου στις ΗΠΑ

Όπως είπε η μητέρα του Κόντι, Σαντέλ Γουντς, στο τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο WXYZ, στις 9 Οκτωβρίου μαγείρευε στο σπίτι της όταν ένιωσε ζάλη, κάθισε στον καναπέ και έχασε τις αισθήσεις της από μια επιληπτική κρίση.

Η κρίση ήταν «τόσο έντονη που θα μπορούσα να έχω χάσει τη ζωή μου», έγραψε αργότερα η Γουντς στην πλατφόρμα GoFundMe, όπου ζήτησε, μεταξύ άλλων, βοήθεια για τα ιατρικά έξοδα.

Ο Κόντι είχε δει παρόμοια επεισόδια από την Γουντς στο παρελθόν και, ως εκ τούτου, είχε μια ιδέα για το τι να κάνει σε περίπτωση που συνέβαινε ξανά ενώ ήταν μόνοι τους. Η Γουντς έγραψε στο GoFundMe ότι είχε υποστεί περισσότερες από 20 κρίσεις φαινομενικά αυξανόμενης έντασης τους τελευταίους μήνες, καθώς πάσχει από διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ μεγαλώνει τον Κόντι και ένα άλλο παιδί ηλικίας 14 ετών, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο προσεκτικός Κόντι άρπαξε αμέσως το τηλέφωνο της Γουντς, το κράτησε μπροστά της ώστε να ξεκλειδωθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου και κάλεσε έναν γείτονα, σύμφωνα με τον Μπουσάρντ και τη μητέρα του παιδιού.

«Βοήθησε τη μαμά, βοήθησε τη μαμά», είπε ο Κόντι στον γείτονα, όπως ανέφερε το WXYZ. Ο γείτονας κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε σύντομα για να περιθάλψει την Γουντς.

«Είναι εκπληκτικό – ήμουν έκπληκτος, αλλά χαρούμενος που ήξερε τι να κάνει», ανέφερε ο γείτονας στο WXYZ.

Τιμήθηκε από τον σερίφη το παιδί

Ο Μπουσάρντ προσκάλεσε αργότερα την Γουντς να μιλήσει στην συνέντευξη τύπου, όπου ο Κόντι τιμήθηκε με την αναγνώριση του ως βοηθός σερίφη, καθώς και με δώρα για τον εορτασμό των τεσσάρων γενεθλίων του τον Νοέμβριο.

«Είναι ο ήρωάς μου – είναι ο υπερήρωάς μου», είπε η Γουντς στον Κόντι, τον οποίο κράτησε στην αγκαλιά της σε ένα σημείο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Απευθυνόμενη στον Κόντι, η Γουντς πρόσθεσε: «Είμαι πολύ περήφανη για σένα – μου έσωσες τη ζωή. Θα μπορούσα να είχα πεθάνει».

Ο Μπουσάρντ, από την πλευρά του, είπε: «Μαμά, μόλις τον γνωρίσαμε και είμαστε περήφανοι για αυτόν. Έκανες καλή δουλειά, μαμά. Είμαστε χαρούμενοι που είσαι καλά. Και είμαστε χαρούμενοι που είσαι εδώ. Και είμαστε ευγνώμονες για τον Κόντι».