Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Πρώτη και τελευταία ευκαιρία να δείτε δύο αρχέγονους κομήτες  – Πώς θα τους εντοπίσετε
Διάστημα 10 Οκτωβρίου 2025 | 12:11

Πρώτη και τελευταία ευκαιρία να δείτε δύο αρχέγονους κομήτες  – Πώς θα τους εντοπίσετε

Θα περάσουν αιώνες μέχρι να ξαναπεράσουν από τη γειτονιά της Γης οι κομήτες Lemmon και SWAN.

Σύνταξη
Spotlight

Δύο κομήτες που ανακαλύφθηκαν μόλις τους προηγούμενους μήνες διασχίζουν τον ουρανό και προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία παρατήρησης με κιάλια ή μικρό τηλεσκόπιο καθώς πλησιάζουν στην ελάχιστη απόστασή τους από τη Γη.

Οι κομήτες είναι σώματα που αποτελούνται κυρίως από πάγο νερού και άλλων ουσιών μαζί με σκόνη και βράχια. Καθώς πλησιάζουν τον Ήλιο, η ακτινοβολία τους κάνει να απελευθερώνουν αέρια και σκόνη που σχηματίζουν μια χαρακτηριστική ουρά.

Ο κομήτης C/2025 A6 Lemmon ανακαλύφθηκε πρώτος στις 3 Ιανουαρίου, ενώ ο C/2025 R2 SWAN παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στις 10 Σεπτεμβρίου, ανέφερε στο CNN ο Τσιτσένγκ Τσανγκ, αστρονόμος του Παρατηρητηρίου Λόουελ στην Αριζόνα.

Οι δύο κομήτες προέρχονται από το Νέφος του Όορτ, ένα γιγάντιο σύννεφο κομητών που περιβάλλει το Ηλιακό Σύστημα και εκτείνεται σε απόσταση έως ενός έτους φωτός από τον Ήλιο. Αποτελούνται από υλικά που περίσσεψαν μετά τον σχηματισμό των πλανητών και διατηρούνται  αναλλοίωτα εδώ και 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργούν ως χρονοκάψουλες από την εποχή της γέννησης του Ηλιακού Συστήματος.

Ο κομήτης Lemon όπως καταγράφηκε στις 3 Οκτωβρίου με τηλεσκόπιο του Παρατηρητηρίου Πάλομαρ στην Καλιφόρνια ( Zwicky Transient Facility/Palomar Observatory/California Institute of Technology/Quanzhi Ye)

Ο κομήτης Lemon όπως καταγράφηκε στις 3 Οκτωβρίου με τηλεσκόπιο του Παρατηρητηρίου Πάλομαρ στην Καλιφόρνια ( Zwicky Transient Facility/Palomar Observatory/California Institute of Technology/Quanzhi Ye)

Και τα δύο σώματα κινούνται σε μεγάλες, έντονα ελλειπτικές τροχιές γύρω από τον Ήλιο, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζονται αιώνες για να ολοκληρώσουν μια πλήρη περιφορά και να περάσουν σε μικρή απόσταση από τη Γη.

Ο κομήτης C/2025 R2 SWAN δεν θα ξαναεμφανιστεί για τα επόμενα 650-700 χρόνια, ενώ ο C/2025 A6 Lemmon θα παραμείνει αθέατος για τα επόμενα 1.300 χρόνια, δήλωσε η Κάρι Χολτ του Παρατηρητηρίου «Λας Κούμπρες» στην Καλιφόρνια.

Ο SWAN θα βρεθεί στην ελάχιστη απόστασή του από τη Γη στις 20 Οκτωβρίου, οπότε θα απέχει 38,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα, ενώ ο Lemmon θα πλησιάσει στην ελάχιστη απόσταση των 88,5 εκατ. χιλιομέτρων στις 21 Οκτωβρίου.

Συγκριτικά, η Γη απέχει από τον Ήλιο 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Πώς θα τους δείτε

Από την οπτική γωνία της Γης, και οι δύο κομήτες δείχνουν να βρίσκονται κοντά στον Ήλιο, κάτι που σημαίνει ότι γίνονται ορατοί την ώρα της ανατολής και της δύσης.

«Ο SWAN μπορεί να παρατηρηθεί μόνο το σούρουπο, μόλις ο ουρανός σκοτεινιάσει» ανέφερε ο Τσουανζί Γε, αστρονόμος του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ. «Ο Lemmon είναι τώρα ορατός λίγο πριν την ανατολή, σύντομα όμως θα είναι ορατός μόνο τα απογεύματα».

Ο κομήτης SWAN όπως παρατηρήθηκε στις 6 Οκτωβρίου από το Virtual Telescope Project (Gianluca Masi/Virtual Telescope Project)

Ο κομήτης SWAN όπως παρατηρήθηκε στις 6 Οκτωβρίου από το Virtual Telescope Project (Gianluca Masi/Virtual Telescope Project)

Ο Lemmon είναι ορατός μόνο για παρατηρητές στο βόρειο ημισφαίριο και η φωτεινότητά του θα συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, είπε ο Γε.

Ο πιο SWAN περνά από τον ουρανό του νότιου ημισφαιρίου στον βόρειο ουρανό τις επόμενες ημέρες αλλά γίνεται όλο και πιο αμυδρός.

Ο Lemmon θα είναι μη ορατός όταν περάσει πίσω από τον Ήλιο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και όταν επανεμφανιστεί θα είναι ορατός μόνο από το νότιο ημισφαίριο.

Αυτές τις ημέρες, ο Lemmon μπορεί να εντοπιστεί λίγο κάτω από τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου.

Δωρεάν λογισμικό πλανηταρίου όπως το Stellarium και το KStars δείχνουν πού ακριβώς βρίσκονται οι κομήτες σε σχέση με άλλα άστρα.

«Μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να τους δείτε με την κάμερα του κινητού σας απλά αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σε μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης μερικών δευτερολέπτων» συμβούλεψε η Χολτ.

Ο κομήτης SWAN ανακαλύφθηκε από τον ουκρανό ερασιτέχνη αστρονόμο Βλάντιμιρ Μπεζούγκι σε εικόνες του SWAN, ενός οργάνου του δορυφόρου SOHO της NASA που παρακολουθεί τον Ήλιο.

Ο δε Lemmon ανακαλήφθηκε από το Παρατηρητήριο του όρους Λέλον στην Αριζόνα, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Catalina Sky Survey για τον εντοπισμό δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών.

