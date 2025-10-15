Μια άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των γειτόνων του θύματος συγκλονίζει το Μιλάνο, στην Ιταλία. Ο 52χρονος Τζανλούκα Σόντσιν δολοφόνησε τη σύντροφό του και γνωστό μοντέλο, Πάμελα Τζενίνι, στο μπαλκόνι του σπιτιού της καταφέροντάς της δεκάδες μαχαιριές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν αποφασισμένη να τον χωρίσει.

Όταν οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα, αντίκρυσαν την Πάμελα μέσα σε μια λίμνη αίματος

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, ενώ οι γείτονες παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι και καλούσαν σε βοήθεια φωνάζοντας: «Την σκοτώνει, την σκοτώνει».

Οι αστυνομικοί είχαν ήδη ειδοποιηθεί από πρώην φίλο της 29χρονης, η οποία του είχε μιλήσει νωρίτερα και του είχε πει ότι φοβάται και θέλει να λήξει τη σχέση με τον 52χρονο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία, η Πάμελα πρόλαβε μεν να τους ανοίξει την κεντρική είσοδο αλλά όχι να ξεκλειδώσει την πόρτα του διαμερίσματος.

Όπως αναφέρει η Corriere Della Sera, ο δράστης την έσυρε στο μπαλκόνι και την μαχαίρωσε επανειλημμένα την ώρα που οι αστυνομικοί ήταν έξω από το διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, στην περιοχή Γκόρλα του βόρειου Μιλάνου, και επιχειρούσαν να σπάσουν την πόρτα.

A Milano,una 29enne,Pamela Genini,ex modella,è stata uccisa a coltellate,nella sua abitazione dall’ex compagno 52enne,Gianluca Soncin,ora ricoverato in gravi condizioni e piantonato,all’ospedale Niguarda dopo aver tentato il suicidio. pic.twitter.com/yz1xddBJB5 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) October 15, 2025

Ο δράστης επιχείρησε να αυτοκτονήσει με μαχαιριές στον λαιμό

Γύρω στις 22:00, όταν τελικά αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος, αντίκρυσαν την Πάμελα μέσα σε μια λίμνη αίματος και τον δράστη να εξακολουθεί να την μαχαιρώνει.

Προτού προλάβουν να τον ακινητοποιήσουν, έστρεψε το μαχαίρι στον εαυτό του και χτύπησε τον λαιμό του δύο φορές στην προσπάθειά του να αυτοκτονήσει. Οι αστυνομικοί τον απέτρεψαν και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Niguarda, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν τις απελπισμένες κραυγές της γυναίκας λίγο μετά τις 21:40. Την είδαν στο μπαλκόνι να παλεύει να ξεφύγει, ενώ ο δράστης της κατάφερνε αλλεπάλληλες μαχαιριές.

Όταν έφτασε το πρώτο περιπολικό, η Πάμελα ήταν ακόμα ζωντανή και κατάφερε να φτάσει το θυροτηλέφωνο και να ανοίξει την κεντρική είσοδο, αλλά ο χρόνος που χρειάστηκαν οι αστυνομικοί για να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος ήταν καθοριστική.

Τον φοβόταν αλλά δεν τον είχε καταγγείλει

Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο, το ζευγάρι περνούσε περίοδο κρίσης. Ο πρώην σύντροφός της που ενημέρωσε τους αστυνομικούς κατέθεσε ότι η 29χρονη τον είχε καλέσει λίγο πριν από την επίθεση για να του πει ότι φοβάται και ότι ήθελε να απομακρυνθεί οριστικά από τον επιχειρηματία. Μάλιστα είχε σπεύσει και ο ίδιος στο σπίτι της, αλλά ήταν ήδη αργά.

Το ζευγάρι ήταν μαζί περίπου έναν χρόνο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Σόντσιν είχε δείξει από νωρίς βίαιη συμπεριφορά, χωρίς ωστόσο να έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες. Γείτονες αναφέρουν ότι είχε απειλήσει τη γυναίκα και το σκυλί της, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε επέμβει η αστυνομία όταν εκείνη αρνήθηκε να τον δεχθεί στο σπίτι.

Ο Σόντσιν έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, καθώς πριν από 15 χρόνια είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε κύκλωμα απάτης με πολυτελή αυτοκίνητα μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται μηνύματα θλίψης και οργής. Η στενή της φίλη και συνεργάτιδα στη νεοσύστατη επιχείρηση που είχαν μαζί έγραψε: «Πάντα ήξερα ότι είσαι δυνατή, αλλά δεν άξιζες αυτό το τέλος. Ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη. Αντίο Παμ, δεν θα γεράσουμε μαζί. Σ’ αγαπώ».