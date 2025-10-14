Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ’ όλα
Media 14 Οκτωβρίου 2025 | 10:52

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ' όλα

Η νέα κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ατελείωτα ευτράπελα. Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21.00, στο MEGA.

Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Spotlight

Νέο επεισόδιο με ατελείωτα ευτράπελα στο HOTΕΛ ΕΛVIRA έρχεται απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Ο Γιάννης καλεί τον Πέτρο, τον παλιό έρωτα της Ελβίρας στο ξενοδοχείο με απώτερο σκοπό να την αποπροσανατολίσει και να αναλάβει εκείνος τη διεύθυνση. Ο Ηλίας συνεχίζει να κατασκοπεύει την προσπάθεια της ομάδας για λογαριασμό του πατέρα του.

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 6 – «Η υγεία πάνω απ’ όλα»

Η Ελβίρα προσπαθεί να οργανώσει τα πάντα στην εντέλεια ώστε να πάρει την άδεια του υγειονομικού, ενώ ο Παντελής, εκμεταλλευόμενος την ύπαρξη του Ηλία μέσα στο HOTΕΛ ΕΛVIRA, βολιδοσκοπεί το τρωτό τους σημείο για να τους καταγγείλει.

Ο Γιάννης καλεί ως υπεύθυνο food & beverage τον Πέτρο, πρώτο και μεγάλο έρωτα της Ελβίρας, για να την σαγηνεύσει και να την παρασύρει μακριά από τα διευθυντικά καθήκοντα, αλλά ο Φίλιππος δεν θα το επιτρέψει αυτό. Βάζει ένα στοίχημα με την Ντίνα, ώστε η τελευταία να «την πέσει» και στον Χάρι και στον Πέτρο για να τους απομακρύνει από την Ελβίρα. Στο μεταξύ, η Νούλη αγωνίζεται να εκπαιδεύσει όλους στο chess-boxing, την τελευταία τάση στο εξωτερικό για εκτόνωση έντασης.

YouTube thumbnail

Γκεστ επεισοδίου: Ορέστης Χαλκιάς, Χρήστος Πέζος

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

