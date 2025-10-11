newspaper
11.10.2025 | 15:19
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων: Ο στρατός περισυνέλεξε τη χειροβομβίδα – Βίντεο από το σημείο
Handelsblatt: Ο λόγος που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Οκτωβρίου 2025 | 14:58

Handelsblatt: Ο λόγος που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ενώ ο δείκτης χρέους αυξάνεται σε 16 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η τάση στην Ελλάδα είναι σαφώς πτωτική

Η Ελλάδα θέλει να απαλλαγεί από το στίγμα του υψηλότερου δείκτη χρέους στην ΕΕ το συντομότερο δυνατό, γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, σε εκτενές της δημοσίευμα, το οποίο εστιάζει στις προσπάθειες για ταχύτερη αποπληρωμή του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Φέτος, η Ελλάδα φτάνει ήδη σε δύο σημαντικά σημεία καμπής, γράφει: ο δείκτης χρέους μειώνεται κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης και, για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, το δημόσιο χρέος μειώνεται όχι μόνο σε σχέση με την οικονομική παραγωγή, αλλά και σε απόλυτους όρους.

Αυτό αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο ίδιος αναμένει οικονομική ανάπτυξη 2,4% για το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τη Handelsblatt, αυτό σημαίνει ότι η οικονομία της Ελλάδας θα αναπτυχθεί σημαντικά ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ για έκτο συνεχόμενο έτος. Η κυβέρνηση αναμένει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2025, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη μόνο 1,1% για ολόκληρη την ΕΕ.

Η ισχυρή ανάπτυξη συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του δείκτη χρέους, ο οποίος υπολογίζεται ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Ο υπουργός Οικονομικών αναμένει επίπεδο χρέους 145,4% μέχρι το τέλος του έτους. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο δείκτης θα μειωθεί κάτω από το επίπεδο 147,8%, σε προ κρίσης επίπεδα.

Αντίστροφη πορεία

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ενώ ο δείκτης χρέους αυξάνεται σε 16 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η τάση στην Ελλάδα είναι σαφώς πτωτική. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει περαιτέρω μείωση στο 137,6% για το 2026. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στην ΕΕ — αλλά καμία άλλη χώρα δεν έχει μειώσει τον λόγο της τόσο πολύ από το 2020: συνολικά κατά 61,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Αθήνα αποπληρώνει νωρίτερα τα δάνεια προς το ΔΝΤ και τις χώρες της ΕΕ

Η γερμανική εφημερίδα υπογραμμίζει επίσης ότι το απόλυτο χρέος θα μειωθεί κατά δύο δισεκατομμύρια ευρώ φέτος στα 362,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αναμένεται περαιτέρω μείωση στα 359 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026.

Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων βοήθειας συμβάλλει σημαντικά σε αυτό. Η Ελλάδα έχει ήδη αποπληρώσει πλήρως τα δάνεια ύψους 21,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) από το 2010 και το 2012 το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Από τα διμερή δάνεια από τους εταίρους της στην ευρωζώνη, τα οποία παρείχαν στην Αθήνα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια στην αρχή της κρίσης, 21,3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη αποπληρωθεί πρόωρα.

Και τονίζει, ότι τον Δεκέμβριο, ο υπουργός Οικονομικών Πιερρακάκης σχεδιάζει να αποπληρώσει άλλα 5,29 δισεκατομμύρια ευρώ — δόσεις δανείου που κανονικά θα έπρεπε να καταβληθούν μεταξύ 2031 και 2040. Τα υπόλοιπα 26,3 δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να καταβληθούν έως το 2031, δέκα χρόνια νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ο υπουργός Οικονομικών μπορεί να αντλήσει από τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού και τα ταμειακά αποθεματικά για τις πρόωρες αποπληρωμές. Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, τα αποθεματικά ανέρχονταν σε 42 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη Ιουνίου.

Η εμπιστοσύνη των αγορών

Η ταχεία μείωση του χρέους ενισχύει την εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Από την άνοιξη, και οι πέντε μεγάλοι οίκοι έχουν αξιολογήσει ξανά την Ελλάδα ως αξιόλογο οφειλέτη. Αυτή την εβδομάδα, ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I αύξησε επίσης την αξιολόγησή του σε “BBB”. Οι αναλυτές αναφέρουν την αναβάθμιση ως αποδιδόμενη στην άνω του μέσου όρου οικονομική ανάπτυξη, την πολιτική σταθερότητα, την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και την υγιή δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης του συντηρητικού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, γράφει το δημοσίευμα και προσθέτει ότι οι επενδυτές το ανταμείβουν αυτό: παρά το υψηλό συνολικό χρέος της, η Ελλάδα μπορεί επί του παρόντος να αναχρηματοδοτηθεί φθηνότερα από την Ιταλία και τη Γαλλία – για δύο λόγους:

