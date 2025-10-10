sports betsson
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Ιταλία – Ισραήλ: Συναγερμός ασφαλείας στο Ούντινε
Ποδόσφαιρο 10 Οκτωβρίου 2025 | 14:05

Ιταλία – Ισραήλ: Συναγερμός ασφαλείας στο Ούντινε

Η Μοσάντ στέλνει πράκτορες, καθώς οι αρχές μιλούν για «μέγιστο επίπεδο κινδύνου»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ιταλία και το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε επιχείρηση ασφαλείας υψηλής έντασης. Παρά τις θετικές ειδήσεις για πιθανή αποκλιμάκωση στη Γάζα, το κλίμα στο Ούντινε παραμένει τεταμένο, καθώς οι αρχές εκτιμούν πως ο αγώνας αποτελεί γεγονός «εξαιρετικά υψηλού κινδύνου». Σύμφωνα με την απόφαση του νομάρχη της πόλης, Ντομένικο Λιόνε, έχει ενεργοποιηθεί το ανώτατο επίπεδο συναγερμού – το επίπεδο 4.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι πρωτοφανή για μια ποδοσφαιρική συνάντηση. Από το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ημέρα διεξαγωγής του ματς, θα απαγορεύεται η πώληση προϊόντων σε γυάλινα, μεταλλικά ή κεραμικά δοχεία, ενώ οι καταστηματάρχες έχουν ειδοποιηθεί να αφαιρέσουν τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες και κάθε είδους εξωτερικό εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από ταραξίες. Η πόλη θα λειτουργεί ουσιαστικά ως «κόκκινη ζώνη».

Σήμερα πραγματοποιείται στο Ούντινε η συνεδρίαση της επιτροπής δημόσιας ασφάλειας, με στόχο το συντονισμό των φορέων ενόψει και της προγραμματισμένης διαδήλωσης στο κέντρο. Οι αρχές προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι διαδηλωτές θα παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας από το στάδιο. Το προφίλ των ελέγχων θα είναι εξαιρετικά αυστηρό: οι φίλαθλοι θα περνούν από πολλαπλά σημεία προελέγχου, το πρώτο σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τις εισόδους, όπου θα χρησιμοποιούνται ειδικά ανιχνευτικά συστήματα για την εντοπισμό όπλων ή εκρηκτικών.

Η εθνική ομάδα του Ισραήλ τηρεί απόλυτη μυστικότητα. Μετά το αυριανό της ματς στο Όσλο απέναντι στη Νορβηγία, θα μεταβεί σε άγνωστη τοποθεσία διαμονής και δεν θα προσγειωθεί στο κοντινό αεροδρόμιο Ρόνκι ντεϊ Λετζιονάρι. Η αποστολή πιθανόν να αφιχθεί μέσω Βενετίας ή ακόμη και Σλοβενίας, με απόφαση που παραμένει εμπιστευτική. Η ισραηλινή ασφάλεια θα συνοδεύει την ομάδα σε 24ωρη βάση, ενώ η παρουσία πρακτόρων της Μοσάντ, αν και δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, θεωρείται δεδομένη – κάτι που ήδη έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία.

Παρά τα αυστηρά μέτρα, η ατμόσφαιρα στις εξέδρες θα είναι μάλλον αποθαρρυντική. Ένα γήπεδο 25.000 θέσεων αναμένεται να παραμείνει σχεδόν άδειο, καθώς μέχρι χθες είχαν πουληθεί μόλις 5.000 εισιτήρια. Περίπου χίλιοι αστυνομικοί απ’ όλο το Τριβένετο θα επιστρατευθούν, ενώ δύο ελικόπτερα θα περιπολούν από αέρος. Η επιλογή του Ούντινε ως έδρας δεν είναι τυχαία: θεωρήθηκε ασφαλέστερη λόγω της απόστασής του από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ωστόσο, όπως παραδέχονται κυβερνητικές πηγές, κανείς στη Ρώμη δεν αισθάνεται ακόμη ήσυχος μπροστά σε μια τόσο ευαίσθητη συγκυρία.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση
On Field 10.10.25

Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που στο ποδόσφαιρο «σκεπάζει» τα πάντα όμως η Εθνική μας και στην Γλασκώβη έδειξε πως έχει αλλάξει – Τα δύο λεπτά που μας στοίχισαν και η εμφάνιση που δεν πρέπει να «σκεπαστεί» από την ήττα

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»

Η γενική διευθύντρια ποδοσφαίρου της FIFA προβλέπει ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις μεταξύ ανδρικών και γυναικείων σπορ, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»

Από πωλητής γλυκών στη γειτονιά του, βασικός της Ρίβερ Πλέιτ και διεθνής με την Αργεντινή – το παραμύθι του 21χρονου αμυντικού, Λαουτάρο Ριβέρο, που ενσαρκώνει το όνειρο εκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στις αδράνειες των παικτών του, όταν η Σκωτία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που απέκτησε η Εθνική με τον Τσιμίκα.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) - Δέκα γκολ η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)

Χάρη σε πέναλτι στο 5ο λεπτών των καθυστερήσεων, η Κύπρος ισοφάρισε σε 2-2 τη Βοσνία, ενώ η Αυστρία συνέτριψε το Σαν Μαρίνο με 10-0 - Νίκη για Ολλανδία (4-0), ισόπαλο το Τσεχία – Κροατία (0-0).

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)

Οδυνηρή ήττα για την Εθνική μας, η οποία αν και προηγήθηκε με τον Τσιμίκα (62′), στη συνέχεια δέχθηκε τρία γκολ από τη Σκωτία (3-1) και πλέον το έργο της έγινε πολύ δύσκολο ακόμη και για τη 2η θέση.

Σύνταξη
Μανιάτης σε Κάλας: Απαράδεκτη η ευρωπαϊκή έκθεση, που αναγνωρίζει ψευδοκράτος και Τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΑΣΟΚ 10.10.25

Μανιάτης σε Κάλας: Απαράδεκτη η ευρωπαϊκή έκθεση, που αναγνωρίζει ψευδοκράτος και Τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Γιάννης Μανιάτης καταγγέλλει τη δημοσίευση από το JRC και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, έκθεσης όπου αναφέρεται στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς
Χαλαρή, ανεπίσημη, άτακτη 10.10.25

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μπορεί να έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τον κόσμο της πολιτικής, αλλά δεν έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
