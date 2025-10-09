Ο Σεπτέμβριος του 2025 καταγράφηκε ως ο τρίτος θερμότερος μήνας στα μετεωρολογικά χρονικά, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή.

Όπως και οι προηγούμενοι δύο μήνες —ο Ιούλιος και ο Αύγουστος— έτσι και ο Σεπτέμβριος ξεχώρισε για τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Copernicus, ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν μόλις ελαφρώς πιο δροσερός από εκείνον του 2023 (ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ) και του 2024 (ο δεύτερος θερμότερος).

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία άγγιξε τους 16,11°C, δηλαδή 1,47°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα (1850–1900), προτού ξεκινήσει η συστηματική άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επιρροή της συγκέντρωσης αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες, ειδική για το κλίμα στο παρατηρητήριο Κοπέρνικος.

Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες, σε σύγκριση με μετρήσεις που ανάγονται στο 1940, καταγράφτηκαν σε τμήμα της Ευρώπης, στις νορδικές χώρες και στην ανατολική Ευρώπη, από τα βαλτικά κράτη ως τα Βαλκάνια.

Εκτός της γηραιάς ηπείρου, οι θερμοκρασίες «ήταν υψηλότερες από τους μέσους όρους στον Καναδά, σε τμήματα της Γροιλανδίας, στο βορειοδυτικό άκρο της Σιβηρίας και σε κοντινές παράκτιες περιοχές, καθώς και σε αχανείς περιοχές της Ανταρκτικής», πρόσθεσε το παρατηρητήριο.

Το επιστημονικό πρόγραμμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει μηνιαία δελτία για το σύνολο του πλανήτη, που εκπονούνται με ανάλυση στοιχείων από δορυφόρους, παρατηρήσεων στο έδαφος και κλιματικών μοντέλων. Τα δεδομένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, καλύπτουν τα τελευταία 85 χρόνια και επιτρέπουν κάθε μήνα να γίνονται μετρήσεις κι εκτιμήσεις για τις τάσεις ως προς τις θερμοκρασίες στη Γη.

Όσον αφορά τις βροχές, το παρατηρητήριο Κοπέρνικος έκανε λόγο για άφθονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, στην Σκανδιναβία, στην Ιταλία, στην Κροατία, στην Ισπανία, κι ακόμη στις ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Αντιστρόφως, χώρες της αμερικανικής ηπείρου (Καναδάς, ΗΠΑ, Μεξικό, Βραζιλία, Ουρουγουάη), το ασιατικό τμήμα της Ρωσίας και το βόρειο της ινδικής υποηπείρου έζησαν Σεπτέμβριο πολύ πιο ξηρό από ό,τι συνήθως.