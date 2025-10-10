newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παίζοντας με το «βάζε – βγάλε» έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα νούμερα
Πολιτική Γραμματεία 10 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Παίζοντας με το «βάζε – βγάλε» έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα νούμερα

Οι Βρυξέλλες ασκούν πίεση στην κυβέρνηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σκέψεις να μεταφερθούν έργα στο ΕΣΠΑ για να μην χαθούν τα χρήματα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
A
A
Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Spotlight

Η εκ των Βρυξελλών προερχόμενη «κόκκινη κάρτα» προς την κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει προκαλέσει τις τελευταίες ήμερες βραχυκύκλωμα. Το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο έχει και τον συντονισμό, επιχειρεί από την περασμένη εβδομάδα να κατευνάσει τις ανησυχίες για την υλοποίηση του προγράμματος παρά το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Από την κυβέρνηση διαβεβαιώνουν ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, και αν χρειαστεί θα μεταφερθούν έργα σε αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το αξιοπερίεργο είναι το …παίζοντας με τα νούμερα. Και αυτό διότι από το αρμόδιο υπουργείο βλέπουν την εικόνα διαφορετικά σε σχέση με το πως τα παρουσιάζουν από τις Βρυξέλλες και η Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή, η Κομισιόν περιλαμβάνει την Ελλάδα μεταξύ των πιο αδύναμων χωρών στους ρυθμούς εφαρμογής των ορόσημων. Ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης εξέδωσε ανακοίνωση, χθες, σύμφωνα με την οποία βλέπει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε.

Προκύπτει πως από τα σημαντικότερα αίτια που δεν έχουν προχωρήσει κάποια έργα είναι η γραφειοκρατία (πολιτική και υπηρεσιακή), οι πολλοί ενδιάμεσοι, για παράδειγμα μέχρι να εγκριθεί ένας διαγωνισμός ή να υπογραφεί μία σύμβαση κλπ, αλλά και η εξ αρχής δομική κατασκευή του σχεδίου. Γνώστες της λειτουργίας των κοινοτικών προγραμμάτων παρατηρούν ότι από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι η κυβέρνηση δεν πραγματοποίησε πρόοδο στα δομικά προβλήματα της δημόσιας διοίκησης και στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Μέρος της γραφειοκρατίας δεν απλοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να καθυστερεί την υλοποίηση των έργων και η σε μεγάλο βαθμό εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ( συμβούλων κλπ) φαίνεται να μην έχει αποδώσει με όρους αποτελεσματικότητας. Το εύρος της ανακατανομής πόρων και της κατάργησης μέτρων υποδηλώνουν επίσης έλλειμμα σοβαρού στρατηγικού σχεδιασμού.

Πίεση σε Μαξίμου και αρμόδιο υπουργείο

Πηγές με γνώση των συζητήσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν στείλει από την περασμένη εβδομάδα μήνυμα στην κυβέρνηση: «πρέπει να τρέξουμε μέσα σε έναν χρόνο όσα δεν τρέξαμε τα προηγούμενα τέσσερα για το Ταμείο Ανάκαμψης».

Ακόμη και στο σκέλος των δανείων, όπου υπάρχει αργή εκταμίευση, αναμένεται να εγκριθεί ένα μεγάλο ποσό από τα 6 δισ. ευρώ που πρέπει να πάρει ακόμη η Ελλάδα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Από τις επαφές που είχαν εκπρόσωποι της Κομισιόν τις προηγούμενες ημέρες, εντοπίζονται καθυστερήσεις στους τομείς των υποδομών (οδικών έργων κλπ), κοινωνικής κατοικίας, της Υγείας, όπου εκκρεμούν 18 ανακαινίσεις νοσοκομείων και 156 κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας, αλλά και της Ενέργειας (Προγράμματα εξοικονομώ). Ειδικά στα έργα CCS (Carbon Capture and Storage) για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανίες και την αποθήκευσή του στο υπέδαφος, προβλήματα δημιουργούν τα χρονοδιαγράμματα.

Η πίεση αυτή έχει μεταφερθεί στις ηγεσίες των υπουργείων —και κυρίως στον Νίκο Παπαθανάση, τον άνθρωπο που έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των κοινοτικών προγραμμάτων. Καλούνται να «τρέξουν» το τελευταίο μίλι με ταχύτητες φωτός έως το 2026. Σε διαφορετική περίπτωση, ή θα χαθούν τα χρήματα, ή θα προχωρήσει το σενάριο της μεταφοράς ορισμένων έργων σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να μη χαθούν πολύτιμοι κοινοτικοί πόροι.

