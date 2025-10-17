Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου – Μια σύγχρονη, συντηρητική λύση
Υγεία 17 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου – Μια σύγχρονη, συντηρητική λύση

Η αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου (hip resurfacing) προσφέρει φυσική κινητικότητα και ταχύτερη ανάρρωση.

Σύνταξη
Spotlight

Γράφει ο:

Ο κ. Παναγιώτης Γκίκας, BSC (HONS), MBBS (HONS), MD (RES), PHD, FRCS (TR & ORTH), είναι Διευθυντής Κλινικής Ρομποτικής Αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος και Μυοσκελετικής Ογκολογίας, ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – The Athens Clinic, https://pgikas.gr/

Η σύγχρονη εναλλακτική στην ολική αντικατάσταση

Η αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου (hip resurfacing) αποτελεί μια καινοτόμο χειρουργική τεχνική που προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική ισχίου. Αποτελεί ιδανική λύση για νεότερους και δραστήριους ασθενείς, οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν την κινητικότητά τους και να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες με μεγαλύτερη άνεση.

Τι είναι;

Η αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου είναι μια χειρουργική μέθοδος που επιτρέπει την αντικατάσταση της κατεστραμμένης άρθρωσης του ισχίου χωρίς την πλήρη αφαίρεση της κεφαλής του μηριαίου οστού. Σε αντίθεση με την ολική αρθροπλαστική, όπου το μηριαίο οστό κόβεται και αντικαθίσταται με ένα μεταλλικό στέλεχος, στο hip resurfacing διατηρείται η φυσική δομή του οστού. Αντί για ολική αντικατάσταση, η κεφαλή του μηριαίου σμιλεύεται και καλύπτεται με ένα λείο μεταλλικό ή κεραμικό περίβλημα, ενώ η κοτύλη ενισχύεται με ένα μεταλλικό ή κεραμικό κέλυφος.

Πότε ενδείκνυται;

Η αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου ενδείκνυται κυρίως για ασθενείς που:

  • Πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα.
  • Εχουν επαρκή οστική ποιότητα, ώστε να διατηρηθεί η κεφαλή του μηριαίου.
  • Είναι νεότεροι σε ηλικία και επιθυμούν να αποφύγουν την πλήρη αντικατάσταση του ισχίου.
  • Η διατήρηση περισσότερου φυσικού οστού καθιστά το hip resurfacing μια εξαιρετική επιλογή για ασθενείς που πιθανώς θα χρειαστούν μελλοντική επέμβαση, καθώς το μεγαλύτερο διαθέσιμο οστικό υπόστρωμα διευκολύνει την αναθεώρηση της άρθρωσης αν αυτό χρειαστεί.

Πλεονεκτήματα

Η αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την

συμβατική ολική αρθροπλαστική:

Διατήρηση περισσότερου φυσικού οστού: Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη σταθερότητα και διευκολύνει πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις αναθεώρησης. Μεγαλύτερο μέγεθος κεφαλής του ισχίου: Η μεγαλύτερη κεφαλή μειώνει τον κίνδυνο εξαρθρήματος, το οποίο είναι μια κοινή επιπλοκή της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. Φυσική αίσθηση της άρθρωσης: Οι ασθενείς αναφέρουν ότι η κινητικότητα της άρθρωσης είναι πιο κοντά στη φυσιολογική λειτουργία μετά από αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου. Ταχύτερη ανάρρωση: Λόγω της μικρότερης παρέμβασης στη φυσική δομή του ισχίου, η ανάρρωση είναι συνήθως πιο γρήγορη και λιγότερο επώδυνη.

Κατάλληλοι υποψήφιοι

Αν και η αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου είναι μια εξαιρετική επιλογή, δεν είναι

κατάλληλη για όλους. Ιδανικοί υποψήφιοι είναι:

  • Άνδρες κάτω των 65 ετών με ισχυρά και υγιή οστά.
  • Άτομα που ασκούνται τακτικά και θέλουν να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα
  • δραστηριότητας.
  • Ασθενείς χωρίς σοβαρή οστεοπόρωση ή προχωρημένη βλάβη του ισχίου.
  • Άτομα με χαμηλή οστική πυκνότητα μπορεί να μην είναι ιδανικοί υποψήφιοι λόγω αυξημένου κινδύνου καταγμάτων.

Ιδανική επιλογή

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη βελτίωση των εμφυτευμάτων και των τεχνικών hip resurfacing. Σύγχρονα υλικά, όπως οι κεραμικές επιφάνειες, έχουν αυξήσει τη διάρκεια ζωής των προθέσεων και παράλληλα έχουν εξαλείψει τις όποιες ανησυχίες για τις πιθανές συνέπειες των μεταλλικών ιόντων σε μικροσκοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα ο συνδυασμός του hip resurfacing με την πρόσθια προσπέλαση δίνει την ιδανική λύση για τη μέγιστη διατήρηση της φυσιολογικής ανατομίας, την αποφυγή τραυματισμού των μυών και την ταχύτερη ανάρρωση.

Συμπερασματικά, η αρθροπλαστική επιφανείας ισχίου αποτελεί μια σύγχρονη και καινοτόμο λύση για την αποκατάσταση της κινητικότητας των ασθενών, διατηρώντας τη φυσική δομή της άρθρωσης και προσφέροντας καλύτερη σταθερότητα. Είναι δε σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό για να καθορίσετε αν είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς.