Ο πρώτος έγκειται στη δομή του χρέους. Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το 69% του χρέους κατέχεται από δημόσιους πιστωτές, όπως ο Μηχανισμός Σταθερότητας του Ευρώ (ESM). Τα επιτόκια αυτών των δανείων είναι πολύ χαμηλά, με μέσο όρο 1,33%, και η μέση εναπομένουσα διάρκεια του δημόσιου χρέους είναι 18,8 έτη – η μεγαλύτερη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Δεύτερον, η χώρα επωφελείται από την πολιτική σταθερότητα. Ο Μητσοτάκης κυβερνά τη χώρα με απόλυτη πλειοψηφία από το καλοκαίρι του 2019. Οι επόμενες εκλογές δεν έχουν προγραμματιστεί πριν από το 2027. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης προωθεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και της δημόσιας διοίκησης. Θεωρείται εγγυητής μιας ορθής δημοσιονομικής πολιτικής: «Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται ολόκληρη η πολιτική μας – για μένα, αυτή είναι μια προσωπική δέσμευση», τονίζει.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους των κρατών μελών, η Ελλάδα θα παραχωρήσει τη θέση της ως χώρα της ΕΕ με τον υψηλότερο δείκτη χρέους στην Ιταλία το 2027. Η Αθήνα αναμένεται επίσης να ξεπεράσει τη Γαλλία το 2031 και το Βέλγιο το 2033. Ωστόσο, θα χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι η χώρα να εκπληρώσει την απαίτηση του Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ για ανώτατο όριο χρέους 60% του ΑΕΠ. Ο επικεφαλής της ελληνικής κεντρικής τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας, αναμένει ότι αυτό θα διαρκέσει περίπου 40 χρόνια, καταλήγει η Handelblatt.

Πηγή: ot.gr

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Καταγγελίες 11.10.25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της έξαρσης ευλογιάς των προβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Ακρίβεια: Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές
Εν αναμονή ανακοινώσεων 11.10.25

Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές

Ανάχωμα στον γενικό ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων αναζητά η κυβέρνηση με τους καταναλωτές να βρίσκονται εν αναμονή ανακοινώσεων, κρατώντας μικρό καλάθι. Ο πληθωρισμός μπορεί να υποχώρησε τον Σεπτέμβριο η ακρίβεια όμως παραμένει, γονατίζοντας τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
«Καλά πήγε και αυτό» 11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 11.10.25

ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτιέται: «Πώς γίνεται να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας;».

Σύνταξη
Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ
Χρήση «νόμιμης βίας» 11.10.25

Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ

Προβληματική συμφωνία αρνήθηκε να υπογράψει το MIT με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία ζητούσε αλλαγές στο ίδρυμα με στόχο την λήψη ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Heating Oil Sales in Greece Begin October 15 at €1.11
English edition 11.10.25

Heating Oil Sales in Greece Begin October 15 at €1.11

From October 15, heating oil will be available at slightly lower prices than last year, with a heating allowance for eligible households. Applications open in early November, with first payments expected by mid-December

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού

«Λαβράκια» βγάζει η εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του αντιπροέδρου του Οργανισμού και γαλάζιου παιδιού, Ιωάννη Καϊμακάμη με τους βουλευτές και οι αποκαλύψεις για τη «σύγκρουση συμφερόντων».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω
Βίντεο 11.10.25

Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω

Η Μπίλι Άιλις βίωσε μια επικίνδυνη στιγμή στο Kaseya Center του Μαϊάμι, όταν άτομο από το κοινό την τράβηξε απότομα πάνω στο κιγκλίδωμα, προκαλώντας πανικό και την άμεση επέμβαση της ασφάλειας

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας
Πόλο 11.10.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας

Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
Έρευνα 11.10.25

Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες

Η υπερβολική χρήση οθονών από μικρά παιδιά επιδρά αρνητικά στο πώς αυτά αποδίδουν σε μαθήματα όπως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά - Η διαφορά μεταξύ των φύλων - Τι έδειξε καναδική έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ 11.10.25

Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες

«Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Όλη η διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα – «Την γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Ελλάδα 11.10.25

Όλη η διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα – «Την γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»

Γνωστοί έγιναν οι κληρονόμοι της περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, σύμφωνα με την διαθήκη που συνέταξε στις 2 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη
«Έλαμπε» 11.10.25

Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

«Δεν προσποιούνταν, έλαμπε φυσικά. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της», είπε μεταξύ άλλων ο Φώτης Μεταξόπουλος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
On Field 11.10.25

Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup από τη Φερεντσβάρος είναι ο τελευταίος τίτλος στην τεράστια συλλογή του Έλληνα διεθνή πολίστα Στέλιου Αργυρόπουλου που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