Το επικίνδυνο παιχνίδι με το «βάζε – βγάλε» έργα

Περίπλοκο είναι το ζήτημα της αναθεώρησης των επενδύσεων του Ταμείου ώστε η Ελλάδα να λάβει τα υπόλοιπα κονδύλια σε επιχορηγήσεις. Κοινοτικοί αξιωματούχοι διαμηνύουν στην κυβέρνηση ότι η νέα αναθεώρηση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία προκειμένου η χώρα μας να προχωρήσει στην απένταξη έργων τα οποία δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη του ΤΑΑ δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός σε εκείνα όπου ο χρόνος επαρκεί για να ολοκληρωθούν έως και τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο κάποια από τα έργα μπορεί να βγουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είναι το πρόγραμμα «Απόλλων» για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμε πηγές και πόροι θα μεταφερθούν σε άλλα έργα. Ήδη έχουν βγει από το Ταμείο Ανάκαμψης αντιπλημμυρικά έργα (θα μεταφερθούν στο ΕΣΠΑ) και κάποια ορόσημα του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Από τον Ιούλιο είχε γίνει γνωστό, δεν είναι πλέον εφικτά εν μέρει ή πλήρως λόγω «χαμηλότερης από την αναμενόμενη ζήτησης». Ενδεικτικά είχαν αναφερθεί: Μεγάλο πρόγραμμα αρδευτικών έργων με ΣΔΙΤ για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής. Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια. Ολοκλήρωση και στελέχωση τουλάχιστον 50.000 νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Τα στοιχεία από ΤτΕ και Κομισιον

Τα νούμερα όμως δείχνουν πως υπάρχει πρόβλημα. Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης προσφάτως έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Τόνισε ότι από τα 36 δισ. ευρώ που αναλογούν στη χώρα, μόλις 10 δισ. ευρώ (5,7 δισ. ευρώ από επιχορηγήσεις και 4,3 δισ. ευρώ από δάνεια) έχουν φθάσει στους τελικούς δικαιούχους.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά διαθέσιμα στοιχεία έχει υλοποιηθεί το 37% των οροσήμων και στόχων και έχουν εκταμιευθεί 9,94 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις, σε σύνολο 18,22 δισ. ευρώ και 11,4 δισ. ευρώ δανείων σε σύνολο 17,728 δισ. Ευρώ. Αναμένεται να εκταμιευθεί η 6η δόση επιχορηγήσεων και άλλα 2,1 δισ. Ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης με ανακοίνωση που εξέδωσε υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ επίκειται και θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 6ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που κατέθεσε η χώρα μας τον Ιούλιο». Επιδιώκοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργούνται από την έκθεση δίνει μία πιθανή μελλοντική καλύτερη εικόνα της Ελλάδας σπεύδοντας να συμπεριλάβει και την επικείμενη πληρωμή του 6ου αιτήματος: «Η πληρωμή του συγκεκριμένου αιτήματος θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στα 23,4 δισ. ευρώ, ήτοι στο 65% του προγράμματος και τα εκπληρωμένα ορόσημα στα 178, ήτοι στο 47% του συνολικού αριθμού, με τον μέσο όρο στην Ε.Ε. να είναι στο 40%».

Ο ίδιος ερμηνεύει τα στοιχεία της έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως επιβεβαίωση της σταθερής θετικής πορείας της χώρας μας ως προς τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως καταγράφονται για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Business
Intralot: Με 58% η Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

Intralot: Με 58% η Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»
Εργασιακό νομοσχέδιο 10.10.25

Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»

Το 13ωρο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη συζήτηση στη Βουλή. Όμως, ούτε οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι το υπερασπίστηκαν ανοιχτά - πλην μίας εξαίρεσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
Μακροπρόθεσμη επίδραση 10.10.25

Ποια φάρμακα βρέθηκαν να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα ακόμα και για δεκαετίες

Δεν είναι μόνο τα αντιβιοτικά ένοχα που απορρυθμίζουν το μικροβίωμα σύμφωνα – ιδού ποια άλλα φάρμακα επιδρούν μακροπρόθεσμα στη χλωρίδα του εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
Στη Σκιάθο 10.10.25

Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος πίσω από την απάτη - Αποσπούσε από τους παθόντες από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους

Σύνταξη
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
«Ήταν γεμάτη αίμα» 10.10.25

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

«Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα».

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!
Τα Νέα της Αγοράς 10.10.25

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Καιρός 10.10.25

Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει - Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Μεσσηνία 10.10.25

Φοινικούντα: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου - «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο