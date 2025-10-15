Φως στο Τούνελ: Τι λέει η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα
Η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας, το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, επιστρέφει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου. Στις 23.20 στο MEGA.
To «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας επιστρέφει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 23:20, στο MEGA. Η Αγγελική Νικολούλη και η έμπειρη ομάδα της συνεχίζουν ακάθεκτοι το έργο τους, αναζητώντας την αλήθεια με επιμονή και συνέπεια.
Το «Τούνελ» ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τα φώτα του και να στρέψει τις έρευνές του σε ανεξιχνίαστες υποθέσεις και σκοτεινά μυστήρια. Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της 31ης σεζόν της εκπομπής, η Αγγελική Νικολούλη δηλώνει:
«Μπαίνουμε στην 31η σεζόν του «Τούνελ» και ειλικρινά μου φαίνεται σαν ψέμα. Πώς πέρασαν τόσα χρόνια; Ομολογώ πως κάθε φορά νιώθω σαν την πρώτη μας χρονιά. Έχω ακόμη αυτό το δημιουργικό άγχος της πρεμιέρας. Θέλω να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες των οικογενειών θυμάτων και αγνοουμένων που μας εμπιστεύονται για να λάβουν απαντήσεις και να φτάσουν στη δικαίωση. Και φέτος, φίλοι μου, θα δείτε ιστορίες που κρύβουν σκληρές αλήθειες και συγκλονιστικές ανατροπές. Αυτή την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, το «Τούνελ» επιστρέφει με ένα νέο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Μια ιστορία που θα μας ταξιδέψει στα πιο απρόβλεπτα μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής. Θύμα μια γυναίκα της αθηναϊκής ελίτ… Μαζί, εμείς και εσείς, θα περάσουμε μέσα από το σκοτάδι, στο φως».
Φως στο Τούνελ, πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 23:20, στο MEGA
