Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 93-88: Νικητές οι Πατρινοί με ΜακΚάλουμ (vid)

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγυρίζει ο Προμηθέας Πάτρας, ο οποίος επιβλήθηκε του Αμαρουσίου με 93-88 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Basket League.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα και από τη γραμμή των βολών, εκεί που οι γηπεδούχοι είχαν το απόλυτο, φτάνοντας έτσι στην επικράτηση.

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, είδε όμως από τα μέσα της πρώτης περιόδου τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τα ηνία, κρατώντας το προβάδισμα έως τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους. Κάπου εκεί οι Πατρινοί πέρασαν μπροστά και παρά τις προσπάθειες του Αμαρουσίου να επιστρέψουν πήραν το θετικό αποτέλεσμα.

Στην τρίτη περίοδο οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ με το Μαρούσι να προσπερνά με 72-67 στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, με ένα σερί 7-0. Δύο λεπτά πριν από το φινάλε ο Προμηθέας ανέκτησε το προβάδισμα (81-80), ενώ με το γκολ φάουλ του Χάμοντς έκανε το 86-82 στο 39′.

Ωστόσο, δύο γρήγορα καλάθια όμως του Αμαρουσίου κάλυψαν τη διαφορά με τον Γουίλιαμς να μειώνει σε 88-86 στα 21». Στα 10» ο Κινγκ με 2/2 βολές έκανε το 89-88, για να απαντήσει ο Ματσούρα για το 91-88. Ο Κινγκ όμως είχε 0/2 στη συνέχεια και ο Χάμοντς μετά από το ριμπάουντ, με δικές του βολές διαμόρφωσε το τελικό 93-88.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κένταλ ΜακΚάλουμ με 19 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Λέιτον Χάμοντς με 14 και των Ρομπ Γκρέι και Κένταλ Κόουλμαν με 13 έκαστος. Από την άλλη, Τζόρνταν Κινγκ σταμάτησε στους 19 πόντους, ενώ ο ΤζαΚόρεϊ Γουίλιαμς πρόσθεσε άλλους 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-37, 67-69,93-88

Προμηθέας Πάτρας (Λιμνιάτης): Χάμοντς 14 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), ΜακΚάλουμ 19 (1/2 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 λάθη), Γκρέι 13 (1), Πόλικαπ 2, Σταυρακόπουλος 9 (3/6 τρίποντα), Κόλεμαν 13 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Πλώτας 2, Μπαζίνας 5 (1), Λάγιος, Καραγιαννίδης 5 (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μακούρα 10 (2)

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 7 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Σάλας 12 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Χατζηδάκης 10, Κινγκ 19 (3/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ,3 λάθη), Μέικον 12 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νικολαΐδης 7 (1), Τουλιάτος, Καλαϊτζάκης 2, Γουίλιαμς 16 (7 ριμπάουντ, 5 λάθη), Ιορδάνου