Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Εφές και τα ευρωπαϊκά ματς Άρη και Καρδίτσας
Το σημερινό (14/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων - Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Εφές και τα υπόλοιπα ματς των ελληνικών ομάδων.
Από το αθλητικό τηλεοπτικό μενού της Τρίτης ξεχωρίζει το παιχνίδι που παίζει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ για την 4η αγωνιστική της Euroleague, αλλά και οι αναμετρήσεις του Άρη και της Καρδίτσας σε Eurocup και Basketball Champions League αντίστοιχα.
Από εκεί και πέρα, παίζει και η Εθνική κ21 στη Λετονία για τα προκριματικά του Euro K21, αλλά και ο Ολυμπιακός πόλο με την Μλάντοστ για το Champions League ανδρών.
Το Ολυμπιακός – Εφές και το σημερινό (14/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
16:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
17:00 ΕΡΤ2 Λετονία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21
19:00 Novasports 1HD Εσθονία – Μολδαβία UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
19:30 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Άρης Eurocup
20:00 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Μάλαγα FIBA Basketball Champions League
20:45 Novasports 2HD Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι Euroleague
21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports StartΜπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:30 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Μλάντοστ Champions League πόλο Ανδρών
21:45 Novasports Premier League Λετονία – ΑγγλίαUEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 4Ιρλανδία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 3Τουρκία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 2 Ιταλία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports Extra 1 Πορτογαλία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports News Ανδόρα – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Βουλγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025
