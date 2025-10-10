Με ηχηρές απουσίες η εκδήλωση της Κατσέλη – Ρίχνει πρόταση για νέο φορέα ο Νίκος Παππάς

Δύο ημέρες θα κρατήσει το μεγάλο τραπέζι που στήνει η Λούκα Κατσέλη στο Κάραβελ για το μέλλον της προοδευτικής σύγκλισης.

Το ΙΝΕΡΠΟΣΤ, το ΕΝΑ και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης είναι συνδιοργανωτές, ωστόσο η ηχηρή και αντισυμβατική παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής σε συνδυασμό με τα σχέδια για δημιουργία δικού του κόμματος αδυνατίζει το εγχείρημα που συζητήθηκε πολύ αυτές τις ημέρες.

Δεν τους βλέπει…

Όσοι όμως ανέμεναν προ της παραίτησης Τσίπρα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα ήταν παρών με το Ινστιτούτο του απογοητεύτηκαν.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η κυρία Κατσέλη επέλεξε να κάνει μαζώξεις στο σπίτι της και να καταστρώνει σχέδια με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και κυρίως της Νέας Αριστεράς με τις διαρροές να περιγράφουν σχέδια για την μεγάλη κεντροαριστερά με τον Τσίπρα μέσα, αλλά ερήμην του, είναι και τα όσα είπε πρόσφατα ότι το σχέδιο Τσίπρα εξυπηρετεί τον Μητσοτάκη και άλλα πιο επιθετικά για το πρόσωπό του.

Από τότε οι σχέσεις τους έχουν μπει στον πάγο, αλλά και ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν κουβαλήσει κανένα στην πλάτη του ή θα επιτρέψει και κάποιον να του καθίσει στο σβέρκο στην πορεία του για την ολική επαναφορά και επανασύνδεση με την κοινωνία.

Το Ινστιτούτο Τσίπρα και παρά τα έχουν γίνει θα έχει πάντως μια «χαμηλή» εκπροσώπηση με τη συνεργάτιδα Δώρα Κοτσακά και πέραν τούτου ουδέν άλλο συντρέχει.

Δεν αναπνέουν τον ίδιο αέρα

Όμως επειδή τα νέα τρέχουν και επειδή τα πάθη στο ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς δεν ξεπερνιούνται όσο και αν κάποιοι εμφανίζονται έτοιμοι να τα παραμερίσουν για χάρη της πολυλάλητης ενότητας για να φύγει ο Μητσοτάκης, καλεσμένης της κας Κατσέλης και μάλιστα στην πρώτη σειρά θα βρεθούν πρόσωπα που για κάποιους στο ΣΥΡΙΖΑ είναι personae non grata.

Γιατί όπως μαθαίνω ο Σωκράτης Φάμελος θα είναι στην πρώτη σειρά από την έναρξη της διημερίδας, αλλά στελέχη όπως η Όλγα Γεροβασίλη δεν θα πάει, όπως και άλλα στελέχη με αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό.

Όχι γιατί τα έσπασε ο Τσίπρας με την Κατσέλη, αλλά γιατί στους εκλεκτούς καλεσμένους για την μεγάλη Κεντροαριστερά θα είναι και ο Στέφανος Κασσελάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο λόγος βέβαια γίνεται για δυο πολιτικούς που μέχρι τώρα ομνύουν στην αυτονομία τους και που κατά βάση στο ακροατήριο που απευθύνονται είναι μάλλον σκληροί ανταγωνιστές παρά εν δυνάμει συνοδοιπόροι.

Σε σκέψεις, αν θα πρέπει να καθίσει και εκείνος στην πρώτη σειρά με τον Κασσελάκη στο διπλανό κάθισμα ή αν θα πρέπει να πάει τη δεύτερη ημέρα να παρακολουθήσει κάποιες από τις συζητήσεις και το κλείσιμο της εκδήλωσης από την κα Κατσέλη, μπαίνει και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Τελικά όμως ο κ. Κασσελάκης δεν είχε στα σχέδιά του να δώσει το «παρών» και απ’ ότι πληροφορούμαστε ενημέρωσε και την κυρία Κατσέλη σχετικά. Αλλά κάποιοι στην ιδέα και μόνο ότι είχε λάβει πρόσκληση, δεν θέλησαν να κάνουν την «τιμή» στην κυρία Κατσέλη.

Στους απόντες παρά το ότι έλαβαν πρόσκληση και ο Διονύσης Τεμπονέρας ο οποίος επιλέγει τους συνοδοιπόρους Κοτσακά και Τσιόκα, που παρουσιάζουν το απόγευμα το βιβλίο τους στο Ηράκλειο και θα είναι και ομιλητής.

Ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα

Μέσα σε όλα όσα γίνονται κυρίως παρασκηνιακά από τη στιγμή της παραίτησης Τσίπρα και έπειτα υπάρχουν και εκείνοι που ρίχνουν ιδέες για το τι πρέπει να γίνει ώστε να ενωθεί ο χώρος.

Όχι όλος, αλλά ο Αριστερός χώρος και όσοι περιφερειακά του ΠΑΣΟΚ βλέπουν δυνατότητες συμπόρευσης.

Ο Νίκος Παππάς που δεν φαίνεται να έχει καμία ελπίδα στο νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση των 3 πλην ενός Ινστιτούτου (του Τσίπρα) βλέπει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της κυρίας Κατσέλη μπορεί να προκύψει μια μεγάλη πρωτοβουλία για την ανάδειξη από τη βάση και με κάλπη ενός νέου φορέα και φυσικά του επικεφαλής της.

Με ένα σμπάρο, δυο τρυγόνια που λένε, γιατί και οι κομμένοι βρίσκουν στέγη με τέτοια πρόταση και φυσικά από μια τέτοια διαδικασία εξαιρείται και το ΠΑΣΟΚ με την αντικειμενική θα έλεγε κάποιος αιτιολόγηση, ότι «δεν θέλει ο Ανδρουλάκης».

Με την ευκαιρία πάντως – και επειδή τα κόμματα και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ακόμη – να επισημανθεί ότι ο Νίκος Παππάς φαίνεται να κρατά τις αποστάσεις του από τον Παύλο Πολάκη αυτές τις πέντε ημέρες της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο Σφακιανός βρίσκεται σε συγκρουσιακή τροχιά με τον πρώην και όλους όσοι τον περιμένουν…

Δεν συμφωνεί με τη συγκρουσιακή λογική του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ούτε και την εισήγηση για σύγκληση έκτακτης πολιτικής γραμματείας.