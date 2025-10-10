Ιταλία – Ισραήλ: Συναγερμός ασφαλείας στο Ούντινε

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ιταλία και το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε επιχείρηση ασφαλείας υψηλής έντασης. Παρά τις θετικές ειδήσεις για πιθανή αποκλιμάκωση στη Γάζα, το κλίμα στο Ούντινε παραμένει τεταμένο, καθώς οι αρχές εκτιμούν πως ο αγώνας αποτελεί γεγονός «εξαιρετικά υψηλού κινδύνου». Σύμφωνα με την απόφαση του νομάρχη της πόλης, Ντομένικο Λιόνε, έχει ενεργοποιηθεί το ανώτατο επίπεδο συναγερμού – το επίπεδο 4.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι πρωτοφανή για μια ποδοσφαιρική συνάντηση. Από το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ημέρα διεξαγωγής του ματς, θα απαγορεύεται η πώληση προϊόντων σε γυάλινα, μεταλλικά ή κεραμικά δοχεία, ενώ οι καταστηματάρχες έχουν ειδοποιηθεί να αφαιρέσουν τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες και κάθε είδους εξωτερικό εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από ταραξίες. Η πόλη θα λειτουργεί ουσιαστικά ως «κόκκινη ζώνη».

Σήμερα πραγματοποιείται στο Ούντινε η συνεδρίαση της επιτροπής δημόσιας ασφάλειας, με στόχο το συντονισμό των φορέων ενόψει και της προγραμματισμένης διαδήλωσης στο κέντρο. Οι αρχές προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι διαδηλωτές θα παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας από το στάδιο. Το προφίλ των ελέγχων θα είναι εξαιρετικά αυστηρό: οι φίλαθλοι θα περνούν από πολλαπλά σημεία προελέγχου, το πρώτο σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τις εισόδους, όπου θα χρησιμοποιούνται ειδικά ανιχνευτικά συστήματα για την εντοπισμό όπλων ή εκρηκτικών.

Η εθνική ομάδα του Ισραήλ τηρεί απόλυτη μυστικότητα. Μετά το αυριανό της ματς στο Όσλο απέναντι στη Νορβηγία, θα μεταβεί σε άγνωστη τοποθεσία διαμονής και δεν θα προσγειωθεί στο κοντινό αεροδρόμιο Ρόνκι ντεϊ Λετζιονάρι. Η αποστολή πιθανόν να αφιχθεί μέσω Βενετίας ή ακόμη και Σλοβενίας, με απόφαση που παραμένει εμπιστευτική. Η ισραηλινή ασφάλεια θα συνοδεύει την ομάδα σε 24ωρη βάση, ενώ η παρουσία πρακτόρων της Μοσάντ, αν και δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, θεωρείται δεδομένη – κάτι που ήδη έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία.

Παρά τα αυστηρά μέτρα, η ατμόσφαιρα στις εξέδρες θα είναι μάλλον αποθαρρυντική. Ένα γήπεδο 25.000 θέσεων αναμένεται να παραμείνει σχεδόν άδειο, καθώς μέχρι χθες είχαν πουληθεί μόλις 5.000 εισιτήρια. Περίπου χίλιοι αστυνομικοί απ’ όλο το Τριβένετο θα επιστρατευθούν, ενώ δύο ελικόπτερα θα περιπολούν από αέρος. Η επιλογή του Ούντινε ως έδρας δεν είναι τυχαία: θεωρήθηκε ασφαλέστερη λόγω της απόστασής του από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ωστόσο, όπως παραδέχονται κυβερνητικές πηγές, κανείς στη Ρώμη δεν αισθάνεται ακόμη ήσυχος μπροστά σε μια τόσο ευαίσθητη συγκυρία.