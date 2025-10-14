Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους» (vid)

Την πρώτη του ήττα στο φετινό Eurocup, μετά από δύο σερί νίκες γνώρισε ο Άρης στη Σλοβενία, καθώς ηττήθηκε με το «βαρύ» 80-59 από την Τσεντεβίτα, η οποία θεωρείται από τα φαβορί του Α’ ομίλου της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς το πάλεψε περίπου μέχρι τα μέσα του 4ου δεκαλέπτου, ωστόσο κάτι οι ελλείψεις στο ρόστερ, κάτι τα 4 φάουλ με τα οποία φορτώθηκε ο Τζόουνς (με αποτέλεσμα να μείνει ώρα στον πάγκο) και κάτι η κακή μέρα των περισσότερων παικτών (εξαίρεση ο Μήτρου – Λονγκ που έβαλε 19 πόντους) την οδήγησαν σε κατάρρευση στο τέλος.

Από πλευράς Τσεντεβίτα που συνεχίζει με το απόλυτο των νικών (3Χ3) μεγάλη ζημιά έκαναν οι Γκίμπσον με 19, Τζιραρντ με 16 και Νίκολιτς με 15.

Κλειστό παιχνίδι ως το 17′, αλλά +9 στο ημίχρονο

«Κλειστό» παιχνίδι είχαμε στο μεγαλύτερο μέρος των δύο πρώτων δεκαλέπτων με τη Τσεντεβίτα να έχει το προβάδισμα σχεδόν σε όλο το διάστημα, αλλά με τον Άρη να βρίσκει συνεχώς τρόπους ώστε να μένει σε απόσταση «αναπνοής». Είναι χαρακτηριστικό οτι η μεγαλύτερη διαφορά για τους Κροάτες ήταν το 14-8 στο ξεκίνημα, με την ομάδα του Κάραϊτζιτς να παίρνει πολύτιμους πόντους από τους Μήτρου-Λονγκ, Ίνοχ και Τζόουνς.

Ωστόσο στα τελευταία λεπτά οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν σημάδια κόπωσης, με αποτέλεσμα το 32-30 του 27′ να μετατραπεί στο 44-35 για το ημίχρονο, πράγμα που σημαίνει οτι ο Άρης δέχθηκε επιμέρους σκορ 12-5, κόντρα στη ροή του αγώνα.

Από το -16 στο -7 και κατάρρευση…

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε όπως τα τελευταία λεπτά του πρώτου με τον Άρη να μην μπορεί να περιορίσει επιθετικά τους γηπεδούχους και σιγά σιγά να χάνει και ο ίδιος τον επιθετικό του ρυθμό. Σαν να μην έφτανε αυτό ο Μπράις Τζόουνς φορτώθηκε με 4ο φάουλ, ενώ ο Φορμπς ήταν και πάλια μακριά από τον καλό του εαυτό.

Η διαφορά εκτοξεύθηκε σε επικίνδυνα επίπεδα (+16, 63-47 στο 28′), όμως οι κιτρινόμαυροι με ηγέτη τον Μήτρου-Λονγκ που έδωσε λύσεις με μακρινά σουτ, πλησίασαν στους 7 (64-57), όμως μέχρι εκεί. Η ευάλωτη άμυνα του Άρη πληγώθηκε εκ νέου από τρία σερί τρίποντα των Σλοβένων (δύο ο Νίκολιτς, 1 ο Τζιραρντ), το προβάδισμα εκτοξεύθηκε εκ νέου (73-59 στο 37′), και κάπου εκεί ήρθε η κατάρρευση και η βαριά ήττα με +21.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 44-35, 63-51, 80-59

Αναλυτικά το φύλλο αγώνα

Τσεντεβίτα (Μίτροβιτς): Στούαρτ 9 (7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γκίμπσον 19 (2/8 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Χιράρντ16 (4/7 τρίποντα), Ράντοβιτς 5 (1), Νίκολιτς 15 (3/6 τρίποντα), Χούιντο, Μπλάζιτς 6 (5 ασίστ), Τσέρκβενικ (4 ριμπάουντ), Σκάρα 5 (1), Ντανέου, Κένεντι 5 (3 ριμπάουντ)

Άρης (Καράιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 19 (2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 6 (3 ασίστ, 3 λάθη), Φορμπς 7 (3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Φόρεστερ 3 (5 ριμπάουντ, 5 λάθη), Γκιουζέλης 3 (1), Μποχωρίδης 5 (1), Ίνοκ 8 (5 λάθη), Χάρελ 8 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κουλμπόκα