Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Εφές και τα ευρωπαϊκά ματς Άρη και Καρδίτσας
Euroleague 14 Οκτωβρίου 2025 | 09:19

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10): Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Εφές και τα ευρωπαϊκά ματς Άρη και Καρδίτσας

Το σημερινό (14/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων - Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Εφές και τα υπόλοιπα ματς των ελληνικών ομάδων.

Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Spotlight

Από το αθλητικό τηλεοπτικό μενού της Τρίτης ξεχωρίζει το παιχνίδι που παίζει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ για την 4η αγωνιστική της Euroleague, αλλά και οι αναμετρήσεις του Άρη και της Καρδίτσας σε Eurocup και Basketball Champions League αντίστοιχα.

Από εκεί και πέρα, παίζει και η Εθνική κ21 στη Λετονία για τα προκριματικά του Euro K21, αλλά και ο Ολυμπιακός πόλο με την Μλάντοστ για το Champions League ανδρών.

Το Ολυμπιακός – Εφές και το σημερινό (14/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 ΕΡΤ2 Λετονία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21

19:00 Novasports 1HD Εσθονία – Μολδαβία UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Άρης Eurocup

20:00 Novasports 6HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Μάλαγα FIBA Basketball Champions League

20:45 Novasports 2HD Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι Euroleague

21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports StartΜπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Μλάντοστ Champions League πόλο Ανδρών

21:45 Novasports Premier League Λετονία – ΑγγλίαUEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Extra 4Ιρλανδία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Extra 3Τουρκία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Extra 2 Ιταλία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports Extra 1 Πορτογαλία – Ουγγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports News Ανδόρα – Σερβία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Βουλγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025

Business
ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

Τράπεζες
Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ): Άλλη προσέγγιση για την πράσινη μετάβαση

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ): Άλλη προσέγγιση για την πράσινη μετάβαση

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή τους – Πότε εκπνέει η προθεσμία
Πλατφόρμα MyCar 14.10.25

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 - Προθεσμία και πρόστιμα

Δεν αναμένεται να δοθεί κάποια παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς από πέρυσι ισχύει το νέο σύστημα των κλιμακωτών προστίμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής

Σύνταξη
Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;
Αφαιρώντας τα αγκάθια 14.10.25

Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;

Αμερικανός αναλυτής εκτιμά πως ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρώντας τον Πούτιν πιο «μετριοπαθή» από όσο δείχνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» βρίσκει τους Παλαιστίνιους χωρίς στέγη και τροφή
Αγωνία 14.10.25

Χωρίς τροφή και στέγη η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» στη Γάζα - Καταγγελίες για βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές

Η Γάζα δεν βομβαρδίζεται αλλά ακόμα αγωνιά για τροφή και ανθρωπιστική βοήθεια - Πείνα και κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές καταγγέλλουν οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ’ όλα
Media 14.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ’ όλα

Η νέα κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ατελείωτα ευτράπελα. Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»

Η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας εν μέσω κινητοποιήσεων, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην υπουργό, ζητώντας την απόσυρσή του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερμανία: «Δώρο» έως και 2.000 ευρώ σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Από 1ης Ιανουαρίου 14.10.25

Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου

Το ποσό θα αφορά σε μηνιαίο αφορολόγητο και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Η κυβέρνηση στη Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό

Σύνταξη
Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος
Music 14.10.25

Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος

«Όταν καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε ήδη ένα αρκετά δυνατό υλικό», είπε ο Ρόνι Γουντ σε πρόσφατη συνέντευξή του για το νέο άλμπουμ

Σύνταξη
«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ
Ανοιχτό μικρόφωνο 14.10.25

«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ

Δεν ήταν σαφές από το ηχητικό αν οι δύο άνδρες αναφέρονταν στην Trump Organization ή σε κάποια επιχειρηματική συμφωνία που εμπλέκει τον πρόεδρο ή την οικογένειά του.

Σύνταξη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση – Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.10.25

Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης - Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος

Η πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνονται αυτόματα οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο θέρμανσης - Οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Σύνταξη
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
