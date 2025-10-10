newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Με ηχηρές απουσίες η εκδήλωση της Κατσέλη – Ρίχνει πρόταση για νέο φορέα ο Νίκος Παππάς
Παρασκήνιο 10 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Με ηχηρές απουσίες η εκδήλωση της Κατσέλη – Ρίχνει πρόταση για νέο φορέα ο Νίκος Παππάς

Χωρίς το Ινστιτούτο Τσίπρα η εκδήλωση της Κατσέλη για την Κεντροαριστερά, στην πρώτη σειρά ο Φάμελλος, καλεσμένοι Κασσελάκης και Κωνσταντοπούλου.

Σωτήρης Μπολάκης
ΡεπορτάζΣωτήρης Μπολάκης
Δύο ημέρες θα κρατήσει το μεγάλο τραπέζι που στήνει η Λούκα Κατσέλη στο Κάραβελ για το μέλλον της προοδευτικής σύγκλισης.

Το ΙΝΕΡΠΟΣΤ, το ΕΝΑ και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης είναι συνδιοργανωτές, ωστόσο η ηχηρή και αντισυμβατική παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής σε συνδυασμό με τα σχέδια για δημιουργία δικού του κόμματος αδυνατίζει το εγχείρημα που συζητήθηκε πολύ αυτές τις ημέρες.

Δεν τους βλέπει…

Όσοι όμως ανέμεναν προ της παραίτησης Τσίπρα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα ήταν παρών με το Ινστιτούτο του απογοητεύτηκαν.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η κυρία Κατσέλη επέλεξε να κάνει μαζώξεις στο σπίτι της και να καταστρώνει σχέδια με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και κυρίως της Νέας Αριστεράς με τις διαρροές να περιγράφουν σχέδια για την μεγάλη κεντροαριστερά με τον Τσίπρα μέσα, αλλά ερήμην του, είναι και τα όσα είπε πρόσφατα ότι το σχέδιο Τσίπρα εξυπηρετεί τον Μητσοτάκη και άλλα πιο επιθετικά για το πρόσωπό του.

Από τότε οι σχέσεις τους έχουν μπει στον πάγο, αλλά και ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν κουβαλήσει κανένα στην πλάτη του ή θα επιτρέψει και κάποιον να του καθίσει στο σβέρκο στην πορεία του για την ολική επαναφορά και επανασύνδεση με την κοινωνία.

Το Ινστιτούτο Τσίπρα και παρά τα έχουν γίνει θα έχει πάντως μια «χαμηλή» εκπροσώπηση με τη συνεργάτιδα Δώρα Κοτσακά και πέραν τούτου ουδέν άλλο συντρέχει.

Δεν αναπνέουν τον ίδιο αέρα

Όμως επειδή τα νέα τρέχουν και επειδή τα πάθη στο ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς δεν ξεπερνιούνται όσο και αν κάποιοι εμφανίζονται έτοιμοι να τα παραμερίσουν για χάρη της πολυλάλητης ενότητας για να φύγει ο Μητσοτάκης, καλεσμένης της κας Κατσέλης και μάλιστα στην πρώτη σειρά θα βρεθούν πρόσωπα που για κάποιους στο ΣΥΡΙΖΑ είναι personae non grata.

Γιατί όπως μαθαίνω ο Σωκράτης Φάμελος θα είναι στην πρώτη σειρά από την έναρξη της διημερίδας, αλλά στελέχη όπως η Όλγα Γεροβασίλη δεν θα πάει, όπως και άλλα στελέχη με αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό.

Όχι γιατί τα έσπασε ο Τσίπρας με την Κατσέλη, αλλά γιατί στους εκλεκτούς καλεσμένους για την μεγάλη Κεντροαριστερά θα είναι και ο Στέφανος Κασσελάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο λόγος βέβαια γίνεται για δυο πολιτικούς που μέχρι τώρα ομνύουν στην αυτονομία τους και που κατά βάση στο ακροατήριο που απευθύνονται είναι μάλλον σκληροί ανταγωνιστές παρά εν δυνάμει συνοδοιπόροι.

Σε σκέψεις, αν θα πρέπει να καθίσει και εκείνος στην πρώτη σειρά με τον Κασσελάκη στο διπλανό κάθισμα ή αν θα πρέπει να πάει τη δεύτερη ημέρα να παρακολουθήσει κάποιες από τις συζητήσεις και το κλείσιμο της εκδήλωσης από την κα Κατσέλη, μπαίνει και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Τελικά όμως ο κ. Κασσελάκης δεν είχε στα σχέδιά του να δώσει το «παρών» και απ’ ότι πληροφορούμαστε ενημέρωσε και την κυρία Κατσέλη σχετικά. Αλλά κάποιοι στην ιδέα και μόνο ότι είχε λάβει πρόσκληση, δεν θέλησαν να κάνουν την «τιμή» στην κυρία Κατσέλη.

Στους απόντες παρά το ότι έλαβαν πρόσκληση και ο Διονύσης Τεμπονέρας ο οποίος επιλέγει τους συνοδοιπόρους Κοτσακά και Τσιόκα, που παρουσιάζουν το απόγευμα το βιβλίο τους στο Ηράκλειο και θα είναι και ομιλητής.

Ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα

Μέσα σε όλα όσα γίνονται κυρίως παρασκηνιακά από τη στιγμή της παραίτησης Τσίπρα και έπειτα υπάρχουν και εκείνοι που ρίχνουν ιδέες για το τι πρέπει να γίνει ώστε να ενωθεί ο χώρος.

Όχι όλος, αλλά ο Αριστερός χώρος και όσοι περιφερειακά του ΠΑΣΟΚ βλέπουν δυνατότητες συμπόρευσης.

Ο Νίκος Παππάς που δεν φαίνεται να έχει καμία ελπίδα στο νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση των 3 πλην ενός Ινστιτούτου (του Τσίπρα) βλέπει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της κυρίας Κατσέλη μπορεί να προκύψει μια μεγάλη πρωτοβουλία για την ανάδειξη από τη βάση και με κάλπη ενός νέου φορέα και φυσικά του επικεφαλής της.

Με ένα σμπάρο, δυο τρυγόνια που λένε, γιατί και οι κομμένοι βρίσκουν στέγη με τέτοια πρόταση και φυσικά από μια τέτοια διαδικασία εξαιρείται και το ΠΑΣΟΚ με την αντικειμενική θα έλεγε κάποιος αιτιολόγηση, ότι «δεν θέλει ο Ανδρουλάκης».

Με την ευκαιρία πάντως – και επειδή τα κόμματα και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ακόμη – να επισημανθεί ότι ο Νίκος Παππάς φαίνεται να κρατά τις αποστάσεις του από τον Παύλο Πολάκη αυτές τις πέντε ημέρες της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο Σφακιανός βρίσκεται σε συγκρουσιακή τροχιά με τον πρώην και όλους όσοι τον περιμένουν…

Δεν συμφωνεί με τη συγκρουσιακή λογική του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ούτε και την εισήγηση για σύγκληση έκτακτης πολιτικής γραμματείας.

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Παρασκήνιο 05.10.25

Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη
Παρασκήνιο 19.09.25

Θέμα εκλογής γραμματέα της Κ.Ο. με κάλπη έθεσε ο Γιώργος Βλάχος – Τζαρτζάρισμα με Μητσοτάκη

Σε μια κίνηση συμβολικού περισσότερο περιεχομένου προχώρησε ο Γιώργος Βλάχος στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, θέτοντας ζήτημα εκλογής του νέου γραμματέα με κάλπη και όχι δια βοής. Τα μηνύματα και ο έντονος διάλογος με Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση
Παρασκήνιο 16.09.25

Η πρώτη ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την επέμβαση

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ - Δεν χρειάζεται να ζούμε με φόβο. Χρειάζεται όμως να ζούμε με φροντίδα, λέει στην πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
Μακροπρόθεσμη επίδραση 10.10.25

Ποια φάρμακα βρέθηκαν να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα ακόμα και για δεκαετίες

Δεν είναι μόνο τα αντιβιοτικά ένοχα που απορρυθμίζουν το μικροβίωμα σύμφωνα – ιδού ποια άλλα φάρμακα επιδρούν μακροπρόθεσμα στη χλωρίδα του εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
Στη Σκιάθο 10.10.25

Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος πίσω από την απάτη - Αποσπούσε από τους παθόντες από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους

Σύνταξη
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
«Ήταν γεμάτη αίμα» 10.10.25

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

«Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα».

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!
Τα Νέα της Αγοράς 10.10.25

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Καιρός 10.10.25

Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει - Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Μεσσηνία 10.10.25

Φοινικούντα: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου - «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

Σύνταξη
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Απόρρητο