Μήνυμα συσπείρωσης από την ΚΑΕ Ολυμπιακός ενόψει της συνέχειας (pics)
Μήνυμα ενότητας, συσπείρωσης και αυτοπεποίθησης έστειλε η ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές για την Ευρωλίγκα.
Ο Ολυμπιακός, με ανάρτηση στα social media, έστειλε το μήνυμά του μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές με 82-78 στο ΣΕΦ για την 4η αγωνιστική της Euroleague.
Έπειτα από την εντός έδρας απώλεια στο ΣΕΦ, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έστειλαν μήνυμα από τα Μέσα κοινωνική δικτύωσης, στο οποίο ανέφεραν πως πρέπει να στραφούν στο εγγύς μέλλον και το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι που ακολουθεί (16/10, 22:00).
Το μήνημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Τα κεφάλια ψηλά! Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά – Τα μάτια στραμμένα στο μέλλον και στην επόμενη εκτός έδρας μάχη κόντρα στη Μακάμπι», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες.
Heads up!
We keep pushing forward – eyes on the future and the next battle on the road against Maccabi! 🔴⚪#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/XhJWve2phd
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 14, 2025
