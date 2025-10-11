Ανησυχία για την κατάσταση του Μαρίν στην ΑΕΚ
Η κατάσταση του Ραζβάν Μαρίν που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, προκαλεί ανησυχία τόσο στην ΑΕΚ όσο και σητν Εθνική Ρουμανίας.
Συναγερμός σε ΑΕΚ και Εθνική Ρουμανίας με την κατάσταση του Ραζβάν Μαρίν.
Ο μέσος της «Ένωσης» δεν αγωνίστηκε καθόλου στο φιλικό με τη Μολδαβία για λόγους αποφόρτισης, ενώ συμμετείχε στις προπονήσεις.
Ωστόσο αισθάνθηκε ενοχλήσεις και τ0 Σάββατο (11/10) θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος. Από εκεί θα κριθεί και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Αυστρία.
Η είδηση του πιθανού τραυματισμού του Μαρίν προκαλεί φυσικά ανησυχία και στην ΑΕΚ, καθώς ο Ρουμάνος άσος έχει αποδειχτεί βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα ήθελε με τίποτα να στερηθεί τις υπηρεσίες του στα κρίσιμα ματς που ακολουθούν.
