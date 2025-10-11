Handelsblatt: Ο λόγος που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία

Η Ελλάδα θέλει να απαλλαγεί από το στίγμα του υψηλότερου δείκτη χρέους στην ΕΕ το συντομότερο δυνατό, γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, σε εκτενές της δημοσίευμα, το οποίο εστιάζει στις προσπάθειες για ταχύτερη αποπληρωμή του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Φέτος, η Ελλάδα φτάνει ήδη σε δύο σημαντικά σημεία καμπής, γράφει: ο δείκτης χρέους μειώνεται κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης και, για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, το δημόσιο χρέος μειώνεται όχι μόνο σε σχέση με την οικονομική παραγωγή, αλλά και σε απόλυτους όρους.

Αυτό αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο ίδιος αναμένει οικονομική ανάπτυξη 2,4% για το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τη Handelsblatt, αυτό σημαίνει ότι η οικονομία της Ελλάδας θα αναπτυχθεί σημαντικά ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ για έκτο συνεχόμενο έτος. Η κυβέρνηση αναμένει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2025, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη μόνο 1,1% για ολόκληρη την ΕΕ.

Η ισχυρή ανάπτυξη συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του δείκτη χρέους, ο οποίος υπολογίζεται ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Ο υπουργός Οικονομικών αναμένει επίπεδο χρέους 145,4% μέχρι το τέλος του έτους. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο δείκτης θα μειωθεί κάτω από το επίπεδο 147,8%, σε προ κρίσης επίπεδα.

Αντίστροφη πορεία

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ενώ ο δείκτης χρέους αυξάνεται σε 16 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η τάση στην Ελλάδα είναι σαφώς πτωτική. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει περαιτέρω μείωση στο 137,6% για το 2026. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στην ΕΕ — αλλά καμία άλλη χώρα δεν έχει μειώσει τον λόγο της τόσο πολύ από το 2020: συνολικά κατά 61,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Αθήνα αποπληρώνει νωρίτερα τα δάνεια προς το ΔΝΤ και τις χώρες της ΕΕ

Η γερμανική εφημερίδα υπογραμμίζει επίσης ότι το απόλυτο χρέος θα μειωθεί κατά δύο δισεκατομμύρια ευρώ φέτος στα 362,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αναμένεται περαιτέρω μείωση στα 359 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026.

Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων βοήθειας συμβάλλει σημαντικά σε αυτό. Η Ελλάδα έχει ήδη αποπληρώσει πλήρως τα δάνεια ύψους 21,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) από το 2010 και το 2012 το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Από τα διμερή δάνεια από τους εταίρους της στην ευρωζώνη, τα οποία παρείχαν στην Αθήνα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια στην αρχή της κρίσης, 21,3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη αποπληρωθεί πρόωρα.

Και τονίζει, ότι τον Δεκέμβριο, ο υπουργός Οικονομικών Πιερρακάκης σχεδιάζει να αποπληρώσει άλλα 5,29 δισεκατομμύρια ευρώ — δόσεις δανείου που κανονικά θα έπρεπε να καταβληθούν μεταξύ 2031 και 2040. Τα υπόλοιπα 26,3 δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να καταβληθούν έως το 2031, δέκα χρόνια νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ο υπουργός Οικονομικών μπορεί να αντλήσει από τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού και τα ταμειακά αποθεματικά για τις πρόωρες αποπληρωμές. Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, τα αποθεματικά ανέρχονταν σε 42 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη Ιουνίου.

Η εμπιστοσύνη των αγορών

Η ταχεία μείωση του χρέους ενισχύει την εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Από την άνοιξη, και οι πέντε μεγάλοι οίκοι έχουν αξιολογήσει ξανά την Ελλάδα ως αξιόλογο οφειλέτη. Αυτή την εβδομάδα, ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I αύξησε επίσης την αξιολόγησή του σε “BBB”. Οι αναλυτές αναφέρουν την αναβάθμιση ως αποδιδόμενη στην άνω του μέσου όρου οικονομική ανάπτυξη, την πολιτική σταθερότητα, την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και την υγιή δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης του συντηρητικού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, γράφει το δημοσίευμα και προσθέτει ότι οι επενδυτές το ανταμείβουν αυτό: παρά το υψηλό συνολικό χρέος της, η Ελλάδα μπορεί επί του παρόντος να αναχρηματοδοτηθεί φθηνότερα από την Ιταλία και τη Γαλλία – για δύο λόγους:

Ο πρώτος έγκειται στη δομή του χρέους. Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το 69% του χρέους κατέχεται από δημόσιους πιστωτές, όπως ο Μηχανισμός Σταθερότητας του Ευρώ (ESM). Τα επιτόκια αυτών των δανείων είναι πολύ χαμηλά, με μέσο όρο 1,33%, και η μέση εναπομένουσα διάρκεια του δημόσιου χρέους είναι 18,8 έτη – η μεγαλύτερη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Δεύτερον, η χώρα επωφελείται από την πολιτική σταθερότητα. Ο Μητσοτάκης κυβερνά τη χώρα με απόλυτη πλειοψηφία από το καλοκαίρι του 2019. Οι επόμενες εκλογές δεν έχουν προγραμματιστεί πριν από το 2027. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης προωθεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και της δημόσιας διοίκησης. Θεωρείται εγγυητής μιας ορθής δημοσιονομικής πολιτικής: «Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται ολόκληρη η πολιτική μας – για μένα, αυτή είναι μια προσωπική δέσμευση», τονίζει.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους των κρατών μελών, η Ελλάδα θα παραχωρήσει τη θέση της ως χώρα της ΕΕ με τον υψηλότερο δείκτη χρέους στην Ιταλία το 2027. Η Αθήνα αναμένεται επίσης να ξεπεράσει τη Γαλλία το 2031 και το Βέλγιο το 2033. Ωστόσο, θα χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι η χώρα να εκπληρώσει την απαίτηση του Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ για ανώτατο όριο χρέους 60% του ΑΕΠ. Ο επικεφαλής της ελληνικής κεντρικής τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας, αναμένει ότι αυτό θα διαρκέσει περίπου 40 χρόνια, καταλήγει η Handelblatt.

Πηγή: ot.gr