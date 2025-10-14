HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ’ όλα
Η νέα κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ατελείωτα ευτράπελα. Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21.00, στο MEGA.
Νέο επεισόδιο με ατελείωτα ευτράπελα στο HOTΕΛ ΕΛVIRA έρχεται απόψε στις 21:00, στο MEGA.
Ο Γιάννης καλεί τον Πέτρο, τον παλιό έρωτα της Ελβίρας στο ξενοδοχείο με απώτερο σκοπό να την αποπροσανατολίσει και να αναλάβει εκείνος τη διεύθυνση. Ο Ηλίας συνεχίζει να κατασκοπεύει την προσπάθεια της ομάδας για λογαριασμό του πατέρα του.
Τι θα δούμε απόψε στη σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA;
Επεισόδιο 6 – «Η υγεία πάνω απ’ όλα»
Η Ελβίρα προσπαθεί να οργανώσει τα πάντα στην εντέλεια ώστε να πάρει την άδεια του υγειονομικού, ενώ ο Παντελής, εκμεταλλευόμενος την ύπαρξη του Ηλία μέσα στο HOTΕΛ ΕΛVIRA, βολιδοσκοπεί το τρωτό τους σημείο για να τους καταγγείλει.
Ο Γιάννης καλεί ως υπεύθυνο food & beverage τον Πέτρο, πρώτο και μεγάλο έρωτα της Ελβίρας, για να την σαγηνεύσει και να την παρασύρει μακριά από τα διευθυντικά καθήκοντα, αλλά ο Φίλιππος δεν θα το επιτρέψει αυτό. Βάζει ένα στοίχημα με την Ντίνα, ώστε η τελευταία να «την πέσει» και στον Χάρι και στον Πέτρο για να τους απομακρύνει από την Ελβίρα. Στο μεταξύ, η Νούλη αγωνίζεται να εκπαιδεύσει όλους στο chess-boxing, την τελευταία τάση στο εξωτερικό για εκτόνωση έντασης.
Γκεστ επεισοδίου: Ορέστης Χαλκιάς, Χρήστος Πέζος
Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.
Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
#hotελ
